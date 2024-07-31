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    «Ахмат» обеспечит голепад!

    «Ахмат» — «Пари НН». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок России, 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Пари НН»
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    Гамид Агаларов
    31 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Пари НН». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 31 Июля 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 21:00 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы начали сезон в РПЛ не лучшим образом. По итогам 2 первых туров они расположились на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахмат» в двух турах набрали всего 2 очка. А вот забили чеченцы всего лишь однажды при одном же пропущенном мяче.

    Ахмат — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда сыграла 4 контрольных поединка. В них грозненцы выиграли 2 раза при 2 ничьих.

    В стартовом поединке чемпионата «Ахмат» дал бой краснодарцам (1:1). А вот после того грозненцы не смогли одолеть «Оренбург» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну викторию. В этих поединках грозненцы забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данный момент подопечные Магомеда Адиева смотрятся не столь убедительно. Да и голы ей даются с огромной натугой.

    Поединки против «Пари НН» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ахмат» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются поднатореть в плане реализации. Да и оппонент на старте сезоне выглядит не лучшим образом.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы стартовали в чемпионате крайне неудачно. Команда уступила в двух первых турах РПЛ.

    Причем «Пари НН» в двух первых матчах чемпионата пропустил 7 раз. Вот только забила в них команда всего 2 мяча.

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    • Последние матчи: в межсезонье «Пари НН» провел 3 контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при одном поражении.

    В первом туре чемпионата команда уступила «Рубину» (2:4). А вот встреча с ЦСКА завершилась разгромным поражением (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда смотрится крайне неубедительно. Ужасный старт в чемпионате катком проехался по морально-психологической составляющей.

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    Нижегородцы имеют крайне ненадежные тылы. Да и ротация состава уже назрела, плюс Кубок может помочь перезагрузиться.

    Последняя победа над грозненцами случилась еще год назад. Да и начать кубковый турнир «Пари НН» намерен успешно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и потенциально команда способна прибавить.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» проиграл в 2 стартовых турах РПЛ

    • «Ахмат» в 3 своих последних матчах сыграл вничью

    • Нижегородцы в двух первых поединках чемпионата пропустили 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.83.

    Прогноз: Оборона нижегородцев напоминает проходной двор, да и команда Адиева явно поднатореет в плане реализации.

    «Ахмат» явно сильнее соперника, к тому же наверняка строит амбициозные планы на Кубок России.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18

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    «Ахмат» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ахмат» обеспечит голепад!
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