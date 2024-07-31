31 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Пари НН». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы начали сезон в РПЛ не лучшим образом. По итогам 2 первых туров они расположились на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахмат» в двух турах набрали всего 2 очка. А вот забили чеченцы всего лишь однажды при одном же пропущенном мяче.

Последние матчи: летом команда сыграла 4 контрольных поединка. В них грозненцы выиграли 2 раза при 2 ничьих.

В стартовом поединке чемпионата «Ахмат» дал бой краснодарцам (1:1). А вот после того грозненцы не смогли одолеть «Оренбург» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего одну викторию. В этих поединках грозненцы забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данный момент подопечные Магомеда Адиева смотрятся не столь убедительно. Да и голы ей даются с огромной натугой.

Поединки против «Пари НН» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ахмат» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются поднатореть в плане реализации. Да и оппонент на старте сезоне выглядит не лучшим образом.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы стартовали в чемпионате крайне неудачно. Команда уступила в двух первых турах РПЛ.

Причем «Пари НН» в двух первых матчах чемпионата пропустил 7 раз. Вот только забила в них команда всего 2 мяча.

Последние матчи: в межсезонье «Пари НН» провел 3 контрольных поединка. В них команда добыла 2 виктории при одном поражении.

В первом туре чемпионата команда уступила «Рубину» (2:4). А вот встреча с ЦСКА завершилась разгромным поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда смотрится крайне неубедительно. Ужасный старт в чемпионате катком проехался по морально-психологической составляющей.

Нижегородцы имеют крайне ненадежные тылы. Да и ротация состава уже назрела, плюс Кубок может помочь перезагрузиться.

Последняя победа над грозненцами случилась еще год назад. Да и начать кубковый турнир «Пари НН» намерен успешно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и потенциально команда способна прибавить.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл в 2 стартовых турах РПЛ

«Ахмат» в 3 своих последних матчах сыграл вничью

Нижегородцы в двух первых поединках чемпионата пропустили 7 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.01 и 1.83.

Прогноз: Оборона нижегородцев напоминает проходной двор, да и команда Адиева явно поднатореет в плане реализации.

«Ахмат» явно сильнее соперника, к тому же наверняка строит амбициозные планы на Кубок России.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм принесет ничейный результат.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18