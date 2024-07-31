Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 31 июля пройдет матч «Партизан» — «Динамо» Киев. Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Партизан» — «Динамо» Киев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Партизан»

Турнирная таблица: В Суперлиге Сербии «Партизан» расположился на первом месте, в двух стартовых турах белградцы выиграли два матча.

Последние матчи: В рамках второго игрового дня «гробари» разгромили клуб «Единство» (4:0).

«Партизан» стартовал во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. В первой же игре сербы потерпели крупное фиаско в противостоянии с киевским «Динамо» (2:6).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «Партизан» сыграл 4 товарищеских матча, обыграв московское «Динамо» (3:2), сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграв ЦСКА (0:3) и «Браво» (1:2).

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Украины киевское «Динамо» финишировало на втором месте, набрав 69 очков. Киевляне отстали от чемпиона «Шахтёра» на два балла.

Последние матчи: Новый сезон в украинском чемпионате стартует 3 августа. Матч 1-го тура

киевское«Динамо» проведёт в гостях против «Александрии».

«Динамо» Киев сделал хорошую заявку на выход в третий раунд Лиги чемпионов после того как одержал крупную победу над «Партизаном» (6:2).

Не сыграют: В составе команды травмирован центральный защитники Антон Бол, остальные футболисты находятся в строю.

Межсезонье: Перед стартом в Лиге чемпионов «динамовцы» провели пять контрольных встреч: выиграли у «Мамелоди Сандаунс» (1:0) и «Брённбю» (4:0), сыграли вничью с «Шальке» (2:2) и «Падерборном» (0:0), и проиграли «Униону» (2:3).

Статистика для ставок

«Динамо» Киев и «Партизан» стартуют со второго отборочного раунда Лиги чемпионов

В 2017 м году «Динамо» Киев дважды обыграл «Партизан» в Лиге Европы (4:1 — дома, 3:2 — в гостях)

В далеком 1976 году «Динамо» выиграло два раза у «Партизана» в Лиге чемпионов (3:0 — дома и 2:0 — в гостях)

Сезон 2024/2025 «Динамо» добилось победы над «Партизаном» со счётом 6:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Киев — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 4.11, а победа «Партизана» — в 4.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Статистика личных встреч говорит в пользу киевского клуба, так как «Динамо» пять раз обыгрывал «Партизан». Мы уверены в том, что выигрышная серия украинской команды продлится.

Ставка: Фора «Динамо» Киев (-1) с коэффициентом 2.32.

Прогноз: В матчах с участием «Динамо» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.89.