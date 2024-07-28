28 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Порту» и «Аль-Наср». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» минувший сезон провели не столь успешно. «Порту» финишировал на 3 месте в Примейра-лиге.

При этом «Порту» сумел добыть Кубок Португалии. В овертайме команда переиграла «Спортинг» со счетом 2:1.

Последние матчи: «Драконы» уже провели серию контрольных поединков. В 7 спаррингах они добыли 7 побед.

Причем «Порту» уверенно одолел «Штурм» (2:0). Да и вообще, до того команда не забивала меньше 3 голов за матч.

В пяти своих последних матчах «драконы» победили. Забила в них команда 17 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: нынче «драконы» находятся в блестящих кондициях. «Порту» сносит всех и вся на своем пути.

Серия из 11 побед кряду явно говорит о силе команды. Да и игра «Порту» выглядит весьма ярко и монолитно.

Наверняка «Порту» будет максимально активен в атаке. Португальцы явно не собираются сбавлять оборотов!

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в чемпионате Саудовской Аравии.

При этом «Аль-Наср» в 34 поединках наколотил 100 мячей. Из них 35 в активе нестареющего Криштиану Роналду.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В 3 матчах аравийцы выиграли 1 раз при одной коллизии.

При этом «Аль-Наср» лишь минимально одолел «Маритиму». А вот поражение от «Портимоненсе» (0:1) стало сенсацией.

В 5 своих последних матчах команда Роналду разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма симпатичный. Да и в плане реализации аравийцы явно способны прибавить.

Да и вообще, «Аль-Наср» способен оказать достойное сопротивление одной из сильнейших команд Португалии. Вот только выйдет ли на поле Роналду?!

В летних контрольных матчах аравийцы выглядят не столь выгодно. Да и отсутствие лидеров явно сказывалось.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и «драконы» станут для команды отличным раздражителем.

Статистика для ставок

«Порту» выиграл во всех 7 своих летних спаррингах

«Аль-Наср» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Драконы» в летних контрольных поединках забивают не менее 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма идентичными коэффициентами — 1.94 и 1.97.

Прогноз: «Драконы» ныне выглядят сильнее аравийцев, и явно будут привычно активны в атаке.

«Порту» выиграл во всех семи своих спаррингах, и уж точно постарается продлить столь успешную серию.

Ставка: Победа «Порту» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31