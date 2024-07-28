Порту
Al Nasr
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» минувший сезон провели не столь успешно. «Порту» финишировал на 3 месте в Примейра-лиге.
При этом «Порту» сумел добыть Кубок Португалии. В овертайме команда переиграла «Спортинг» со счетом 2:1.
Последние матчи: «Драконы» уже провели серию контрольных поединков. В 7 спаррингах они добыли 7 побед.
Причем «Порту» уверенно одолел «Штурм» (2:0). Да и вообще, до того команда не забивала меньше 3 голов за матч.
В пяти своих последних матчах «драконы» победили. Забила в них команда 17 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нынче «драконы» находятся в блестящих кондициях. «Порту» сносит всех и вся на своем пути.
Серия из 11 побед кряду явно говорит о силе команды. Да и игра «Порту» выглядит весьма ярко и монолитно.
Наверняка «Порту» будет максимально активен в атаке. Португальцы явно не собираются сбавлять оборотов!
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» провел не столь продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 2 место в чемпионате Саудовской Аравии.
При этом «Аль-Наср» в 34 поединках наколотил 100 мячей. Из них 35 в активе нестареющего Криштиану Роналду.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В 3 матчах аравийцы выиграли 1 раз при одной коллизии.
При этом «Аль-Наср» лишь минимально одолел «Маритиму». А вот поражение от «Портимоненсе» (0:1) стало сенсацией.
В 5 своих последних матчах команда Роналду разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма симпатичный. Да и в плане реализации аравийцы явно способны прибавить.
Да и вообще, «Аль-Наср» способен оказать достойное сопротивление одной из сильнейших команд Португалии. Вот только выйдет ли на поле Роналду?!
В летних контрольных матчах аравийцы выглядят не столь выгодно. Да и отсутствие лидеров явно сказывалось.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и «драконы» станут для команды отличным раздражителем.
Статистика для ставок
- «Порту» выиграл во всех 7 своих летних спаррингах
- «Аль-Наср» не побеждал в 2 своих последних матчах
- «Драконы» в летних контрольных поединках забивают не менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.23.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма идентичными коэффициентами — 1.94 и 1.97.
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Прогноз: «Драконы» ныне выглядят сильнее аравийцев, и явно будут привычно активны в атаке.
«Порту» выиграл во всех семи своих спаррингах, и уж точно постарается продлить столь успешную серию.
Ставка: Победа «Порту» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31