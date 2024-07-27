27 июля во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Израиль (U23) и Парагвай (U23). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Израиль (U23) — Парагвай (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Израиль (U23)

Турнирное положение: Израильтяне являются достаточно крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

При этом Израиль (U23) на текущем турнире стартовал не столь удачно. Поединок с малийцами завершился ничьей (1:1).

Последние матчи: Израильская олимпийская сборная до того давненько не проводила официальных матчей. Да и в плане креатива в атаке у команды не все так весело.

Причем в поединке с малийцами команда выглядела бледновато. Да и единственный забитый мяч стал следствием ошибки соперника.

Наверняка Израиль (U23) будет активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Между тем, израильтяне способны удивить.

Очевидно, что сборная Израиль (U23) поборется за одно из первых двух мест в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.

Несомненно, команда постарается воспользоваться слабостью обороны южноамериканцев. Израильтяне уж точно будут искать счастья у ворот соперника.

Парагвай (U23)

Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Парагвай (U23) не участвовал в последней Олимпиаде.

Притом, что Парагвай (U23) последний раз играл на Олимпийских играх еще 20 лет назад. Тогда команда дошла до финала, в котором минимально уступила аргентинцам.

Последние матчи: Парагвайцы перед Олимпиадой активно вели тренировочный процесс. Вот только официальных поединков не проводили.

Парагвайцы не отличаются крепкими тылами. Да и в атаке команда выглядит не столь выгодно, что и привело к разгрому от японцев в стартовом туре (0:5).

При этом Парагвай (U23) еще не потерял шансы на попадание в плей-офф. Для этого южноамериканцам нужно срочно обыгрывать израильтян.

Не сыграют: Вильдер Виера — дисквалифицирован.

Состояние команды: Парагвайцы имеют достаточно скромный по именам состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, но звезд с неба не хватают.

Причем Парагвай (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. В столь ровной группе команда способна финишировать в дуэте лидеров.

Нет сомнений, что номинальные гости извлекут уроки из провала первого тура. Парагвайцы являются достаточно опытными бойцами.

Статистика для ставок

Парагвай (U23) в первом туре был разгромлен японцами (0:5)

Парагвай (U23) на последней своей Олимпиаде 2004 года дошел до финала

Израиль (U23) не участвовал в олимпийских играх с 1976 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.77.

Прогноз: Обе команды сражаются за выход в плей-офф, и явно будут активно атаковать.

И те, и другие имеют сложности с реализацией, и в этом аспекте явно попытаются поднатореть.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.56