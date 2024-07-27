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    Израиль (U23) — Парагвай (U23). Прогноз и ставки (к. 2.10) на футбол, Олимпийские игры, 27 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на Сборная Израиля Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Израиль (U23) — Парагвай (U23)
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    Израиль (U23)
    27 июля во 2-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Израиль (U23) и Парагвай (U23). Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Израиль (U23) — Парагвай (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа D 27 Июля 2024 года

    Израиль U23

  • Иерусалим
    •  Израиль U23 20:00 Парагвай U23

    Парагвай U23

  • Асунсьон
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    Израиль (U23)

    Турнирное положение: Израильтяне являются достаточно крепкой командой. Вот только на уровне олимпийских сборных являются загадкой.

    При этом Израиль (U23) на текущем турнире стартовал не столь удачно. Поединок с малийцами завершился ничьей (1:1).

    Последние матчи: Израильская олимпийская сборная до того давненько не проводила официальных матчей. Да и в плане креатива в атаке у команды не все так весело.

    Причем в поединке с малийцами команда выглядела бледновато. Да и единственный забитый мяч стал следствием ошибки соперника.

    Наверняка Израиль (U23) будет активно атаковать. Да и потенциально команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит загадкой. Между тем, израильтяне способны удивить.

    Очевидно, что сборная Израиль (U23) поборется за одно из первых двух мест в группе. Так что в этой встрече африканцы явно постараются добыть 3 очка.

    Несомненно, команда постарается воспользоваться слабостью обороны южноамериканцев. Израильтяне уж точно будут искать счастья у ворот соперника.

    Парагвай (U23)

    Турнирное положение: Эта команда также нечасто собирается в таком сочетании. Парагвай (U23) не участвовал в последней Олимпиаде.

    Притом, что Парагвай (U23) последний раз играл на Олимпийских играх еще 20 лет назад. Тогда команда дошла до финала, в котором минимально уступила аргентинцам.

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    • Последние матчи: Парагвайцы перед Олимпиадой активно вели тренировочный процесс. Вот только официальных поединков не проводили.

    Парагвайцы не отличаются крепкими тылами. Да и в атаке команда выглядит не столь выгодно, что и привело к разгрому от японцев в стартовом туре (0:5).

    При этом Парагвай (U23) еще не потерял шансы на попадание в плей-офф. Для этого южноамериканцам нужно срочно обыгрывать израильтян.

    Не сыграют: Вильдер Виера — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Парагвайцы имеют достаточно скромный по именам состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, но звезд с неба не хватают.

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    Причем Парагвай (U23) явно постарается пободаться за проход в плей-офф турнира. В столь ровной группе команда способна финишировать в дуэте лидеров.

    Нет сомнений, что номинальные гости извлекут уроки из провала первого тура. Парагвайцы являются достаточно опытными бойцами.

    Статистика для ставок

    • Парагвай (U23) в первом туре был разгромлен японцами (0:5)

    • Парагвай (U23) на последней своей Олимпиаде 2004 года дошел до финала

    • Израиль (U23) не участвовал в олимпийских играх с 1976 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.77.

    Прогноз: Обе команды сражаются за выход в плей-офф, и явно будут активно атаковать.

    И те, и другие имеют сложности с реализацией, и в этом аспекте явно попытаются поднатореть.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.56

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