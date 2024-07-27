27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Селтик». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела весьма неудачно. «Челси» финишировал лишь на 6 месте в АПЛ.

При этом «Челси» в 38 матчах наколотил 77 мячей в ворота соперников. Вот только пропускала команда многовато — 63 мяча.

Последние матчи: Лондонцы уже начали серию контрольных поединков. «Аристократы» не сумели переиграть скромный «Рексхэм» (2:2).

Причем «Челси» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Признанные лидеры лондонцев еще отдыхают от перипетий недавнего Евро.

В 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 виктории. Забила в них команда 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей «аристократы» являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда найдется кому.

При этом «Челси» не проигрывал в 7 своих последних матчах. Тем не менее, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Наверняка англичане будут максимально активно атаковать. Вот только последний контрольный матч с «Рексхэмом» команда провалила.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» провел весьма продуктивный минувший сезон. «Кельты» уверенно добыли чемпионский титул.

При этом «Селтик» выиграл и Кубок Шотландии. В финале команда с минимальным счетом переиграла «Рейнджерс».

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже в самом разгаре. В 4 спаррингах «кельты» добыли 3 победы при одной ничьей.

При этом «Селтик» достаточно крепок в любом кадровом сочетании. Да и в последнем матче команда переиграла «Манчестер Сити» (4:3).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках ее игроки отличились 16 мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и в контрольных поединках «кельты» демонстрируют высокую результативность.

В трех своих последних поединках «Селтик» неизменно забивал не менее 4 мячей. Причем в спарринге с «К.Парк» «кельты» выиграли с теннисным счетом 6:4.

Беспроигрышная серия команды тянется с начала весны. Да и в нынешнем своем состоянии «кельты» способны дать бой любому сопернику.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Шотландцы уж точно не боятся нестабильных англичан.

Статистика для ставок

«Селтик» не проигрывает с начала весны

Шотландцы в 4 летних спаррингах добыли 3 виктории

«Челси» в среднем пропускает немногим менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.03.

Прогноз: «Кельты» прекрасно выглядят в летних спаррингах, и явно не боятся лондонцев.

«Селтик» прекрасно выглядит в созидательном плане, и наверняка максимально агрессивно сыграет в атаке.

Ставка: Победа «Селтика» за 3.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.90