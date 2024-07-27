Челси
Селтик
«Челси»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела весьма неудачно. «Челси» финишировал лишь на 6 месте в АПЛ.
При этом «Челси» в 38 матчах наколотил 77 мячей в ворота соперников. Вот только пропускала команда многовато — 63 мяча.
Последние матчи: Лондонцы уже начали серию контрольных поединков. «Аристократы» не сумели переиграть скромный «Рексхэм» (2:2).
Причем «Челси» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Признанные лидеры лондонцев еще отдыхают от перипетий недавнего Евро.
В 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 виктории. Забила в них команда 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей «аристократы» являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда найдется кому.
При этом «Челси» не проигрывал в 7 своих последних матчах. Тем не менее, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
Наверняка англичане будут максимально активно атаковать. Вот только последний контрольный матч с «Рексхэмом» команда провалила.
«Селтик»
Турнирное положение: «Селтик» провел весьма продуктивный минувший сезон. «Кельты» уверенно добыли чемпионский титул.
При этом «Селтик» выиграл и Кубок Шотландии. В финале команда с минимальным счетом переиграла «Рейнджерс».
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже в самом разгаре. В 4 спаррингах «кельты» добыли 3 победы при одной ничьей.
При этом «Селтик» достаточно крепок в любом кадровом сочетании. Да и в последнем матче команда переиграла «Манчестер Сити» (4:3).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках ее игроки отличились 16 мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и в контрольных поединках «кельты» демонстрируют высокую результативность.
В трех своих последних поединках «Селтик» неизменно забивал не менее 4 мячей. Причем в спарринге с «К.Парк» «кельты» выиграли с теннисным счетом 6:4.
Беспроигрышная серия команды тянется с начала весны. Да и в нынешнем своем состоянии «кельты» способны дать бой любому сопернику.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Шотландцы уж точно не боятся нестабильных англичан.
Статистика для ставок
- «Селтик» не проигрывает с начала весны
- Шотландцы в 4 летних спаррингах добыли 3 виктории
- «Челси» в среднем пропускает немногим менее 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.03.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Балтика — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Кельты» прекрасно выглядят в летних спаррингах, и явно не боятся лондонцев.
«Селтик» прекрасно выглядит в созидательном плане, и наверняка максимально агрессивно сыграет в атаке.
Ставка: Победа «Селтика» за 3.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.90