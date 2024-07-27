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    «Челси» падет перед натиском «кельтов»

    «Челси» — «Селтик». Прогноз и ставки (к. 3.31) на товарищеский матч 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Селтик»
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    27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Селтик». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 23:00 Селтик

    Селтик

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Челси»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела весьма неудачно. «Челси» финишировал лишь на 6 месте в АПЛ.

    При этом «Челси» в 38 матчах наколотил 77 мячей в ворота соперников. Вот только пропускала команда многовато — 63 мяча.

    Последние матчи: Лондонцы уже начали серию контрольных поединков. «Аристократы» не сумели переиграть скромный «Рексхэм» (2:2).

    Причем «Челси» вряд ли сыграет в оптимальном кадровом сочетании. Признанные лидеры лондонцев еще отдыхают от перипетий недавнего Евро.

    В 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 виктории. Забила в них команда 14 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без ряда основных исполнителей «аристократы» являются грозной силой. Да и забивать в составе команды всегда найдется кому.

    При этом «Челси» не проигрывал в 7 своих последних матчах. Тем не менее, стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

    Наверняка англичане будут максимально активно атаковать. Вот только последний контрольный матч с «Рексхэмом» команда провалила.

    «Селтик»

    Турнирное положение: «Селтик» провел весьма продуктивный минувший сезон. «Кельты» уверенно добыли чемпионский титул.

    При этом «Селтик» выиграл и Кубок Шотландии. В финале команда с минимальным счетом переиграла «Рейнджерс».

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже в самом разгаре. В 4 спаррингах «кельты» добыли 3 победы при одной ничьей.

    При этом «Селтик» достаточно крепок в любом кадровом сочетании. Да и в последнем матче команда переиграла «Манчестер Сити» (4:3).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках ее игроки отличились 16 мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно качественный. Да и в контрольных поединках «кельты» демонстрируют высокую результативность.

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    В трех своих последних поединках «Селтик» неизменно забивал не менее 4 мячей. Причем в спарринге с «К.Парк» «кельты» выиграли с теннисным счетом 6:4.

    Беспроигрышная серия команды тянется с начала весны. Да и в нынешнем своем состоянии «кельты» способны дать бой любому сопернику.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Шотландцы уж точно не боятся нестабильных англичан.

    Статистика для ставок

    • «Селтик» не проигрывает с начала весны

    • Шотландцы в 4 летних спаррингах добыли 3 виктории

    • «Челси» в среднем пропускает немногим менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 3.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.03.

    Прогноз: «Кельты» прекрасно выглядят в летних спаррингах, и явно не боятся лондонцев.

    «Селтик» прекрасно выглядит в созидательном плане, и наверняка максимально агрессивно сыграет в атаке.

    Ставка: Победа «Селтика» за 3.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.90

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