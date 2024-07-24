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    «Интернасьонал» оперативно расправится с аргентинцами

    «Интернасьонал» — «Росарио Сентраль». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 24 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Росарио Сентраль»
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    Алан Патрик
    24 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Росарио Сентраль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» вполне способен пройти далеко в текущем турнире. Вот только в первом матче с «Росарио Сентраль» команда уступила (0:1).

    При этом «Интернасьонал» в своем чемпионате выступает не лучшим образом. На данный момент команда занимает скромную 13 позицию в турнирной таблице.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» с минимальным счетом уступил «Ботафого».

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 14 поединках бразильского чемпионата она забила всего 12 мячей.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интернасьонал» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Интернасьонал» выглядел откровенно бледно. Да и в плане реализации бразильский клуб испытывает явные сложности.

    Причем «Интернасьонал» не побеждает уже в 8 матчах подряд. Парадокс, но состав у бразильцев по именам выглядит весьма прилично.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Бразильцы явно намереваются учесть ошибки, допущенные в последних поединках.

    «Росарио Сентраль»

    Турнирное положение: «Росарио Сентраль» в своем чемпионате выступает неудачно. Там команда осела на скромной 10 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Росарио Сентраль» вполне прилично атакует. В 6 поединках чемпионата Аргентины игроки команды настреляли 11 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть три зачетных пункта. «Росарио Сентраль» уверенно переиграл «Сармьенто Жунин» (4:2).

    Эта победа стала для команды второй кряду. Причем до того она не знала радости викторий в 4 поединках подряд.

    В пяти своих последних матчах игроки «Росарио Сентраль» настреляли 7 мячей в ворота соперников при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Росарио Сентраль» явно прибавляет. Команда вполне прилично выглядит в плане реализации.

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    При этом «Росарио Сентраль» на групповом этапе Кубка Либертадорес забил всего 8 мячей в 6 матчах. Заняв 3 место в группе, аргентинцы проследовали в Южноамериканский кубок.

    Притом, что тылы аргентинцев вряд ли можно назвать столь надежными. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются команде сложно.

    И уж точно номинальные гости будут действовать на удержание результата первого матча. «Росарио Сентраль» уж точно не будет рисковать.

    Статистика для ставок

    • «Росарио Сентраль» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Интернасьонал» не выигрывает 8 матчей кряду

    • «Росарио Сентраль» в первой встрече минимально одолел бразильцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.46, а победа оппонента — в скромные 6.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.43 и 1.56.

    Прогноз: Бразильцы намерены как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.

    Номинальные гости имеют проблемы с надежностью тылов, к тому же в первой встрече им откровенно повезло.

    Ставка: Победа «Интернасьоналя» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.43

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    «Интернасьонал» — «Росарио Сентраль»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. «Интернасьонал» оперативно расправится с аргентинцами
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