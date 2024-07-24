24 июля в 1-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Франция (U23) и США (U23). Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (U23) — США (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция (U23)

Турнирное положение: Французские футболисты находятся под давлением. Команде нужно удачно проявить себя на домашней Олимпиаде.

Справятся ли игроки с ответственностью? Очень важно добиться успеха в стартовом матче.

Последние матчи: Франция готовилась к ОИ со всей серьезностью. В текущем месяце были сыграны два матча.

4 июля Франция (U23) разгромила сверстников из Парагвая со счетом 4:1. 11 июля французы в контрольной встрече забили семь безответных голов в ворота Доминиканской республики.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Французы хотят побороться за медали на домашней Олимпиаде. Но для начала нужно выйти из группы.

Первый матч для Франции очень важен. Букмекеры считают подопечных Тьерри Анри фаворитами. От США не стоит ждать сюрпризов?

США (U23)

Турнирное положение: США попали в непростую группу. Помимо Франции, команде предстоит сразиться с Гвинеей и Новой Зеландией.

Букмекеры прогнозируют, что первое место в квартете займет Франция. У США (U23) есть неплохие шансы финишировать на 2-й позиции.

Последние матчи: США (U23) давно не радовали фанатов победами. В ноябре 2023 года команда уступила Марокко со счетом 0:1.

25 марта американская сборная уже играла с Францией. Команды не выявили сильнейшего. Поединок закончился вничью 2:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: У США очень неплохой состав. Команда, скорее всего, выйдет в плей-офф. Однако матч с хозяевами Олимпиады будет сложным.

Нет сомнений, что хозяева будут действовать первым номером. Однако американцы постараются реализовать свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Франция (U23) перед Олимпиадой выиграла два товарищеских матча

США (U23) считаются андердогом в противостоянии с хозяевами ОИ-2024

Франция (U23) и США (U23) в марте сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: Обе команды хотят удачно стартовать. Поэтому ожидается интересный матч. Никто не собирается отсиживаться в обороне.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды забьют не больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10