ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина» Илич не сделал работу над ошибками. «Рубин» разбил «Пари НН» в Нижнем Новгороде Аманда Лемос и Вирна ЯндиробаЯндироба финишировала Лемос, Гарсия разобрал Чоя. Обзор карда UFC Vegas 94
    Все новости спорта

    Команды проявят себя в атаке?

    Франция (U23) — США (U23): прогноз и ставка (коэффициент 1.90) на футбол. 24/07/2024 в 22:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на сборную США Прогнозы на Париж-2024
    Прогноз и ставки на Франция (U23) — США (U23)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франция (U23)
    24 июля в 1-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Франция (U23) и США (U23). Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (U23) — США (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа A 24 Июля 2024 года

    Франция U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа A
    •  Франция U23 22:00 США U23

    США U23

  • Вашингтон
    •

    Франция (U23)

    Турнирное положение: Французские футболисты находятся под давлением. Команде нужно удачно проявить себя на домашней Олимпиаде.

    Справятся ли игроки с ответственностью? Очень важно добиться успеха в стартовом матче.

    Последние матчи: Франция готовилась к ОИ со всей серьезностью. В текущем месяце были сыграны два матча.

    4 июля Франция (U23) разгромила сверстников из Парагвая со счетом 4:1. 11 июля французы в контрольной встрече забили семь безответных голов в ворота Доминиканской республики.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Французы хотят побороться за медали на домашней Олимпиаде. Но для начала нужно выйти из группы.

    Первый матч для Франции очень важен. Букмекеры считают подопечных Тьерри Анри фаворитами. От США не стоит ждать сюрпризов?

    США (U23)

    Турнирное положение: США попали в непростую группу. Помимо Франции, команде предстоит сразиться с Гвинеей и Новой Зеландией.

    Букмекеры прогнозируют, что первое место в квартете займет Франция. У США (U23) есть неплохие шансы финишировать на 2-й позиции.

  • Кто получит «Золотой мяч»: Месси, Беллингем, Родри или Винисиус?
  • По итогам Евро-2024 и Кубка Америки определился основной фаворит
  • 20/07/2024

    • Последние матчи: США (U23) давно не радовали фанатов победами. В ноябре 2023 года команда уступила Марокко со счетом 0:1.

    25 марта американская сборная уже играла с Францией. Команды не выявили сильнейшего. Поединок закончился вничью 2:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: У США очень неплохой состав. Команда, скорее всего, выйдет в плей-офф. Однако матч с хозяевами Олимпиады будет сложным.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Нет сомнений, что хозяева будут действовать первым номером. Однако американцы постараются реализовать свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Франция (U23) перед Олимпиадой выиграла два товарищеских матча

    • США (U23) считаются андердогом в противостоянии с хозяевами ОИ-2024

    • Франция (U23) и США (U23) в марте сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (U23) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.95, а победа оппонента — в скромные 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

    Прогноз: Обе команды хотят удачно стартовать. Поэтому ожидается интересный матч. Никто не собирается отсиживаться в обороне.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды забьют не больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Бассольс — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жакмо — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Галан — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Аванесян — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Данилович — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фетт — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фучович — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Андреева — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Карацев — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Паневежис — Ягеллония
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Франция (U23) — США (U23): прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 24.07.2024. Прогнозы на футбол. Команды проявят себя в атаке?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры