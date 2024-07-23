23 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Санта-Колома» и «Мидтьюлланн». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Санта-Колома» — «Мидтьюлланн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санта-Колома»

Турнирное положение: «Санта-Колома» уже успела пройти первый раунд квалификации Лиги чемпионов. В серии пенальти команда одолела «Балкани».

При этом «Санта-Колома» в первом матче уступила (1:2). А вот в ответной встрече команда победила с таким же счетом, а затем удачнее была в серии пенальти.

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Последние матчи: Андоррцы имеют весьма скромный по именам состав. Да и проход во второй раунд уже можно считать прыжком выше головы.

А вот до того андоррцы провели лишь один спарринг. В нем команда по всем статьям уступила английскому КПР (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Санта-Колома» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь ярко. Да и надежностью тылов у андоррцев имеются проблемы.

При этом «Санта-Колома» уже продемонстрировала запредельную волю к победе. Правда, с датчанами команде тягаться будет в разы сложнее.

Очевидно, что андоррцы будут стараться всеми силами выстоять. Даже ничья с опытным и более статусным оппонентом для команды будет в радость.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» уже стартовал в новом чемпионате Дании. Вот только команда сразу потеряла 2 очка.

Причем «Мидтьюлланн» не сумел переиграть «Орхус» (1:1). Более того, команда спаслась только после перерыва.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. «Мидтьюлланн» недостает пресловутой монолитности.

Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 2 виктории при одном поражении от «Штурма» (0:1).

И уж точно «Мидтьюлланн» постарается пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Да и в 5 своих последних матчах игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Датчане смотрятся на голову сильнее оппонента. Да и потеря очков в стартовом туре своего чемпионата станет дополнительной мотивацией реабилитироваться.

Андоррцев команда должна обыгрывать при любой диспозиции. Да и в первом поединке датчане явно постараются соорудить голевой задел.

Тем более, «Мидтьюлланн» предстанет в оптимальном кадровом виде. Плюс датчане постепенно набирают обороты.

Нет сомнений, что номинальные гости будут максимально активно атаковать. Датчане на две головы банально сильнее соперника.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» не побеждал в 2 своих последних поединках

Андоррцы уже прошли один раунд квалификации Лиги чемпионов

«Санта-Колома» до последней виктории проиграла 2 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.66, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.51.

Прогноз: Датчане явно постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей.

Андоррцы слишком нестабильны, плюс в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

Ставка: Фора «Мидтьюлланна» -2.5 за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.01