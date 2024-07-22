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    «Флуминенсе» вновь разживется очками?

    «Куяба» — «Флуминенсе». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Флуминенсе»
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    «Флуминенсе»
    «Куяба» на своем поле примет «Флуминенсе» в 12-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 27 июня и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Июля 2024 года

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 02:00 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Куяба»

    Турнирное положение: Данный коллектив в таблице бразильского первенства на текущий момент идет на 15 строке, имея в актив 17 баллов.

    «Куяба» выиграла четыре игры из 16 проведенных, пять раз сыграла вничью и семь встреч проиграла, забила 18 голов, а пропустила на три больше.

    Последние матчи: «Золотые» в своей последней проведенной игре на выезде расписали мировую против чилийского «Палестино» в первом матче 1/16 финала южноамериканского кубка. А в предыдущей игре чемпионата они в гостях одолели «Байю» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Состояние команды: Сейчас у «Куябы» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было одна победа и две мировые. Причем в этот период команда и забивала, и пропускала в каждом поединке. А проиграл коллектив всего лишь однажды за прошедшие девять встреч. Также в этот период он добыл три виктории и расписал пять ничьих.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Рио-де-Жанейро занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь восемь очков в 16 матчах.

    «Флуминенсе» выиграл один поединок, пять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 12:24.

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    • Последние матчи: «Воины» в минувшем туре первенства на выезде поделили очки с «Крисиумой» 1:1, а ранее они в гостях уступили 0:1 «Форталазе» и на своем поле расписали мировую с «Интернасионалем» 1:1. А перед этим они проиграли в шести поединках чемпионата подряд.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата страны у «Флуминенсе» на текущий момент 13-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «трехцветные» потерпели девять фиаско и расписали четыре мировые. Однако большинство проигрышей в этот период были с минимальной разницей.

    Статистика для ставок

    • «Куяба» дома выиграла лишь раз за восемь игр и четыре матча проиграла

    • «Флуминенсе» в гостях в текущем первенстве проиграл семь встреч из восьми при одной мировой

    • «Флуминенсе» выиграл у предстоящего противника в трех из четырех минувших очных игр и раз уступил

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Куябы» — 2.46, победа «Флуминенсе» — 3.06, ничья — 3.14.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на обмен забитыми мячами, ведь зачастую в очных противостояниях эти клубы огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.11.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, так как «Флу» потихоньку выходит из кризиса и вполне может рассчитывать на очки в игре с весьма удобным соперником.

    Ставка: ничья за 3.14.

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    «Куяба» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.07.2024. Прогнозы на футбол. «Флуминенсе» вновь разживется очками?
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