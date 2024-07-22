«Цанчжоу» на своем поле примет «Шанхай Шеньхуа» в 24-м туре китайской Суперлиги. Встреча состоится 22 июля и начнется в 14:35 по мск. Ставка и прогноз на матч «Цанчжоу» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Цанчжоу»

Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент с 17 набранными очками находится на 13 месте в таблице и всего на балл опережает зону вылета.

«Цанчжоу» выиграл всего четыре игры из 19 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел десять поражений, разница мячей составляет 21:41.

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Последние матчи: В двух своих предыдущих поединках «львы» расписали мировые, поочередно поделив очки с «Ухань Фри Таунс» и «Сычуань Цзюню» оп 1:1. До этого же они проиграли пять встреч кряду в различных турнирах.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Цанчжоу» 14-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате страны за это время коллектив провел 13 игр, в которых потерпел девять поражений и расписал четыре мировых исхода.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Чемпион Китая 1995 года на данный момент в таблице идет с 49 очками на второй строке и проигрывает лидеру всего два пункта.

«Шанхай Шеньхуа» в текущем первенстве еще не знал горечи поражений. У команды 15 викторий и четыре мировые, забито 44 гола при всего восьми пропущенных.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «синие дьяволы» в рамках 1/8 финал Кубка Китая по пенальти прошли «Сычуань Цзюню». А до этого они выиграли пять встреч кряду в различных турнирах. Причем в четырех случаях всухую.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» в официальных поединках не проигрывает вот уже на протяжении 24 встреч кряду. За это время команда расписала шесть ничьих и добилась 18 викторий. В отрезке же шести последних своих матчей коллектив в пяти случаях сохранил свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» выиграл у своего предстоящего противника в шести минувших очных противостояниях

И в пяти случаях виктории были добыты с сухим результатом

И в пяти случаях из шести победы «Шанхай Шеньхуа» были с разницей в два и более мячей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шанхай Шеньхуа» — 1.28, победа «Цанчжоу» — 9.80, ничья — 6.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.46 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на сухую победу «Шанхай Шеньхуа», который в последнем своем отрезке не пропускал в пяти из шести игр, да и со своим предстоящим противником выступает зачастую всухую.

Рекомендуемая ставка: «Шанхай Шеньхуа» победит и не пропустит за 1.98.

Прогноз: И также еще здесь ставим на уверенный выигрыш «Шанхай Шеньхуа», который, как правило, крупно обыгрывает предстоящего противника.

Ставка: победа «Шанхай Шеньхуа» с форой (-2) за 2.20.