«Палмейрас» на своем поле примет «Крузейро» в 18-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 18 июля и начнется в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» занимает второе место в турнирной таблице. В его активе 25 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

Команда на три балла отстает от лидера «Ботафого», а также на два очка опережает третий «Фламенго», который провел на игру меньше.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил конкуренту «Ботафого» (0:1).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Лазаро, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пять последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Палмейрас» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме хозяев, которая позволяет им бороться за чемпионский титул.

Эстевао — лучший бомбардир команды с пятью голами.

«Крузейро»

Турнирное положение: По итогам 16-ти матчей «Крузейро» занимает шестое место в бразильской Серии А с 29 баллами и разницей мячей 23-18.

Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на один балл зоне Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать.

Последние матчи: клуб в последней игре выиграл. На своем поле в рамках Серии А он обыграл «Ред Булл Брагантино» (2:1).

Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Уолас, Марлон, Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Крузейро» выиграл, чем прервал мини-серию поражений из двух игр.

Это говорит о хорошей форме гостей, которые, набрав ход, обещают создать проблемы фавориту в грядущем поединке.

Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Палмейраса» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Крузейро» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Крузейро» выиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.90, победа «Крузейро» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из шести последних матчей «Палмейраса».

Ставка: только одна команда забьет за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних поединках они выиграли.

Ставка: «Крузейро» не проиграет за 2.34