20 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Шинник». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» намерен сходу вернуться в РПЛ. По своему потенциалу екатеринбуржцы вполне способны это сделать.

При этом «Урал» в целом сохранил состав. Да и Алексей Каштанов на этом уровне способен забить до 20 мячей.

Последние матчи: Летом уральцы сыграли 2 контрольных матча. Причем команда Евгения Аверьянова выиграла в обоих.

Сначала был разорван в клочья «Равшан» (5:0), а вот виктория над «Кызылкумом» получилась не столь убедительной (1:0). Зато стартовый тур первенства завершился победой над «Сочи» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах уральцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: победы в спаррингах говорят о неплохом уровне готовности к сезону. Да и успешный старт явно обнадеживает.

Поединки против «Шинника» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Урал» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть вторую победу в первенстве. Да и в атаке команда выглядит весьма прилично.

«Шинник»

Турнирное положение: «Шинник» в нынешнем сезоне способен побороться за попадание в стыки. Минувшее первенство команда завершила на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Шинник» по ходу прошедшего первенства заметно прибавил. Дмитрию Черышеву удалось склепать в Ярославле приличный коллектив.

Последние матчи: Результаты команды в контрольных поединках явно не назовешь сверхстабильными. Из трех спаррингов два завершились поражениями.

В последнем спарринге команда расписала мировую с «Муромом» (1:1). А вот старт первенства ярославцы провалили, дома минимально уступив «Ротору».

Вообще, в 5 последних матчах ярославцы выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

Команда имеет средний по меркам первой лиги состав. Однако команда Черышева давно заставила себя уважать даже признанных аксакалов «лучшей лиги мира».

Причем «Шинник» в двух последних очных встречах уступил уральцам. А вот последняя виктория над оппонентом случилась еще 7 лет назад.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Ярославцы способны знатно упереться в матче с фаворитом.

Статистика для ставок

«Урал» выиграл в 4 своих последних поединках

«Шинник» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Урал» в 3 последних матчах оставлял свои владения сухими

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Номинальные хозяева прекрасно смотрелись в спаррингах, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

«Урал» имеет потенциал побороться за победу в турнире, и уж точно постарается продолжить свой победный путь.

Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30