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    «Урал» быстро вскроет оборону ярославцев

    «Урал» — «Шинник». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 июля 2024 года

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    «Урал»
    20 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Шинник». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Июля 2024 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 12:30 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» намерен сходу вернуться в РПЛ. По своему потенциалу екатеринбуржцы вполне способны это сделать.

    При этом «Урал» в целом сохранил состав. Да и Алексей Каштанов на этом уровне способен забить до 20 мячей.

    Урал — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Летом уральцы сыграли 2 контрольных матча. Причем команда Евгения Аверьянова выиграла в обоих.

    Сначала был разорван в клочья «Равшан» (5:0), а вот виктория над «Кызылкумом» получилась не столь убедительной (1:0). Зато стартовый тур первенства завершился победой над «Сочи» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах уральцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: победы в спаррингах говорят о неплохом уровне готовности к сезону. Да и успешный старт явно обнадеживает.

    Поединки против «Шинника» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Урал» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть вторую победу в первенстве. Да и в атаке команда выглядит весьма прилично.

    «Шинник»

    Турнирное положение: «Шинник» в нынешнем сезоне способен побороться за попадание в стыки. Минувшее первенство команда завершила на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» по ходу прошедшего первенства заметно прибавил. Дмитрию Черышеву удалось склепать в Ярославле приличный коллектив.

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    • Последние матчи: Результаты команды в контрольных поединках явно не назовешь сверхстабильными. Из трех спаррингов два завершились поражениями.

    В последнем спарринге команда расписала мировую с «Муромом» (1:1). А вот старт первенства ярославцы провалили, дома минимально уступив «Ротору».

    Вообще, в 5 последних матчах ярославцы выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит темной лошадкой. Да и в плане созидания ей нужно срочно прибавлять.

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    Команда имеет средний по меркам первой лиги состав. Однако команда Черышева давно заставила себя уважать даже признанных аксакалов «лучшей лиги мира».

    Причем «Шинник» в двух последних очных встречах уступил уральцам. А вот последняя виктория над оппонентом случилась еще 7 лет назад.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Ярославцы способны знатно упереться в матче с фаворитом.

    Статистика для ставок

    • «Урал» выиграл в 4 своих последних поединках

    • «Шинник» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Урал» в 3 последних матчах оставлял свои владения сухими

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные хозяева прекрасно смотрелись в спаррингах, и явно сразу будут максимально активны в атаке.

    «Урал» имеет потенциал побороться за победу в турнире, и уж точно постарается продолжить свой победный путь.

    Ставка: Победа «Урала» в 1 тайме за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    «Урал» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Урал» быстро вскроет оборону ярославцев
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