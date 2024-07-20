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    «Крикума» навяжет борьбу «Фламенго»?

    «Фламенго» — «Крикума». Ставка (к. 2.40) на чемпионат Бразилии

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Крикума»
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    «Фламенго»
    20 июля в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Крикума». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Крикума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Июля 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 22:00 Крикума

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» борется за медали. На данный момент команда идет на 3-м месте в таблице. Набрано 31 очко в 16 матчах.

    У «Фламенго» 9 побед. Также команда 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

    Последние матчи: «Фламенго» в июле провел 4 матча. Команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

    Ранее «Фламенго» удалось обыграть «Крузейро» и «Атлетико» с общим счетом 6:3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фламенго» стремится завоевать три очка. Если это удастся сделать, команда поднимется на второе место в таблице.

    В последних десяти матчах «Фламенго» потерпел два поражения. До этого команда 12 июля дома уступила «Форталезе» со счетом 1:2.

    «Крикума»

    Турнирное положение: «Крикума» располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 14-й позиции.

    «Крикума» набрала 17 очков в 15 встречах. У клуба 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений. Разница мячей составляет 22-24.

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    • Последние матчи: «Крикума» в июле играет не лучшим образом. В активе клуба только одна победа.

    Ранее «Крикума» обыграла «Крузейро» со счетом 1:0. Встреча состоялась 4 июля.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Крикуме» стоит прибавить. Команда находится совсем рядом с зоной вылета. Отрыв составляет лишь два очка.

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    Букмекеры определились с фаворитом. Если посмотреть на котировки, то «Крикума» является андердогом. Но команду нельзя недооценивать.

    Последний раз клубы встречались 23 ноября 2014 года. Поединок закончился вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • «Фламенго» в июле провел 4 матча, одержав две победы

    • «Крикума» находится на расстоянии двух очков от зоны вылета

    • «Фламенго» является фаворитом предстоящего матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: В первом тайме ожидается упорная борьба. Скорее всего, на перерыв команды уйдут при равном счете.

    Ставка: ничья после первого тайма за 2.40.

    Прогноз: еще один прогноз, что смогут забить обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00

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    «Фламенго» — «Крикума»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Крикума» навяжет борьбу «Фламенго»?
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