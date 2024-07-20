20 июля в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Фламенго» и «Крикума». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Крикума», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» борется за медали. На данный момент команда идет на 3-м месте в таблице. Набрано 31 очко в 16 матчах.

У «Фламенго» 9 побед. Также команда 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Последние матчи: «Фламенго» в июле провел 4 матча. Команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

Ранее «Фламенго» удалось обыграть «Крузейро» и «Атлетико» с общим счетом 6:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Фламенго» стремится завоевать три очка. Если это удастся сделать, команда поднимется на второе место в таблице.

В последних десяти матчах «Фламенго» потерпел два поражения. До этого команда 12 июля дома уступила «Форталезе» со счетом 1:2.

«Крикума»

Турнирное положение: «Крикума» располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 14-й позиции.

«Крикума» набрала 17 очков в 15 встречах. У клуба 4 победы, 5 ничьих и 6 поражений. Разница мячей составляет 22-24.

Последние матчи: «Крикума» в июле играет не лучшим образом. В активе клуба только одна победа.

Ранее «Крикума» обыграла «Крузейро» со счетом 1:0. Встреча состоялась 4 июля.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Крикуме» стоит прибавить. Команда находится совсем рядом с зоной вылета. Отрыв составляет лишь два очка.

Букмекеры определились с фаворитом. Если посмотреть на котировки, то «Крикума» является андердогом. Но команду нельзя недооценивать.

Последний раз клубы встречались 23 ноября 2014 года. Поединок закончился вничью 1:1.

Статистика для ставок

«Фламенго» в июле провел 4 матча, одержав две победы

«Крикума» находится на расстоянии двух очков от зоны вылета

«Фламенго» является фаворитом предстоящего матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 2.00.

Прогноз: В первом тайме ожидается упорная борьба. Скорее всего, на перерыв команды уйдут при равном счете.

Ставка: ничья после первого тайма за 2.40.

Прогноз: еще один прогноз, что смогут забить обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 2.00