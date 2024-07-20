20 июля во 2-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «КАМАЗ». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «КАМАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: после первого круга «Арсенал» идет в числе лидеров в таблице Первой лиги с 3 очками.

Последние матчи: подопечные Александра Сторожука в непростом матче смогли победить новороссийский «Черноморец» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил на 52-й минуте забил новичок Данила Липовой, замкнувший эффектным тычком классную подачу на дальней штанге от Исхака Гелояна. Матч вообще получился очень закрытым и шел до гола.

Ранее «Арсенал» проиграл в товарняке «Факелу» (1:2) и «Химкам» (0:3).

Не сыграют: в прошлом туре получил травму основной защитник Ботака и его участие под вопросом.

Состояние команды: буквально за несколько часов до матча первого тура «Арсеналу» разрешили заявить всех игроков, что серьезно усилило потенциал команды. Вообще сейчас у Сторожука подобрался интересный и боеспособный коллектив с огромной конкуренцией, задача которого пробиться в РПЛ.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: в первом туре «КАМАЗ» не набрал очков и идет в подвале таблицы Первой лиги.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: игра против «Енисея» получилась очень неоднородной, первый тайм остался за соперником, после перерыва игра выровнялась, но все равно команда Ильдара Ахметзянова пропустила два гола.

В концовке встречи полным преимуществом владел «КАМАЗ», но забить смог лишь единожды. Гол на счету Павла Горелова, а голевую ему отдал Роман Акбашев, вернувшийся почти 10 лет спустя в клуб.

До челнинцы победили «Черноморец» (1:0).

Не сыграют: под вопросом участие двух защитников Маругина и Мануйлова, получивших травмы в первом туре.

Состояние команды: в межсезонье «КАМАЗ» снова лишился нескольких лидеров, особенно чувствительной стали потери суперуниверсала Валентина Пальцева, закрывавшего при необходимости любую позицию на поле, и лидера раздевалки Александра Гаглоева.

Летом команду пополнило несколько статусных ветеранов, но пока они далеки от оптимальных кондиций.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Арсенал» на своем поле обыграл «КАМАЗ» (2:0), а на выезде сыграл вничью 0:0

В позапрошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами со счетом 1:0

Перед стартом сезона «Арсенал» уступил в четырех товарищеских матчах, «КАМАЗ» имел показатели +2-2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,75, а на «КАМАЗ» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: хозяева будут в этом матче явными фаворитами, у них довольно мощный состав по меркам Первой лиги, и они должны подтвердить статус фаворита.

Пока у «Арсенала» есть только проблема с забивным нападающим, но к игре с «КАМАЗом» и она может разрешиться. Гости же пока явно разбалансированы были в первом туре.

Ставка: «Арсенал» выиграет за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой хозяев. «Арсенал» вполне может поймать кураж, у туляков очень сильная средняя линия подобралась в этом сезоне.

Ставка: победа «Арсенала» с форой -1,5 за 3,0.