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    «Канониры» разберутся с гостями

    «Арсенал» Тула — «КАМАЗ». Ставка (к. 1.75) на Первую лигу

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «КАМАЗ»
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    Александр Сторожук — тренер «Арсенала»
    20 июля во 2-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «КАМАЗ». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «КАМАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Июля 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: после первого круга «Арсенал» идет в числе лидеров в таблице Первой лиги с 3 очками.

    Последние матчи: подопечные Александра Сторожука в непростом матче смогли победить новороссийский «Черноморец» со счетом 1:0.

    Единственный мяч забил на 52-й минуте забил новичок Данила Липовой, замкнувший эффектным тычком классную подачу на дальней штанге от Исхака Гелояна. Матч вообще получился очень закрытым и шел до гола.

    Ранее «Арсенал» проиграл в товарняке «Факелу» (1:2) и «Химкам» (0:3).

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    • Не сыграют: в прошлом туре получил травму основной защитник Ботака и его участие под вопросом.

    Состояние команды: буквально за несколько часов до матча первого тура «Арсеналу» разрешили заявить всех игроков, что серьезно усилило потенциал команды. Вообще сейчас у Сторожука подобрался интересный и боеспособный коллектив с огромной конкуренцией, задача которого пробиться в РПЛ.

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: в первом туре «КАМАЗ» не набрал очков и идет в подвале таблицы Первой лиги.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Последние матчи: игра против «Енисея» получилась очень неоднородной, первый тайм остался за соперником, после перерыва игра выровнялась, но все равно команда Ильдара Ахметзянова пропустила два гола.

    В концовке встречи полным преимуществом владел «КАМАЗ», но забить смог лишь единожды. Гол на счету Павла Горелова, а голевую ему отдал Роман Акбашев, вернувшийся почти 10 лет спустя в клуб.

    До челнинцы победили «Черноморец» (1:0).

    Не сыграют: под вопросом участие двух защитников Маругина и Мануйлова, получивших травмы в первом туре.

    Состояние команды: в межсезонье «КАМАЗ» снова лишился нескольких лидеров, особенно чувствительной стали потери суперуниверсала Валентина Пальцева, закрывавшего при необходимости любую позицию на поле, и лидера раздевалки Александра Гаглоева.

    Летом команду пополнило несколько статусных ветеранов, но пока они далеки от оптимальных кондиций.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Арсенал» на своем поле обыграл «КАМАЗ» (2:0), а на выезде сыграл вничью 0:0

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами со счетом 1:0

    • Перед стартом сезона «Арсенал» уступил в четырех товарищеских матчах, «КАМАЗ» имел показатели +2-2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,75, а на «КАМАЗ» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: хозяева будут в этом матче явными фаворитами, у них довольно мощный состав по меркам Первой лиги, и они должны подтвердить статус фаворита.

    Пока у «Арсенала» есть только проблема с забивным нападающим, но к игре с «КАМАЗом» и она может разрешиться. Гости же пока явно разбалансированы были в первом туре.

    Ставка: «Арсенал» выиграет за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с уверенной победой хозяев. «Арсенал» вполне может поймать кураж, у туляков очень сильная средняя линия подобралась в этом сезоне.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой -1,5 за 3,0.

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    «Арсенал» Тула — «КАМАЗ»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Канониры» разберутся с гостями
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