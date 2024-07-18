Сент-Джозефс
Шелбурн
«Сент-Джозефс»
Турнирное положение: «Сент-Джозефс» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второй позиции в чемпионате Гибралтара прошлого сезона.
Команда по итогам 25-ти туров на два балла отстала от чемпиона «Линкольна», а также на 17 очков опередила третий «Мэгпис».
Сент-Джозефс — Шелбурн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций клуб проиграл на выезде — 1:2.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему нужно выигрывать минимум в домашних стенах с разницей хотя бы в два гола.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах «Сент-Джозефс» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который не выигрывала с начала мая. Правда, с тех пор он провел только два поединка.
Пабло Родригес — лучший бомбардир команды в чемпионате прошлого сезона с 15 голами.
«Шелбурн»
«Шелбурн» вышел в квалификацию Лиги квалификацию благодаря четвертому месту в чемпионате Ирландии.
В розыгрыше национального первенства текущей кампании клуб занимает первую позицию с отставанием в три очка от второго «Дерри Сити».
Последние матчи: в своей прошлой официальной игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги конференций коллектив выиграл — 2:1.
Таким образом, чтобы выйти в следующий отборочный круг турнира ему достаточно даже сыграть вничью на выезде.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными, «Шелбурн» выиграл четырежды при одной ничьей.
Уильям Джарвис — лучший бомбардир команды в лиге текущего сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Сент-Джозефс» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Шелбурна» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Шелбурн» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Шелбурн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.50, победа «Сент-Джозефс» — в 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Так было и в четырех из их шести последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних их матчей было именно так.
Ставка: «Шелбурн» победит за 2.13