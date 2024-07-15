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    «Хаммарбю» положит на лопатки «Гетеборг»

    «Хаммарбю» — «Гетеборг». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 15 июля 2024 года

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    «Хаммарбю»
    В 14-м туре чемпионата Швеции по футболу «Хаммарбю» на своем поле примет «Гетеборг». Поединок состоится 15 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хаммарбю» — «Гетеборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 15 Июля 2024 года

    Хаммарбю

  • Стокгольм
    •  Хаммарбю 20:00 Гётеборг

    Гётеборг

  • Гётеборг
    •

    «Хаммарбю»

    Турнирное положение: По итогам 13 проведенных матчей клуб из Стокгольма с 22 очками идет пятым и на четыре очка отстает от третьей позиции.

    «Хаммарбю» добился семи выигрышей, раз сыграл вничью и потерпел пять поражений, забил 21 гол, а пропустил в свои ворота 15 мячей.

    Последние матчи: «Зелено-белые» в прошлом туре первенства расписали в Гетеборге мировую против местного клуба «ГАИС» 0:0. Перед этим же они выиграли три поединка чемпионата подряд, одолев по 3:0 «Сириус» и «Юргорден», а также 2:1 «АИК».

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К этому поединку «Хаммарбю» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период стокгольмцы расписали одну мировую и добились трех выигрышей. А проиграли они только один поединок из шести предыдущих и четыре раза выиграли за это время.

    «Гетеборг»

    Турнирное положение: Самый титулованный клуб Скандинавии в последние годы сильно огорчает своих поклонников, ведя только борьбу за выживание.

    Так, в этом чемпионате на данный момент «Гетеборг» с 14 очками идет 13 и всего на балл опережая зону вылета. У команды четыре победы, две ничьи и семь фиаско, разница мячей — 13:21.

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    • Последние матчи: «Ангелы» в минувшем туре первенства на выезде потерпели фиаско от «Вернаму» со счетом 0:2. Перед этим они на своем поле минимально выиграли у «Эльфсборга» в домашнем матче 1:0 и в Стокгольме были разгромлены «АИКом» со счетом 2:5.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен и отсутствие некоторых футболистов существенно скажется ни игре команды.

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    Состояние команды: В отрезке последних семи проведенных встреч в рамках чемпионата страны «Гетеборг» проиграл в четырех из них. Причем три фиаско за этот период были гостевыми. Также в данном отрезке «сине-белые» расписали одну мировую и добились двух выигрышей. И только в двух поединках за это время они не смогли забить.

    Статистика для ставок

    • «Хаммарбю» дома выиграл пять встреч из шести при одном фиаско

    • «Гетеборг» в гостях выиграл дважды и четыре раза проиграл

    • «Хаммарбю» обыграл «Гетеборг» на своем поле в пяти из семи предыдущих игр чемпионата при двух мировых

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Хаммарбю» — 1.98, победа «Гетеборга» — 3.75, ничья — 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Хаммарбю» победит в этом поединке, ведь в данном сезоне он сильно играет дома, да и с предстоящим противником в родных стенах выступает сильно.

    Рекомендуемая ставка: победа «Хаммарбю» за 1.98.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами и верховой тотал, потому что зачастую в играх между собой эти команды именно такие результаты и выдают.

    Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.10.

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    «Хаммарбю» — «Гетеборг»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. «Хаммарбю» положит на лопатки «Гетеборг»
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