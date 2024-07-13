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    Оступится ли «Шанхай Шеньхуа»?

    «Шанхай Шеньхуа» — «Чанчунь Ятай». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Чанчунь Ятай»
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    Леонид Слуцкий
    13 июля в 19-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Чанчунь Ятай». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Чанчунь Ятай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 13 Июля 2024 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 15:00 Чанчунь Ятай

    Чанчунь Ятай

  • Чанчунь
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    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — шесть пропущенных.

    Команда Леонида Слуцкого лишь на два балла отстает от лидера «Шанхай Порт», так что в борьбе за титул попросту не может позволить себе терять очки.

    Шанхай Шэньхуа — Чанчунь Ятай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле взял три очка. Ему удалось разгромить «Шаньдун Тайшань» (6:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в 20 последних матчах в разных турнирах «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 16 победах и четырех ничьих.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, поэтому сопернику будет сложно даже сыграть вничью, не говоря уже о победе.

    Кефас Малеле — лучший бомбардиры команды в лиге с 11 голами.

    «Чанчунь Ятай»

    Турнирное положение: По итогам 18-ти туров китайской Суперлиги «Чанчунь Ятай» занимает 10-е место с 18 баллами и разницей мячей 26-31.

    Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 15-й позиции, поэтому ей крайне важно выигрывать.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Очки поделиться пришлось с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (2:2).

    Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые также пришлись на китайскую Суперлигу.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Чанчунь Ятай» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    С такой формой коллектив способен отобрать очки у фаворита, но возникают сомнения, что ему удастся сделать это в дуэли с нынешним соперником.

    Роберт Берич — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Шанхай Шеньхуа» не пропустил

    • в четырех последних матчах «Чанчунь Ятай» не проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Чанчунь Ятай» забивали обе команды.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.80, победа «Чанчунь Ятай» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.75.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в шести их последних выездных поединках.

    И хотя в четырех последних играх хозяев их соперники не забивали, результативность аутсайдера дуэли обещает сыграть здесь решающую роль.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех из последних матчей.

    Ставка: «Шанхай Шеньхуа» победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.40

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Шанхай Шеньхуа»?
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