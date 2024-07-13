Оступится ли «Шанхай Шеньхуа»?

13 июля в 19-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Чанчунь Ятай». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Чанчунь Ятай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» занимает вторую строчку в турнирной таблице. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — шесть пропущенных.

Команда Леонида Слуцкого лишь на два балла отстает от лидера «Шанхай Порт», так что в борьбе за титул попросту не может позволить себе терять очки.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле взял три очка. Ему удалось разгромить «Шаньдун Тайшань» (6:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в 20 последних матчах в разных турнирах «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 16 победах и четырех ничьих.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, поэтому сопернику будет сложно даже сыграть вничью, не говоря уже о победе.

Кефас Малеле — лучший бомбардиры команды в лиге с 11 голами.

«Чанчунь Ятай»

Турнирное положение: По итогам 18-ти туров китайской Суперлиги «Чанчунь Ятай» занимает 10-е место с 18 баллами и разницей мячей 26-31.

Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 15-й позиции, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Очки поделиться пришлось с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (2:2).

Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые также пришлись на китайскую Суперлигу.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Чанчунь Ятай» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

С такой формой коллектив способен отобрать очки у фаворита, но возникают сомнения, что ему удастся сделать это в дуэли с нынешним соперником.

Роберт Берич — лучший бомбардир команды в лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Шанхай Шеньхуа» не пропустил

в четырех последних матчах «Чанчунь Ятай» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Чанчунь Ятай» забивали обе команды.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.80, победа «Чанчунь Ятай» — в 9.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в шести их последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних играх хозяев их соперники не забивали, результативность аутсайдера дуэли обещает сыграть здесь решающую роль.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех из последних матчей.

Ставка: «Шанхай Шеньхуа» победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.40