«Жальгирис» сыграет достойно в первом матче отбора?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч ВПС — «Жальгирис». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч ВПС — «Жальгирис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ВПС

Турнирная таблица: ВПС — бронзовый призёр чемпионата Финляндии, в текущем сезоне занимает 5 место в финском чемпионате. После 15 туров команда набрала 25 очков, от лидера команды КуПС отставание составляет всего 3 пункта.

Последние матчи: В 15-м туре чемпионата Финляндии ВПС потерпел поражение от аутсайдера турнира — ЕИФ (2:3).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 команда ВПС в еврокубках не участвовала.

«Жальгирис»

Турнирная таблица: «Жальгирис» сыграет в Лиге конференций, как серебряный призёр чемпионата на внутренней арене. Команда набрала 58 очковы. Выше в турнирной таблице расположился «Паневежис».

Последние матчи: В новом сезоне литовского первенства «Жальгирис» уверенно лидирует с преимуществом в 10 очков, в активе команды 49 набранных баллов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В прошлом евросезоне «Жальгирис» играл во всех еврокубках. В Лиге чемпионов литовцы обыграли македонскую «Стругу», но уступили турецкому «Галатасараю».

Потом было ещё два противостояния, в которых «Жальгирис» не смог одолеть своих оппонентов: в Лиге Европы было поражение от «Хеккена» из Швеции, а в Лиге конференций — от венгерского «Ференцвароша».

Статистика для ставок

ВПС не может выиграть на протяжении четырёх матчей

Проигрышная серия «Жальгириска» состоит из двух матчей

Ранее ВПС и «Жальгирис» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.85. Ничья оценена в 3.25, а победа «ВПС» — в 2.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.85 и 1.61 соответственно.

Прогноз: «Жальгирис» фаворит пары и к поединку против финского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.

Ставка: Победа «Жальгирис» с форой (-1) с коэффициентом 2.29.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.32.