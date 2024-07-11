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    «Жальгирис» сыграет достойно в первом матче отбора?

    ВПС — «Жальгирис». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ВПС — «Жальгирис»
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    «Жальгирис» — «Хеккен»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч ВПС — «Жальгирис». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч ВПС — «Жальгирис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    ВПС Вааса

  • Лига конференций. Квалификация
    •  ВПС Вааса 20:00 Жальгирис

    Жальгирис

  • Вильнюс
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    ВПС

    Турнирная таблица: ВПС — бронзовый призёр чемпионата Финляндии, в текущем сезоне занимает 5 место в финском чемпионате. После 15 туров команда набрала 25 очков, от лидера команды КуПС отставание составляет всего 3 пункта.

    Последние матчи: В 15-м туре чемпионата Финляндии ВПС потерпел поражение от аутсайдера турнира — ЕИФ (2:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 команда ВПС в еврокубках не участвовала.

    «Жальгирис»

    Турнирная таблица: «Жальгирис» сыграет в Лиге конференций, как серебряный призёр чемпионата на внутренней арене. Команда набрала 58 очковы. Выше в турнирной таблице расположился «Паневежис».

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В новом сезоне литовского первенства «Жальгирис» уверенно лидирует с преимуществом в 10 очков, в активе команды 49 набранных баллов.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В прошлом евросезоне «Жальгирис» играл во всех еврокубках. В Лиге чемпионов литовцы обыграли македонскую «Стругу», но уступили турецкому «Галатасараю».

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    Потом было ещё два противостояния, в которых «Жальгирис» не смог одолеть своих оппонентов: в Лиге Европы было поражение от «Хеккена» из Швеции, а в Лиге конференций — от венгерского «Ференцвароша».

    Статистика для ставок

    • ВПС не может выиграть на протяжении четырёх матчей

    • Проигрышная серия «Жальгириска» состоит из двух матчей

    • Ранее ВПС и «Жальгирис» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.85. Ничья оценена в 3.25, а победа «ВПС» — в 2.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.85 и 1.61 соответственно.

    Прогноз: «Жальгирис» фаворит пары и к поединку против финского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.

    Ставка: Победа «Жальгирис» с форой (-1) с коэффициентом 2.29.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.32.

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    ВПС — «Жальгирис»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Жальгирис» сыграет достойно в первом матче отбора?
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