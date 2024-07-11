«Шериф» с победы начнёт выступление в Лиге Европы?

В первом отборочном раунде Лиги Европы 11 июля пройдет матч «Шериф» — «Зиря». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Шериф» провёл товарищеский матч, в котором одержал победу над командой «Флорешты» (5:0).

Шериф — Зиря: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.733.704.70Бонус€600

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

«Зиря»

Турнирная таблица: «Зиря» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата. Команда набрала 58 очковы. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Зиря» провела товарищеский матч против команды «Херманнштадт» (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках

Победная серия «Шерифа» составляет 2 матча

Ранее «Шериф» и «Заря» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.60, а победа «Зири» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.33 и 1.61 соответственно.

Прогноз: «Шериф» к поединку против азербайджанского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.

Ставка: Победа «Шерифа» с форой (-1) с коэффициентом 2.29.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.