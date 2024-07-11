«Шериф» с победы начнёт выступление в Лиге Европы?

Шериф
Зиря
«Шериф»
Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Шериф» провёл товарищеский матч, в котором одержал победу над командой «Флорешты» (5:0).
Шериф — Зиря: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место
«Зиря»
Турнирная таблица: «Зиря» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата. Команда набрала 58 очковы. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах».
Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Зиря» провела товарищеский матч против команды «Херманнштадт» (2:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках
- Победная серия «Шерифа» составляет 2 матча
- Ранее «Шериф» и «Заря» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.60, а победа «Зири» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.33 и 1.61 соответственно.
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Прогноз: «Шериф» к поединку против азербайджанского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.
Ставка: Победа «Шерифа» с форой (-1) с коэффициентом 2.29.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.