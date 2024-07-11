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    «Шериф» с победы начнёт выступление в Лиге Европы?

    «Шериф» — «Зиря». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Лига Европы, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Зиря»
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    «Рома» — «Шериф»
    В первом отборочном раунде Лиги Европы 11 июля пройдет матч «Шериф» — «Зиря». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Зиря», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Шериф

  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Зиря

    Зиря

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Шериф» провёл товарищеский матч, в котором одержал победу над командой «Флорешты» (5:0).

    Шериф — Зиря: коэффициенты букмекеров

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  • 1.733.704.70Бонус€600
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

    «Зиря»

    Турнирная таблица: «Зиря» сыграет в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата. Команда набрала 58 очковы. Выше в турнирной таблице расположился «Карабах».

  • Короче, Евро. 9-10 июля
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  • Сегодня

    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге Европы «Зиря» провела товарищеский матч против команды «Херманнштадт» (2:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Зиря» не участвовала.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Зиря» не играл в еврокубках

    • Победная серия «Шерифа» составляет 2 матча

    • Ранее «Шериф» и «Заря» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.60, а победа «Зири» — в 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.33 и 1.61 соответственно.

    Прогноз: «Шериф» к поединку против азербайджанского соперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Казахстана.

    Ставка: Победа «Шерифа» с форой (-1) с коэффициентом 2.29.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.

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    «Шериф» — «Зиря»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Шериф» с победы начнёт выступление в Лиге Европы?
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