За кем останется венгерско-румынская дуэль?

11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Пакш» и «Корвинул Хунедоара». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «Корвинул Хунедоара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пакш»

Турнирное положение: «Пакш» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Венгрии.

Команда по итогам 33-х туров набрала 58 очков, на 16 баллов отстав от лидера «Ференцвароша» и на три пункта опередив третий в таблице «Пушкаш».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб потерпел поражение от «Богемианса» (1:4).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в девять поединков, которые пришлись на чемпионат Венгрии и контрольные игры.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство и товарищеские встречи, «Пакш» проиграл лишь раз при шести победах и трех ничьих.

Такие результаты, в целом, говорят о неплохой форме коллектива, и то, что он проведет грядущий поединок проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.

Норберт Кеньвеш — лучший бомбардир команды в венгерской лиге с 11 голами в прошлом сезоне.

«Корвинул Хунедоара»

«Корвинул Хунедоара» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Румынии прошлого сезона.

Команда при этом выступает во втором по рангу дивизионе страны, откуда в предыдущей кампании не смогла пробиться в элиту.

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках Суперкубка Румынии клуб потерпел поражение от «Стяуа» (0:3).

Перед этим обладатель кубка страны провел товарищескую встречу, которой также проиграл — «Борац Баня Лука» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Корвинул Хунедоара» трижды проиграла при одной победе.

Мариус Коман — лучший бомбардир команды во второй румынской лиге с 10 голами в прошлой кампании.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Пакш» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Пакш» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Корвинул Хунедоара» проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Корвинул Хунедоара» — в 5.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в восьми из 10 их последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти их последних матчей было именно так.

Ставка: «Пакш» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25