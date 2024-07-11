За кем останется венгерско-румынская дуэль?

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    «Пакш» — «Корвинул Хунедоара». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги Европы, 11 июля 2024 года

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    «Пакш»
    11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Пакш» и «Корвинул Хунедоара». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — «Корвинул Хунедоара», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Пакш

  • Пакш
    •  Пакш 20:00 Corvinul Hunedoara

    Corvinul Hunedoara

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Пакш»

    Турнирное положение: «Пакш» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Венгрии.

    Команда по итогам 33-х туров набрала 58 очков, на 16 баллов отстав от лидера «Ференцвароша» и на три пункта опередив третий в таблице «Пушкаш».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб потерпел поражение от «Богемианса» (1:4).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в девять поединков, которые пришлись на чемпионат Венгрии и контрольные игры.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство и товарищеские встречи, «Пакш» проиграл лишь раз при шести победах и трех ничьих.

    Такие результаты, в целом, говорят о неплохой форме коллектива, и то, что он проведет грядущий поединок проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.

    Норберт Кеньвеш — лучший бомбардир команды в венгерской лиге с 11 голами в прошлом сезоне.

    «Корвинул Хунедоара»

    «Корвинул Хунедоара» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Румынии прошлого сезона.

    Команда при этом выступает во втором по рангу дивизионе страны, откуда в предыдущей кампании не смогла пробиться в элиту.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках Суперкубка Румынии клуб потерпел поражение от «Стяуа» (0:3).

    Перед этим обладатель кубка страны провел товарищескую встречу, которой также проиграл — «Борац Баня Лука» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Корвинул Хунедоара» трижды проиграла при одной победе.

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    Мариус Коман — лучший бомбардир команды во второй румынской лиге с 10 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Пакш» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Пакш» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Корвинул Хунедоара» проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Корвинул Хунедоара» — в 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в восьми из 10 их последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти их последних матчей было именно так.

    Ставка: «Пакш» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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