За кем останется венгерско-румынская дуэль?

Пакш
Corvinul Hunedoara
«Пакш»
Турнирное положение: «Пакш» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Венгрии.
Команда по итогам 33-х туров набрала 58 очков, на 16 баллов отстав от лидера «Ференцвароша» и на три пункта опередив третий в таблице «Пушкаш».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб потерпел поражение от «Богемианса» (1:4).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в девять поединков, которые пришлись на чемпионат Венгрии и контрольные игры.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство и товарищеские встречи, «Пакш» проиграл лишь раз при шести победах и трех ничьих.
Такие результаты, в целом, говорят о неплохой форме коллектива, и то, что он проведет грядущий поединок проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.
Норберт Кеньвеш — лучший бомбардир команды в венгерской лиге с 11 голами в прошлом сезоне.
«Корвинул Хунедоара»
«Корвинул Хунедоара» вышла в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Румынии прошлого сезона.
Команда при этом выступает во втором по рангу дивизионе страны, откуда в предыдущей кампании не смогла пробиться в элиту.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках Суперкубка Румынии клуб потерпел поражение от «Стяуа» (0:3).
Перед этим обладатель кубка страны провел товарищескую встречу, которой также проиграл — «Борац Баня Лука» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Корвинул Хунедоара» трижды проиграла при одной победе.
Мариус Коман — лучший бомбардир команды во второй румынской лиге с 10 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Пакш» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Пакш» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Корвинул Хунедоара» проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.80, победа «Корвинул Хунедоара» — в 5.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в восьми из 10 их последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти их последних матчей было именно так.
Ставка: «Пакш» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25