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    По итогам 90 минут будет ничья?

    Нидерланды — Англия. Ставка (к. 2.84) и прогноз на исход, Евро-2024, 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Англия
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    Гарет Саутгейт
    10 июля в матче 1/2 финала Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Англии. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Полуфинал 10 Июля 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:00 Англия

    Англия

  • Лондон
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    Нидерланды

    Турнирное положение: Нидерланды на групповом этапе набрали 4 очка. Команда по одному разу победила, проиграла и сыграла вничью.

    Но этого вполне хватило для выхода в 1/8 финала. Голландцы пробились в плей-офф с третьего места в группе. И теперь находятся в двух шагах от титула.

    Нидерланды — Англия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Нидерланды начали турнир с победы над Польшей. Команда пропустила первой, но в итоге выиграла встречу со счетом 2:1.

    Во 2-м туре оранжевые разошлись миром с Францией. В заключительном поединке группового этапа было поражение от Австрии.

    На старте плей-офф команда Кумана разгромила Румынию. В 1/4 финала был сложный поединок с Турцией, но голландцы все равно победили.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нидерланды прибавляют от матча к матчу. Заметно, что оранжевые поймали кураж. К примеру, поединок с Турцией складывался далеко не лучшим образом, но голландцы смогли прибавить и добиться успеха.

    На Евро-2024 Нидерланды пока проиграли один матч. В третьем туре команда уступила Австрии. Но про эту неудачу фанаты давно забыли.

    Еще две победы — и футболисты сборной Нидерландов поднимут трофей над головой. Однако букмекеры на такой расклад особо не рассчитывают.

    Англия

    Турнирное положение: От англичан на групповом этапе ждали большего. Команда Гарета Саутгейта в итоге пробилась в плей-офф, но ничего особенного не показала.

    В трех матчах было набрано 5 очков. В группе Англия отпраздновала только одну победу — над Сербией в стартовом туре.

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    • Последние матчи: Англия в своем квартете выиграла у Сербии, а с Данией и Словенией сыграла вничью.

    В плей-офф победы были одержаны с большим трудом. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта чудом не вылетела от Словакии. Спасителем стал Джуд Беллингем.

    В четвертьфинальном матче со Швейцарией англичане также пропустили первыми. Но удалось быстро сравнять. Англия дожала соперника в серии пенальти.

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    Состояние команды: Сейчас Англию не критикует разве что ленивый. Но подопечные Гарета Саутгейта продолжают побеждать.

    Букмекеры считают Англию фаворитом. Получится ли у команды сыграть первым номером? Не исключено, что в основное время снова будет ничья.

    В 2019 году команды играли в Лиге наций. Тогда Нидерланды одолели Англию со счетом 3:1.

    Статистика для ставок

    • Нидерланды на Евро пока проиграли один матч

    • В плей-офф сборная Англии ни разу не побеждала в основное время

    • В 2019 году Нидерланды взяли верх над Англией со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.84, а победа Нидерландов — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.61 и 1.51.

    Прогноз: В полуфинале цена ошибки слишком высока. В начале встречи никто не захочет рисковать. По итогам первого тайма будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 1.85.

    Прогноз: Ранее Англия в двух матчах плей-офф ни разу не побеждала в основное время. По итогам 90 минут команды также не выявят сильнейшего.

    Ставка: ничья за 2.84.

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