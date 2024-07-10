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    «Атланта Юнайтед» начнет без увертюр

    «Атланта Юнайтед» — «Инди Элевен». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок США, 10 июля 2024 года

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    «Атланта Юнайтед»
    10 июля в 1/4 финала Кубка США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Инди Элевен». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Инди Элевен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. Кубок 10 Июля 2024 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:00 Indy Eleven

    Indy Eleven

  • США. Кубок
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    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» сражается за попадание в топ-7. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Атланта Юнайтед» отстает от 7 позиции на 3 очка. Да и пропускает команда многовато: 32 мяча в 22 поединках МЛС.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атланта Юнайтед» уступила «Реал Солт-Лейку» (2:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Да и поражения в двух последних поединках несколько усложнили перспективы команды подняться в плей-офф чемпионата. Зато в Кубке есть все шансы на успех.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на текущем этапе «Атланта Юнайтед» явно не преуспевает. Так что Кубок США станет отличной возможностью для реабилитации.

    В двух своих последних поединках команда пропустила 7 мячей. А вот с атакой у «Атланты Юнайтед» относительный порядок.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Обыгрывать такого соперника команда просто обязана.

    «Инди Элевен»

    Турнирное положение: «Инди Элевен» борется за высокие места в ЮСЛ. Команда ныне расположилась на 3 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    Притом, что «Инди Элевен» откровенно слабо обороняется. В 17 поединках чемпионата команда пропустила 25 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Инди Элевен» расписал мировую с «Род Айленд» (3:3).

    До того команда проиграла «Оранж Каунти» (0:1). А вот поединок с «Сан-Антонио» завершился минимальной победой.

    В пяти последних матчах «Инди Элевен» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Инди Элевен» выглядит не столь уверенно. Да и результаты хромают на обе ноги.

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    При этом «Инди Элевен» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч. В 17 матчах чемпионата игроки клуба отличились 30 раз.

    Причем команда выиграла в 9 матчах чемпионата из 17. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной тенденцией.

    И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в последних своих матчах команда не преуспевает.

    Статистика для ставок

    • «Атланта Юнайтед» проиграла в 2 своих последних поединках

    • «Инди Элевен» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • В 2 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» пропустила 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 4.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.74 и 2.06.

    Прогноз: «Атланта Юнайтед» явно сильнее соперника, и наверняка как можно быстрее постарается вернуться на победный путь.

    «Инди Элевен» в последних матчах явно не преуспевает, и уж точно не сможет сдержать атаки полпреда МЛС.

    Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

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    «Атланта Юнайтед» — «Инди Элевен»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. «Атланта Юнайтед» начнет без увертюр
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