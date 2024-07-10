«Атланта Юнайтед» начнет без увертюр

10 июля в 1/4 финала Кубка США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Инди Элевен». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Инди Элевен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» сражается за попадание в топ-7. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Атланта Юнайтед» отстает от 7 позиции на 3 очка. Да и пропускает команда многовато: 32 мяча в 22 поединках МЛС.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атланта Юнайтед» уступила «Реал Солт-Лейку» (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Да и поражения в двух последних поединках несколько усложнили перспективы команды подняться в плей-офф чемпионата. Зато в Кубке есть все шансы на успех.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на текущем этапе «Атланта Юнайтед» явно не преуспевает. Так что Кубок США станет отличной возможностью для реабилитации.

В двух своих последних поединках команда пропустила 7 мячей. А вот с атакой у «Атланты Юнайтед» относительный порядок.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Обыгрывать такого соперника команда просто обязана.

«Инди Элевен»

Турнирное положение: «Инди Элевен» борется за высокие места в ЮСЛ. Команда ныне расположилась на 3 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Притом, что «Инди Элевен» откровенно слабо обороняется. В 17 поединках чемпионата команда пропустила 25 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Инди Элевен» расписал мировую с «Род Айленд» (3:3).

До того команда проиграла «Оранж Каунти» (0:1). А вот поединок с «Сан-Антонио» завершился минимальной победой.

В пяти последних матчах «Инди Элевен» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Инди Элевен» выглядит не столь уверенно. Да и результаты хромают на обе ноги.

При этом «Инди Элевен» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч. В 17 матчах чемпионата игроки клуба отличились 30 раз.

Причем команда выиграла в 9 матчах чемпионата из 17. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной тенденцией.

И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в последних своих матчах команда не преуспевает.

Статистика для ставок

«Атланта Юнайтед» проиграла в 2 своих последних поединках

«Инди Элевен» в среднем забивает почти 2 гола за матч

В 2 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» пропустила 7 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 4.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.74 и 2.06.

Прогноз: «Атланта Юнайтед» явно сильнее соперника, и наверняка как можно быстрее постарается вернуться на победный путь.

«Инди Элевен» в последних матчах явно не преуспевает, и уж точно не сможет сдержать атаки полпреда МЛС.

Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.03