Выберется ли «Коринтианс» из зоны вылета?

«Крузейро» на своем поле примет «Коринтианс» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 7 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: По итогам 13-ти матчей «Крузейро» занимает восьмое место в бразильской Серии А с 20 баллами и разницей мячей 16-17.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на два балла зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Крисиуме» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл лишь три раза при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который проиграл трижды в четырех последних поединках, но его соперник все же пребывает в худшем турнирном положении.

Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 17-е место в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — 17 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и по дополнительным показателям отстает от безопасной 16-й позиции, поэтому ей важно набирать по максимуму очков в такой ситуации.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он разобрался с «Виторией» (3:2).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Фагнер, Диего Паласиос, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Коринтианс» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которая привела к их падению в зону вылета, тем не менее, она же говорит о каких-никаких шансах на непроигрыш.

Весли, Кака, Юри Алберто, Родриго Гарро — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Крузейро» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Коринтианс» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Коринтианса» забивали обе команды.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.40, победа «Коринтианса» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проигрывали. Так было и в двух из четырех их последних выездных поединков.

При этом хозяева не выиграли в трех из четырех последних поединков.

Ставка: «Коринтианс» не проиграет за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.15