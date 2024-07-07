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    Выберется ли «Коринтианс» из зоны вылета?

    «Крузейро» — «Коринтианс». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Коринтианс»
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    Родриго Гарро
    «Крузейро» на своем поле примет «Коринтианс» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 7 июля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Июля 2024 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 22:00 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
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    «Крузейро»

    Турнирное положение: По итогам 13-ти матчей «Крузейро» занимает восьмое место в бразильской Серии А с 20 баллами и разницей мячей 16-17.

    Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на два балла зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А проиграл. На чужом поле он уступил «Крисиуме» (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» выиграл лишь три раза при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который проиграл трижды в четырех последних поединках, но его соперник все же пребывает в худшем турнирном положении.

    Матеус Перейра — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 17-е место в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — 17 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и по дополнительным показателям отстает от безопасной 16-й позиции, поэтому ей важно набирать по максимуму очков в такой ситуации.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он разобрался с «Виторией» (3:2).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в семь поединков, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Фагнер, Диего Паласиос, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Коринтианс» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которая привела к их падению в зону вылета, тем не менее, она же говорит о каких-никаких шансах на непроигрыш.

    Весли, Кака, Юри Алберто, Родриго Гарро — лучшие бомбардиры команды в Серии А с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Крузейро» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Коринтианс» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Коринтианса» забивали обе команды.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.40, победа «Коринтианса» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проигрывали. Так было и в двух из четырех их последних выездных поединков.

    При этом хозяева не выиграли в трех из четырех последних поединков.

    Ставка: «Коринтианс» не проиграет за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.15

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    «Крузейро» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Коринтианс» из зоны вылета?
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