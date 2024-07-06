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    «Локомотив» быстро переедет «балтийцев»

    «Локомотив» — «Балтика». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Балтика»
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    Дмитрий Баринов
    6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Железнодорожники провели неплохой минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Локомотив» лишь на 4 пункта отстал от чемпиона. Правда, пропускали москвичи в среднем более гола за матч: 38 мячей в 30 поединках.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Михаила Галактионова уступили. В контрольной встрече они пропустили единственный мяч от «Родины».

    Перед этим «Локомотив» в спарринге одолел тульский «Арсенал» (2:1). Да и вообще, состав команды сильно обновился.

    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках железнодорожники настреляли 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Календарь и таблица РПЛ

    Состояние команды: Даже с учетом заметных кадровых потерь подопечные Галактионова способны прибавить. Состав команды омолодился, да и заводила Дмитрий Баринов на месте.

    Поединки с «балтийцами» для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных встреч москвичи выиграли 2 раза при одной коллизии.

    Наверняка «Локомотив» будет действовать с позиции силы. Даже без Глушенкова и Дзюбы атака команды способна сыграть результативно.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы в минувшем чемпионате вылетели из элиты. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Балтика» весной сильно прибавила, однако на двух фронтах не смогла равномерно распределить силы. И в финале Кубка России команда уступила, и вылет в первую лигу стал реальностью.

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    • Последние матчи: серию летних спаррингов калининградцы начали с виктории. «Балтийцы» минимально одолели «СКА-Хабаровск».

    До того команда уступила «Зениту» в финале Кубка России (1:2). Причем в том поединке калининградцы открыли счет, но в концовке пропустили дважды.

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Балтика» забила 5 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Калининградцы четко дали понять, что собираются быстро вернуться в РПЛ. Да и по именам состав команды выглядит достаточно прилично.

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    Калининградцы имеют заметные проблемы в обороне. В минувшем сезоне команда пропустила в свои ворота 42 раза.

    Причем «Балтика» не так давно уступила «Локомотиву» (1:3). Дело было в последнем туре чемпионата, и именно эта коллизия стала для команды фатальной.

    Очевидно, что «балтийцы» дадут бой москвичам. Да и в первом контрольном матче калининградцы смотрелись вполне выгодно.

    Статистика для ставок

    • До последней коллизии «Локомотив» выиграл в 5 матчах подряд

    • «Балтика» по итогам минувшего сезона вылетела из РПЛ

    • Железнодорожники в межсезонье потеряли сразу нескольких заметных исполнителей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.64.

    Прогноз: Подопечные Галактионова выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Калининградцы имеют далеко не самые надежные тылы, да и «Локомотив» явно начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеют обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.22

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    «Локомотив» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» быстро переедет «балтийцев»
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