«Локомотив» быстро переедет «балтийцев»

6 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Балтика». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Железнодорожники провели неплохой минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Локомотив» лишь на 4 пункта отстал от чемпиона. Правда, пропускали москвичи в среднем более гола за матч: 38 мячей в 30 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Михаила Галактионова уступили. В контрольной встрече они пропустили единственный мяч от «Родины».

Перед этим «Локомотив» в спарринге одолел тульский «Арсенал» (2:1). Да и вообще, состав команды сильно обновился.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках железнодорожники настреляли 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Даже с учетом заметных кадровых потерь подопечные Галактионова способны прибавить. Состав команды омолодился, да и заводила Дмитрий Баринов на месте.

Поединки с «балтийцами» для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных встреч москвичи выиграли 2 раза при одной коллизии.

Наверняка «Локомотив» будет действовать с позиции силы. Даже без Глушенкова и Дзюбы атака команды способна сыграть результативно.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы в минувшем чемпионате вылетели из элиты. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Балтика» весной сильно прибавила, однако на двух фронтах не смогла равномерно распределить силы. И в финале Кубка России команда уступила, и вылет в первую лигу стал реальностью.

Последние матчи: серию летних спаррингов калининградцы начали с виктории. «Балтийцы» минимально одолели «СКА-Хабаровск».

До того команда уступила «Зениту» в финале Кубка России (1:2). Причем в том поединке калининградцы открыли счет, но в концовке пропустили дважды.

В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Балтика» забила 5 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Калининградцы четко дали понять, что собираются быстро вернуться в РПЛ. Да и по именам состав команды выглядит достаточно прилично.

Калининградцы имеют заметные проблемы в обороне. В минувшем сезоне команда пропустила в свои ворота 42 раза.

Причем «Балтика» не так давно уступила «Локомотиву» (1:3). Дело было в последнем туре чемпионата, и именно эта коллизия стала для команды фатальной.

Очевидно, что «балтийцы» дадут бой москвичам. Да и в первом контрольном матче калининградцы смотрелись вполне выгодно.

Статистика для ставок

До последней коллизии «Локомотив» выиграл в 5 матчах подряд

«Балтика» по итогам минувшего сезона вылетела из РПЛ

Железнодорожники в межсезонье потеряли сразу нескольких заметных исполнителей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.64.

Прогноз: Подопечные Галактионова выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Калининградцы имеют далеко не самые надежные тылы, да и «Локомотив» явно начнет встречу активно.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеют обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.22