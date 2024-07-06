«Локомотив» быстро переедет «балтийцев»

«Локомотив»
Турнирное положение: Железнодорожники провели неплохой минувший сезон. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Локомотив» лишь на 4 пункта отстал от чемпиона. Правда, пропускали москвичи в среднем более гола за матч: 38 мячей в 30 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Михаила Галактионова уступили. В контрольной встрече они пропустили единственный мяч от «Родины».
Перед этим «Локомотив» в спарринге одолел тульский «Арсенал» (2:1). Да и вообще, состав команды сильно обновился.
В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках железнодорожники настреляли 9 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Даже с учетом заметных кадровых потерь подопечные Галактионова способны прибавить. Состав команды омолодился, да и заводила Дмитрий Баринов на месте.
Поединки с «балтийцами» для команды традиционно проходят непросто. Из 5 последних очных встреч москвичи выиграли 2 раза при одной коллизии.
Наверняка «Локомотив» будет действовать с позиции силы. Даже без Глушенкова и Дзюбы атака команды способна сыграть результативно.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы в минувшем чемпионате вылетели из элиты. Команда финишировала на 15 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Балтика» весной сильно прибавила, однако на двух фронтах не смогла равномерно распределить силы. И в финале Кубка России команда уступила, и вылет в первую лигу стал реальностью.
Последние матчи: серию летних спаррингов калининградцы начали с виктории. «Балтийцы» минимально одолели «СКА-Хабаровск».
До того команда уступила «Зениту» в финале Кубка России (1:2). Причем в том поединке калининградцы открыли счет, но в концовке пропустили дважды.
В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Балтика» забила 5 мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы четко дали понять, что собираются быстро вернуться в РПЛ. Да и по именам состав команды выглядит достаточно прилично.
Калининградцы имеют заметные проблемы в обороне. В минувшем сезоне команда пропустила в свои ворота 42 раза.
Причем «Балтика» не так давно уступила «Локомотиву» (1:3). Дело было в последнем туре чемпионата, и именно эта коллизия стала для команды фатальной.
Очевидно, что «балтийцы» дадут бой москвичам. Да и в первом контрольном матче калининградцы смотрелись вполне выгодно.
Статистика для ставок
- До последней коллизии «Локомотив» выиграл в 5 матчах подряд
- «Балтика» по итогам минувшего сезона вылетела из РПЛ
- Железнодорожники в межсезонье потеряли сразу нескольких заметных исполнителей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 5.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.64.
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Прогноз: Подопечные Галактионова выглядят мощнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
Калининградцы имеют далеко не самые надежные тылы, да и «Локомотив» явно начнет встречу активно.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.22