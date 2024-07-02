Ауда
Гробиня
«Ауда»
Турнирное положение: «Ауда» сражается за попадание в топ-5. На данный момент команда расположилась как раз на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ауда» в 20 матчах забила всего 29 мячей. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть чаще раза за матч: 22 пропущенных гола.
Последние матчи: Отставание от 4 места составляет 6 очков. Вот только проигрывает команда частенько — 9 коллизий.
В минувшем туре команда с минимальным счетом уступила «Риге». А вот до того она уступила еще одному местному гранду РФШ (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прекрасно. До двух последних поражений от лидеров «Ауда» выиграла трижды кряду.
Матчи против «Гробини» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных поединках «Ауда» выиграла дважды при 3 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы вернуться на победный путь. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться к 4 строчке.
«Гробиня»
Турнирное положение: «Гробиня» обречена на борьбу за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Гробиня» в 20 матчах латвийского чемпионата пропустила уже 42 раза. А вот забила команда лишь 22 мяча в текущем чемпионате.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и гандикап от опасной зоны составляет всего 4 очка.
Минувший тур чемпионата Латвии принес команде три очка. «Гробиня» в родных стенах разгромила «Даугавпилс» (3:0).
До того «Гробиня» разгромно уступила «Риге» (0:6). Зато с «Елгавой» команде удалось уверенно расправиться (4:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда пытается оторваться от зоны вылета. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.
У «Гробини» результаты пляшут от саксофона до ножа. Команда может обыграть почти любого соперника, после чего уступить не столь сильному оппоненту.
Причем «Гробиня» не может одолеть «Ауду» уже 7 лет. А вот в двух последних очных поединках были зафиксированы ничьи.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Команда постарается разжиться хотя бы баллом.
Статистика для ставок
- До 2 последних коллизий «Ауда» выиграла трижды подряд
- «Гробиня» не может обыграть «Ауду» уже 7 лет
- «Гробиня» имеет самые ненадежные тылы в лиге — 42 пропущенных мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.65, а победа оппонента — в скромные 9.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.27.
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.92Румыния — Нидерланды: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за высокие места, и явно будут активны в атаке.
«Гробиня» крайне нестабильна, да и пропускает в среднем чуть больше двух голов за матч.
Ставка: Фора «Ауды» -2.5 за 2.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.58