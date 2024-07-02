2 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Ауда» и «Гробиня». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Гробиня», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ауда»

Турнирное положение: «Ауда» сражается за попадание в топ-5. На данный момент команда расположилась как раз на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ауда» в 20 матчах забила всего 29 мячей. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть чаще раза за матч: 22 пропущенных гола.

Последние матчи: Отставание от 4 места составляет 6 очков. Вот только проигрывает команда частенько — 9 коллизий.

В минувшем туре команда с минимальным счетом уступила «Риге». А вот до того она уступила еще одному местному гранду РФШ (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прекрасно. До двух последних поражений от лидеров «Ауда» выиграла трижды кряду.

Матчи против «Гробини» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных поединках «Ауда» выиграла дважды при 3 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы вернуться на победный путь. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться к 4 строчке.

«Гробиня»

Турнирное положение: «Гробиня» обречена на борьбу за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Гробиня» в 20 матчах латвийского чемпионата пропустила уже 42 раза. А вот забила команда лишь 22 мяча в текущем чемпионате.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и гандикап от опасной зоны составляет всего 4 очка.

Минувший тур чемпионата Латвии принес команде три очка. «Гробиня» в родных стенах разгромила «Даугавпилс» (3:0).

До того «Гробиня» разгромно уступила «Риге» (0:6). Зато с «Елгавой» команде удалось уверенно расправиться (4:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда пытается оторваться от зоны вылета. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

У «Гробини» результаты пляшут от саксофона до ножа. Команда может обыграть почти любого соперника, после чего уступить не столь сильному оппоненту.

Причем «Гробиня» не может одолеть «Ауду» уже 7 лет. А вот в двух последних очных поединках были зафиксированы ничьи.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Команда постарается разжиться хотя бы баллом.

Статистика для ставок

До 2 последних коллизий «Ауда» выиграла трижды подряд

«Гробиня» не может обыграть «Ауду» уже 7 лет

«Гробиня» имеет самые ненадежные тылы в лиге — 42 пропущенных мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.65, а победа оппонента — в скромные 9.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.27.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за высокие места, и явно будут активны в атаке.

«Гробиня» крайне нестабильна, да и пропускает в среднем чуть больше двух голов за матч.

Ставка: Фора «Ауды» -2.5 за 2.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.58