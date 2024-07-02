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    «Ауда» сметет «Гробиню»

    «Ауда» — «Гробиня». Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 2 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии
    Прогноз и ставки на «Ауда» — «Гробиня»
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    «Ауда»
    2 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Ауда» и «Гробиня». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ауда» — «Гробиня», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 02 Июля 2024 года

    Ауда

  • Кекава
    •  Ауда 20:00 Гробиня

    Гробиня

  • Гробиня
    •

    «Ауда»

    Турнирное положение: «Ауда» сражается за попадание в топ-5. На данный момент команда расположилась как раз на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ауда» в 20 матчах забила всего 29 мячей. Зато оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть чаще раза за матч: 22 пропущенных гола.

    Последние матчи: Отставание от 4 места составляет 6 очков. Вот только проигрывает команда частенько — 9 коллизий.

    В минувшем туре команда с минимальным счетом уступила «Риге». А вот до того она уступила еще одному местному гранду РФШ (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прекрасно. До двух последних поражений от лидеров «Ауда» выиграла трижды кряду.

    Матчи против «Гробини» для команды традиционно складываются довольно успешно. В 5 последних очных поединках «Ауда» выиграла дважды при 3 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы вернуться на победный путь. У команды есть прекрасный шанс поближе подобраться к 4 строчке.

    «Гробиня»

    Турнирное положение: «Гробиня» обречена на борьбу за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гробиня» в 20 матчах латвийского чемпионата пропустила уже 42 раза. А вот забила команда лишь 22 мяча в текущем чемпионате.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и гандикап от опасной зоны составляет всего 4 очка.

    Минувший тур чемпионата Латвии принес команде три очка. «Гробиня» в родных стенах разгромила «Даугавпилс» (3:0).

    До того «Гробиня» разгромно уступила «Риге» (0:6). Зато с «Елгавой» команде удалось уверенно расправиться (4:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда пытается оторваться от зоны вылета. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

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    У «Гробини» результаты пляшут от саксофона до ножа. Команда может обыграть почти любого соперника, после чего уступить не столь сильному оппоненту.

    Причем «Гробиня» не может одолеть «Ауду» уже 7 лет. А вот в двух последних очных поединках были зафиксированы ничьи.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать от обороны. Команда постарается разжиться хотя бы баллом.

    Статистика для ставок

    • До 2 последних коллизий «Ауда» выиграла трижды подряд

    • «Гробиня» не может обыграть «Ауду» уже 7 лет

    • «Гробиня» имеет самые ненадежные тылы в лиге — 42 пропущенных мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.65, а победа оппонента — в скромные 9.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.27.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за высокие места, и явно будут активны в атаке.

    «Гробиня» крайне нестабильна, да и пропускает в среднем чуть больше двух голов за матч.

    Ставка: Фора «Ауды» -2.5 за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.58

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    «Ауда» — «Гробиня»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ауда» сметет «Гробиню»
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