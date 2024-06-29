29 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирное положение: Астанинцы в текущем сезоне ни на что серьезное не претендуют. На данный момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Астана» в 11 матчах забила всего 11 мячей. Зато оборона команды дает сбои в среднем менее раза за матч: 8 пропущенных голов.

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Последние матчи: Отставание от медальной зоны составляет всего 3 очка. Да и по игре астанинцы смотрятся неубедительно.

В минувшем туре команда с минимальным счетом переиграла «Кызылжар». А вот до того «Астана» уступила «Ордабасам» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили лишь 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне неуверенно. До последней виктории астанинцы уступили трижды кряду.

Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Астана» победила 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила алмаатинцам.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы все мечтают о чемпионском титуле. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайрат» в 11 матчах чемпионата победил всего лишь 5 раз. Да и забила команда лишь 13 мячей в нынешнем чемпионате.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от лидера составляет 4 очка.

Минувший тур чемпионата Казахстана принес команде разочарование. Алмаатинцы с минимальным счетом уступили «Тоболу».

До того «Кайрат» нанес поражение карагандинскому «Шахтеру» (4:2). А вот в Кубке страны «Акжайык» был буквально уничтожен (9:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Александра Кержакова не особо преуспевает. Да и в матчах с крепкими оппонентами у нее всякий раз возникают проблемы.

Алмаатинцы в среднем пропускают фактически гол за матч: 10 мячей в 11 поединках. Да и потери очков на ровном месте угнетают.

Причем «Кайрат» уже почти 2 года не проигрывает астанинцам. Да и в нынешней диспозиции подопечные Кержакова смотрятся убедительнее соперника.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Алмаатинцы явно поднатореют в плане агрессии у ворот соперника.

Статистика для ставок

«Кайрат» в двух последних очных поединках обыграл астанинцев

«Кайрат» в среднем забивает чуть более гола за матч

«Астана» до последней виктории проиграла трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: Команда Кержакова сражается за чемпионство, и явно будет активна в атаке.

«Кайрат» в двух последних матчах одолел «Астану», да и сейчас выглядит сильнее соперника.

Ставка: Победа «Кайрата» за 3.58.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.02