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    Сможет ли «Кайрат» справиться с «Астаной»?

    «Астана» — «Кайрат». Ставка (к. 3.58) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Кайрат»
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    «Астана»
    29 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 29 Июня 2024 года

    Астана

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 18:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Астана»

    Турнирное положение: Астанинцы в текущем сезоне ни на что серьезное не претендуют. На данный момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Астана» в 11 матчах забила всего 11 мячей. Зато оборона команды дает сбои в среднем менее раза за матч: 8 пропущенных голов.

    Астана — Кайрат: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Отставание от медальной зоны составляет всего 3 очка. Да и по игре астанинцы смотрятся неубедительно.

    В минувшем туре команда с минимальным счетом переиграла «Кызылжар». А вот до того «Астана» уступила «Ордабасам» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили лишь 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне неуверенно. До последней виктории астанинцы уступили трижды кряду.

    Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Астана» победила 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила алмаатинцам.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы все мечтают о чемпионском титуле. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кайрат» в 11 матчах чемпионата победил всего лишь 5 раз. Да и забила команда лишь 13 мячей в нынешнем чемпионате.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от лидера составляет 4 очка.

    Минувший тур чемпионата Казахстана принес команде разочарование. Алмаатинцы с минимальным счетом уступили «Тоболу».

    До того «Кайрат» нанес поражение карагандинскому «Шахтеру» (4:2). А вот в Кубке страны «Акжайык» был буквально уничтожен (9:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Александра Кержакова не особо преуспевает. Да и в матчах с крепкими оппонентами у нее всякий раз возникают проблемы.

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    Алмаатинцы в среднем пропускают фактически гол за матч: 10 мячей в 11 поединках. Да и потери очков на ровном месте угнетают.

    Причем «Кайрат» уже почти 2 года не проигрывает астанинцам. Да и в нынешней диспозиции подопечные Кержакова смотрятся убедительнее соперника.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Алмаатинцы явно поднатореют в плане агрессии у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» в двух последних очных поединках обыграл астанинцев

    • «Кайрат» в среднем забивает чуть более гола за матч

    • «Астана» до последней виктории проиграла трижды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: Команда Кержакова сражается за чемпионство, и явно будет активна в атаке.

    «Кайрат» в двух последних матчах одолел «Астану», да и сейчас выглядит сильнее соперника.

    Ставка: Победа «Кайрата» за 3.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    «Астана» — «Кайрат»: прогноз, ставка (3.58), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Кайрат» справиться с «Астаной»?
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