27 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Бунедкор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Бунедкор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы в нынешнем сезоне никак не походят на борца за чемпионство. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» отстает от лидера уже на 7 очков. Да и оборона дала результативный сбой 17 раз в 11 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. Подопечные Максима Шацких проиграли АГМК (2:4).

До того команда расписала паритет с «Навбахором» (0:0). А вот встреча с нестабильным «Андижаном» завершилась убедительной победой (3:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках «Пахтакор» забил 7 мячей при 7 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда Шацких смотрелась не столь уверенно. Хотя опытный Драган Черан уже отличился 6 забитыми мячами.

Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она победила дважды при 3 поражениях.

Несомненно, «Пахтакор» изо всех сил будет пытаться вернуться в победную колею. Да и оппонент пропускает весьма часто.

«Бунедкор»

Турнирное положение: Эта команда сенсационно бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Бунедкор» располагается на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Бунедкор» пропустил 23 мяча в 12 матчах. Да и отставание от спасительной 11 позиции измеряется 4 зачетными баллами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним пунктом. «Бунедкор» подписал мировую с «Олимпиком» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Металлург» Бекабад (0:0). А вот поединок с ферганцами завершился коллизией (0:3).

При этом «Бунедкор» крайне неубедителен в плане реализации. Игроки команды настреляли всего лишь 8 мячей в 12 матчах чемпионата.

Не сыграют: Миржахон Мирахмадов, Фране Чирьяк — дисквалифицированы.

Состояние команды: В последних матчах «Бунедкор» выглядел не лучшим образом. Да и кадровые потери не могут не сказаться.

Причем «Бунедкор» не может победить уже 4 матча кряду. Правда, в двух своих последних поединках команда добыла по очку.

По своему потенциалу команда явно занимает не свое место. Да и состав команды по именам выглядит вполне прилично.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Команда постарается извлечь максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Пахтакор» не выигрывает 2 матча подряд

«Бунедкор» не побеждает в 4 матчах кряду

«Бунедкор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Подопечные Шацких выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.

«Бунедкор» в своих последних матчах чемпионата выглядел откровенно бледно, да и пропускают частенько.

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 2.00