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    Сумеет ли «Пахтакор» совершить блицкриг?

    «Пахтакор» — «Бунедкор». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 27 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Бунедкор»
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    Максим Шацких
    27 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Бунедкор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Бунедкор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 27 Июня 2024 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 18:00 Бунёдкор

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
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    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцы в нынешнем сезоне никак не походят на борца за чемпионство. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пахтакор» отстает от лидера уже на 7 очков. Да и оборона дала результативный сбой 17 раз в 11 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. Подопечные Максима Шацких проиграли АГМК (2:4).

    До того команда расписала паритет с «Навбахором» (0:0). А вот встреча с нестабильным «Андижаном» завершилась убедительной победой (3:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках «Пахтакор» забил 7 мячей при 7 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда Шацких смотрелась не столь уверенно. Хотя опытный Драган Черан уже отличился 6 забитыми мячами.

    Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она победила дважды при 3 поражениях.

    Несомненно, «Пахтакор» изо всех сил будет пытаться вернуться в победную колею. Да и оппонент пропускает весьма часто.

    «Бунедкор»

    Турнирное положение: Эта команда сенсационно бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Бунедкор» располагается на 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Бунедкор» пропустил 23 мяча в 12 матчах. Да и отставание от спасительной 11 позиции измеряется 4 зачетными баллами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним пунктом. «Бунедкор» подписал мировую с «Олимпиком» (1:1).

    До того команда не сумела одолеть «Металлург» Бекабад (0:0). А вот поединок с ферганцами завершился коллизией (0:3).

    При этом «Бунедкор» крайне неубедителен в плане реализации. Игроки команды настреляли всего лишь 8 мячей в 12 матчах чемпионата.

    Не сыграют: Миржахон Мирахмадов, Фране Чирьяк — дисквалифицированы.

    Состояние команды: В последних матчах «Бунедкор» выглядел не лучшим образом. Да и кадровые потери не могут не сказаться.

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    Причем «Бунедкор» не может победить уже 4 матча кряду. Правда, в двух своих последних поединках команда добыла по очку.

    По своему потенциалу команда явно занимает не свое место. Да и состав команды по именам выглядит вполне прилично.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Команда постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» не выигрывает 2 матча подряд

    • «Бунедкор» не побеждает в 4 матчах кряду

    • «Бунедкор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.94.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Подопечные Шацких выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.

    «Бунедкор» в своих последних матчах чемпионата выглядел откровенно бледно, да и пропускают частенько.

    Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Пахтакор» — «Бунедкор»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Пахтакор» совершить блицкриг?
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