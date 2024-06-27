Пахтакор
Бунёдкор
«Пахтакор»
Турнирное положение: Ташкентцы в нынешнем сезоне никак не походят на борца за чемпионство. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Пахтакор» отстает от лидера уже на 7 очков. Да и оборона дала результативный сбой 17 раз в 11 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. Подопечные Максима Шацких проиграли АГМК (2:4).
До того команда расписала паритет с «Навбахором» (0:0). А вот встреча с нестабильным «Андижаном» завершилась убедительной победой (3:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках «Пахтакор» забил 7 мячей при 7 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда Шацких смотрелась не столь уверенно. Хотя опытный Драган Черан уже отличился 6 забитыми мячами.
Матчи против «Бунедкора» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она победила дважды при 3 поражениях.
Несомненно, «Пахтакор» изо всех сил будет пытаться вернуться в победную колею. Да и оппонент пропускает весьма часто.
«Бунедкор»
Турнирное положение: Эта команда сенсационно бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Бунедкор» располагается на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Бунедкор» пропустил 23 мяча в 12 матчах. Да и отставание от спасительной 11 позиции измеряется 4 зачетными баллами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним пунктом. «Бунедкор» подписал мировую с «Олимпиком» (1:1).
До того команда не сумела одолеть «Металлург» Бекабад (0:0). А вот поединок с ферганцами завершился коллизией (0:3).
При этом «Бунедкор» крайне неубедителен в плане реализации. Игроки команды настреляли всего лишь 8 мячей в 12 матчах чемпионата.
Не сыграют: Миржахон Мирахмадов, Фране Чирьяк — дисквалифицированы.
Состояние команды: В последних матчах «Бунедкор» выглядел не лучшим образом. Да и кадровые потери не могут не сказаться.
Причем «Бунедкор» не может победить уже 4 матча кряду. Правда, в двух своих последних поединках команда добыла по очку.
По своему потенциалу команда явно занимает не свое место. Да и состав команды по именам выглядит вполне прилично.
Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Команда постарается извлечь максимум из контратак.
Статистика для ставок
- «Пахтакор» не выигрывает 2 матча подряд
- «Бунедкор» не побеждает в 4 матчах кряду
- «Бунедкор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.
- 2.33Грузия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.69Украина — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.20Словакия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Подопечные Шацких выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.
«Бунедкор» в своих последних матчах чемпионата выглядел откровенно бледно, да и пропускают частенько.
Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.27.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.00