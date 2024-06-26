26 июня в 3-м туре группового турнира Евро-2024 по футболу сыграют Грузия и Португалия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Португалия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: после двух матчей Грузия имеет всего одно очко в группе F на Евро-2024Календарь и таблица Евро-2024

и рискует оказаться вне зоны плей-офф по итогам группового турнира.

Последние матчи: во втором туре подопечные Вилли Саньоля выдали очень яркий и эмоциональный матч против сборной Чехии (1:1), но не смогли удержать победу.

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На протяжении почти всей встречи преимуществом владел соперник, но Грузия первой открыла счет после точного удара своего главного бомбардира Григория Микаутадзе. После перерыва Чехия обрушила шквал атак на ворота Гиоргия Мамардишвили, но он выстоял, пропустив всего один мяч.

В первом туре Грузия также провела неплохой матч против сборной Турции, но в итоге уступила со счетом 1:3.

Ориентировочный состав (3-5-2): Мамардашвили — Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе- Кочорашвили, Меквабишвили, Чакветадзе — Микаутадзе, Кварацхелия.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: на дебютном для себя Евро Грузия играет с отличным настроением и не боится никого из соперников, играя в атаку. Но видно, что в команде дисбаланс, а оборона довольно слабая, что выливается в необязательные пропущенные мячи. Тем не менее, в случае любого исхода Грузия может занести себе этот турнир в актив.

Португалия

Турнирное положение: после двух игр Португалия имеет 100% показатель набранных очков в таблице группы FКалендарь и таблица Евро-2024

и обеспечила себе участие в плей-офф.

Последние матчи: во втором туре команда Роберто Мартинеса довольно легко разобралась со сборной Турции (3:0), которая считалась главным соперником в группе перед началом турнира.

Уже в первом тайме Португалия забила дважды, сначала отличился Бернарду Силва, а затем в свои ворота забил защитник турок. В середине второго тайма третий мяч забил Бруну Фернандеш.

Ранее была обыграна сборная Чехии со счетом 2:1.

Ориентировочный состав (4-3-3): Жозе Са — Нелсон Семеду, Антониу Силва, Гонсалу Инасиу, Далот — Жоау Палинья, Жоау Невеш, Матеус Нунес — Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота.

Не сыграют: Рафаэль Леау дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: постепенно португальский маховик начинает раскручиваться. Во втором матче Португалия двигалась уже гораздо легче, чем в первой игре.

Видно, что Мартинес спланировал пик формы к матчам плей-офф. Состав у команды более чем солидный и ее можно смело причислить к одним из фаворитов турнира.

Статистика для ставок

В своем единственном матче в истории в 2008 году Португалия победила Грузию со счетом 2:0

Грузия забивает подряд в 11 официальных и товарищеских матчах

Голевая серия Португалии составляет пять игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Грузии дают 7,80, а на Португалию — 1,41, ничью букмекеры оценивают в 5,50.

Тотал меньше 3 идет за 1,88, а тотал больше 3 можно взять за 1,92.

Прогноз: Грузии некуда отступать, ей нужна только победа в этом матче или ничейный исход, но при определенных раскладах.

Португалия, скорее всего, выставит смешанный состав и будет играть расслабленно в этом матче, а некоторые резервисты постараются проявить себя и завоевать место в основе. Грузия первый тайм проведет на кураже и не должна проиграть.

Ставка: Грузия не уступит в первом тайме за 1,93.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть, что Грузия сможет набрать минимум очко в этой встрече. Португалии нет смысла всеми силами одерживать победу.

Ставка: Грузия не проиграет в матче за 3,10.

А еще есть прогноз на матч Грузия — Португалия с коэффициентом 2.33.