Уругвай
Панама
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию.
Команда после шести туров имеет 13 очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на два балла отставая от лидера — Аргентины.
Уругвай — Панама: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Мексику (4:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Уругвай выиграл только раз при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако разгромная победа над Мексикой скорее свидетельствует о том, что она постепенно набирает обороты.
Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с пятью голами.
Ямайка
Турнирное положение: Панама, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.
Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, обыграла на выезде Доминиканы (3:2).
Эта неудача прервала победную мини-серию в два поединка, которые как раз и пришлись на квалификацию на мундиаль.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Панама проиграла трижды при двух победах.
Такая форма не сулит коллективу особых шансов даже на ничью, хотя то, что в двух из трех последних поединках номинальные гости выиграли, то зацепиться за ничью они все же способны.
Хосе Родригес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей Уругвая забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей Панамы забивала только одна команда.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Панамы — в 11.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивала только одна команда. В трех из них они проиграли.
В четырех из семи последних матчей номинальных хозяев также забивал лишь один из соперников.
Ставка: только одна команда забьет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют лишь номинальные хозяева, ведь так было в четырех из семи их последних поединков.
Ставка: только Уругвай забьет за 2.00.