24 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Панама. Начало игры — в 04:00 мск. Уругвай — Панама: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию.

Команда после шести туров имеет 13 очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на два балла отставая от лидера — Аргентины.

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Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Мексику (4:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Уругвай выиграл только раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако разгромная победа над Мексикой скорее свидетельствует о том, что она постепенно набирает обороты.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с пятью голами.

Ямайка

Турнирное положение: Панама, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, обыграла на выезде Доминиканы (3:2).

Эта неудача прервала победную мини-серию в два поединка, которые как раз и пришлись на квалификацию на мундиаль.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Панама проиграла трижды при двух победах.

Такая форма не сулит коллективу особых шансов даже на ничью, хотя то, что в двух из трех последних поединках номинальные гости выиграли, то зацепиться за ничью они все же способны.

Хосе Родригес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей Уругвая забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Панамы забивала только одна команда.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Панамы — в 11.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивала только одна команда. В трех из них они проиграли.

В четырех из семи последних матчей номинальных хозяев также забивал лишь один из соперников.

Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют лишь номинальные хозяева, ведь так было в четырех из семи их последних поединков.

Ставка: только Уругвай забьет за 2.00.