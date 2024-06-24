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    Окажет ли Панама сопротивление Уругваю?

    Уругвай — Панама. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Америки, 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Панама
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    Дарвин Нуньес
    24 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Панама. Начало игры — в 04:00 мск. Уругвай — Панама: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа C 24 Июня 2024 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 04:00 Панама

    Панама

  • Панама
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    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию.

    Команда после шести туров имеет 13 очков и находится в проходной на ЧМ-2026 топ-6, на два балла отставая от лидера — Аргентины.

    Уругвай — Панама: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своей последней игре, которая была товарищеской и прошла в США, разгромила Мексику (4:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах в разных турнирах Уругвай выиграл только раз при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма говорит о не лучшей форме сборной, однако разгромная победа над Мексикой скорее свидетельствует о том, что она постепенно набирает обороты.

    Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с пятью голами.

    Ямайка

    Турнирное положение: Панама, которая представляет зону КОНКАКАФ, сыграет на чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная.

    Команда успешно стартовала в отборе зоны КОНКАКАФ на ЧМ-2026. После двух туров она занимает проходное в следующий раунд второе место в группе с шестью очками.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче, который прошел в рамках квалификации на мундиаль, обыграла на выезде Доминиканы (3:2).

    Эта неудача прервала победную мини-серию в два поединка, которые как раз и пришлись на квалификацию на мундиаль.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Панама проиграла трижды при двух победах.

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    Такая форма не сулит коллективу особых шансов даже на ничью, хотя то, что в двух из трех последних поединках номинальные гости выиграли, то зацепиться за ничью они все же способны.

    Хосе Родригес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из семи последних матчей Уругвая забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей Панамы забивала только одна команда.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.50, победа Панамы — в 11.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивала только одна команда. В трех из них они проиграли.

    В четырех из семи последних матчей номинальных хозяев также забивал лишь один из соперников.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют лишь номинальные хозяева, ведь так было в четырех из семи их последних поединков.

    Ставка: только Уругвай забьет за 2.00.

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    Уругвай — Панама. 24 июня в первом туре чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Уругвай и Панама. Начало игры — в 04:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Уругвай — Панама с коэффициентом 1.85.
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