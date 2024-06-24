24 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:00 мск. «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» нынче бьется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» всего на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем менее 3 голов за матч: 28 мячей в 10 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Абдыш-Ата» одолела «Алгу» (3:1).

Причем до того команда уверенно расправилась с «Алдиером» (2:0). Да и «Талант» удалось одолеть со счетом 2:0.

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 12 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно монолитно. «Абдыш-Ата» выиграла трижды кряду.

Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Абдыш-Ата» выиграла 5 раз.

Несомненно, лидер постарается сыграть максимально агрессивно в атаке. Да и оппонент явно не преуспевает в плане надежности тылов.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Кыргызалтын» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кыргызалтын» имеет проблемы в плане надежности тылов. В 12 поединках чемпионата команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Кыргызалтын» расписал мировую с «Илбирсом» (1:1).

Причем до того команда дала бой сильному «Дордою», пусть и уступила с минимальным счетом. А вот встреча с «Алгой» завершилась минимальной коллизией.

Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и вообще, «Кыргызалтын» забивает реже всех в лиге — 7 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кыргызалтын» выглядит относительно неплохо. Вот только выиграть ей удалось лишь в 2 матчах из 12.

В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной ничьей. В них «Кыргызалтын» настрелял всего 2 мяча при 8 пропущенных.

Притом, что команда не знает радости побед уже 6 матчей кряду. Хотя в трех последних поединках она пропускала лишь по голу.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Да и с атакой у команды откровенно не складывается.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» выиграла в 3 последних матчах кряду

«Кыргызалтын» не может победить на протяжении 6 последних матчей

«Абдыш-Ата» в 10 матчах чемпионата добыла 9 побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 13.20, а победа оппонента — в скромные 28.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.17 и 5.00.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Абдыш-Ата» намерен продолжить свою мощную победную поступь, и явно быстро воспользуется проблемами соперника в обороне.

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -4.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке смогут обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.33