ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку Криштиану Роналду — нападающий сборной ПортугалииКороче, Евро. 22-23 июня Гарет СаутгейтНестабильный Беллингем и незаметный Кейн. Пять проблем, которые должен решить Саутгейт
  • 02:57
    • Евро-2024: турнирные расклады группы Е
  • 00:40
    • Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде на UFC Saudi Arabia
    Все новости спорта

    «Абдыш-Ата» уничтожит аутсайдера

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Абдыш-Ата»
    24 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:00 мск. «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 24 Июня 2024 года

    Абдыш-Ата

  • Кант
    •  Абдыш-Ата 15:00 Кыргызалтын

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: «Абдыш-Ата» нынче бьется за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Абдыш-Ата» всего на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем менее 3 голов за матч: 28 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Абдыш-Ата» одолела «Алгу» (3:1).

    Причем до того команда уверенно расправилась с «Алдиером» (2:0). Да и «Талант» удалось одолеть со счетом 2:0.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Абдыш-Ата» забила 12 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела достаточно монолитно. «Абдыш-Ата» выиграла трижды кряду.

    Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Абдыш-Ата» выиграла 5 раз.

    Несомненно, лидер постарается сыграть максимально агрессивно в атаке. Да и оппонент явно не преуспевает в плане надежности тылов.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Кыргызалтын» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кыргызалтын» имеет проблемы в плане надежности тылов. В 12 поединках чемпионата команда пропустила 22 раза.

  • 10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом
  • На всё про всё у главного тренера «МЮ» есть меньше двух месяцев
  • 21/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Кыргызалтын» расписал мировую с «Илбирсом» (1:1).

    Причем до того команда дала бой сильному «Дордою», пусть и уступила с минимальным счетом. А вот встреча с «Алгой» завершилась минимальной коллизией.

    Гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями. Да и вообще, «Кыргызалтын» забивает реже всех в лиге — 7 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кыргызалтын» выглядит относительно неплохо. Вот только выиграть ей удалось лишь в 2 матчах из 12.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной ничьей. В них «Кыргызалтын» настрелял всего 2 мяча при 8 пропущенных.

    Притом, что команда не знает радости побед уже 6 матчей кряду. Хотя в трех последних поединках она пропускала лишь по голу.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. Да и с атакой у команды откровенно не складывается.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» выиграла в 3 последних матчах кряду

    • «Кыргызалтын» не может победить на протяжении 6 последних матчей

    • «Абдыш-Ата» в 10 матчах чемпионата добыла 9 побед

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 13.20, а победа оппонента — в скромные 28.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.17 и 5.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Абдыш-Ата» намерен продолжить свою мощную победную поступь, и явно быстро воспользуется проблемами соперника в обороне.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -4.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом поединке смогут обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.33

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Васку да Гама — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мексика — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Александрова — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пол — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Боржеш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рус — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Синнер — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Женис — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Равшан — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Истаравшан — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Актобе — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын». 24 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Абдыш-Ата» — «Кыргызалтын» с коэффициентом 2.30.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры