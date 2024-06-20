20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Коринтианс». Начало игры — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Коринтианс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» выдал не столь продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Интернасьонал» лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. Да и забила команда всего лишь 6 мячей в 7 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» потерпел поражение от «Витории» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

До последнего поединка команда не пропускала в 4 матчах кряду. Причем три из них завершились для нее победами.

Не сыграют: Иван — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интернасьонал» прекрасно обороняется. В последних матчах защитные тылы команды выглядели весьма выгодно.

Матчи против «Коринтианса» для команды традиционно складываются неплохо. Из 5 последних очных поединков она выиграла один раз при 4 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом им в срочном порядке необходимо улучшать реализацию голевых моментов.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» выдал крайне неудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

Притом, что «Коринтианс» выиграл лишь в одном матче из 9. Да и забила команда лишь 7 мячей в 9 матчах чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Тимао» расписали мировую с «Сан-Паулу» (2:2).

До того команда не дала себя обыграть «Атлетико Гойаненсе» (2:2). А вот встреча с «Ботафого» завершилась минимальной коллизией.

В пяти последних матчах «Коринтианс» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: Майкон — травмирован. Каэтано — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Коринтианс» смотрится бледновато. Причем не побеждает команда уже 3 матча подряд.

При этом «Коринтианс» пропускает в среднем чуть более гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны лишь минимальный.

Причем команда уже 3 с половиной года не побеждает «Интернасьонал». Вот и последнее очное свидание завершилось коллизией (1:2).

Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Коринтианс» крайне нестабилен, да и в кадровом плане у «тимао» имеются пробоины.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Коринтианс» уже 3 с половиной года не обыгрывает «Интернасьонал»

«Интернасьонал» до последнего матча не пропускал в 4 поединках кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.54 и 1.52.

Прогноз: «Интернасьонал» явно сильнее одного из аутсайдеров, и уж точно постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.

Номинальные хозяева прекрасно обороняются, да и «тимао» выиграли всего один в текущем чемпионате.

Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.12