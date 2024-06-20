ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джервонта Дэвис (справа)Сенсации в бою Дэвиса и Мартина не произошло. «Танк» вырубил соперника и остался чемпионом Килиан МбаппеДневник Евро-2024. Разгром Украины, драма Лукаку и разбитый нос Мбаппе Ромелу Лукаку — нападающий сборной БельгииКороче, Евро. 17-18 июня
  • 12:08
    • Источник: Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Интернасьонал» три очка?

    «Интернасьонал» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Коринтианс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алан Патрик
    20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Коринтианс». Начало игры — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Коринтианс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Июня 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 03:30 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» выдал не столь продуктивный старт сезона. Сейчас команда находится на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Интернасьонал» лишь на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. Да и забила команда всего лишь 6 мячей в 7 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» потерпел поражение от «Витории» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.

    До последнего поединка команда не пропускала в 4 матчах кряду. Причем три из них завершились для нее победами.

    Не сыграют: Иван — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интернасьонал» прекрасно обороняется. В последних матчах защитные тылы команды выглядели весьма выгодно.

    Матчи против «Коринтианса» для команды традиционно складываются неплохо. Из 5 последних очных поединков она выиграла один раз при 4 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом им в срочном порядке необходимо улучшать реализацию голевых моментов.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» выдал крайне неудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 16 месте турнирной таблицы бразильской Серии А.

    Притом, что «Коринтианс» выиграл лишь в одном матче из 9. Да и забила команда лишь 7 мячей в 9 матчах чемпионата.

  • Португальский «орел». Жедсон Фернандеш является главной трансферной целью «Зенита»
  • Воспитанник лиссабонской «Бенфики» может стать первым летним подписанием чемпионов России
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один зачетный балл. «Тимао» расписали мировую с «Сан-Паулу» (2:2).

    До того команда не дала себя обыграть «Атлетико Гойаненсе» (2:2). А вот встреча с «Ботафого» завершилась минимальной коллизией.

    В пяти последних матчах «Коринтианс» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Майкон — травмирован. Каэтано — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Коринтианс» смотрится бледновато. Причем не побеждает команда уже 3 матча подряд.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом «Коринтианс» пропускает в среднем чуть более гола за матч. Вот только отрыв от опасной зоны лишь минимальный.

    Причем команда уже 3 с половиной года не побеждает «Интернасьонал». Вот и последнее очное свидание завершилось коллизией (1:2).

    Наверняка номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Коринтианс» крайне нестабилен, да и в кадровом плане у «тимао» имеются пробоины.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

    • «Коринтианс» уже 3 с половиной года не обыгрывает «Интернасьонал»

    • «Интернасьонал» до последнего матча не пропускал в 4 поединках кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.54 и 1.52.

    Прогноз: «Интернасьонал» явно сильнее одного из аутсайдеров, и уж точно постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.

    Номинальные хозяева прекрасно обороняются, да и «тимао» выиграли всего один в текущем чемпионате.

    Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.12

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Шнайдер — Раецки
  • Теннис
  • Сегодня в 16:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эванс — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Отте — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Шелтон — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Маррей — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Пайде — Пярну Вапрус
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сквире — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дайнава Алитус — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Навоне — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интернасьонал» — «Коринтианс». 20 июня в 10-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Коринтианс». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Коринтианс» с коэффициентом 2.22.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры