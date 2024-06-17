ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор МакгрегорМакгрегор и Чимаев испортили праздник фанатам UFC. Два самых ожидаемых боя июня отменены Сборная ГерманииДневник Евро-2024. Прощание с Беккенбауэром, разгром на «Альянц Арене» и первое удаление Сборная ГерманииКороче, Евро. 14-15 июня
    Все новости спорта

    Сможет ли «Форталеза» одолеть аутсайдера?

    «Куяба» — «Форталеза». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Форталеза»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Форталеза»
    17 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Форталеза». Начало игры — в 00:30 мск. «Куяба» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июня 2024 года

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 00:30 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Куяба»

    Турнирное положение: «Куяба» стартовала крайне неудачно. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

    При этом «Куяба» победила лишь в одном матче чемпионата. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 6 голов в 8 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Куяба» уступила «Крузейро» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Куяба» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего 5 пропущенных.

    А вот с «Крисиумой» команда справилась блестяще — 5:2. Причем в этом поединке она забила свои первые мячи в текущем чемпионате.

    Не сыграют: Дерик Ласерда, Лукас Фернандес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Куяба» постепенно улучшает свои результаты. Оттолкнуться от дна таблице уже удалось.

    Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Куяба» выиграла 4 раза при одном поражении.

    Наверняка номинальные хозяева постараются продолжить набирать очки. Вот только пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» выдала весьма скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Форталеза» выиграла лишь в 2 матчах из 7. Зато в пассиве команды нынче лишь одна коллизия в чемпионате.

  • Короче, Евро. 14-15 июня
  • Крупная победа Германии, Модрич против «Фурии Роха». За чем следить и на что ставить на ЧЕ-2024 сегодня
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде она минимально уступила «Баие».

    А вот в Копа де Нордесте команда выступила блестяще. В финале в серии пенальти был обыгран «Регатас».

    В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Калебе — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится не столь монолитно. Да и с ничьими команда несколько зачастила.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом «Форталеза» явно способна побороться за попадание в топ-6. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч: 6 голов в 7 матчах.

    Причем команда пропустила всего 5 мячей в нынешнем чемпионате. Вот только в двух последних очных встречах с «Куябой» она уступила.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Форталеза» просто обязана возвращаться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Куяба» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Куяба» обыграла «Форталезу» в 2 последних очных поединках

    • И те, и другие в среднем забивают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 3.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.51 и 1.44.

    Прогноз: Гости потенциально способны побороться за высокие места, и уж точно будут активны в атаке.

    «Форталеза» по игре смотрится сильнее «Куябы», да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Форталезы» за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.51

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Грикспор — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Жабер — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Накашима — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Джонс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Музетти — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дордой — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Галфи — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Дакворт — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА-Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Тобол — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куяба» — «Форталеза». 17 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Форталеза». Начало игры — в 00:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Куяба» — «Форталеза» с коэффициентом 2.66.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры