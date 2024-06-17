Куяба
Форталеза
«Куяба»
Турнирное положение: «Куяба» стартовала крайне неудачно. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.
При этом «Куяба» победила лишь в одном матче чемпионата. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 6 голов в 8 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Куяба» уступила «Крузейро» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Куяба» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего 5 пропущенных.
А вот с «Крисиумой» команда справилась блестяще — 5:2. Причем в этом поединке она забила свои первые мячи в текущем чемпионате.
Не сыграют: Дерик Ласерда, Лукас Фернандес — травмированы.
Состояние команды: ныне «Куяба» постепенно улучшает свои результаты. Оттолкнуться от дна таблице уже удалось.
Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Куяба» выиграла 4 раза при одном поражении.
Наверняка номинальные хозяева постараются продолжить набирать очки. Вот только пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» выдала весьма скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Форталеза» выиграла лишь в 2 матчах из 7. Зато в пассиве команды нынче лишь одна коллизия в чемпионате.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде она минимально уступила «Баие».
А вот в Копа де Нордесте команда выступила блестяще. В финале в серии пенальти был обыгран «Регатас».
В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: Калебе — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится не столь монолитно. Да и с ничьими команда несколько зачастила.
При этом «Форталеза» явно способна побороться за попадание в топ-6. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч: 6 голов в 7 матчах.
Причем команда пропустила всего 5 мячей в нынешнем чемпионате. Вот только в двух последних очных встречах с «Куябой» она уступила.
Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Форталеза» просто обязана возвращаться на победный путь.
Статистика для ставок
- «Куяба» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Куяба» обыграла «Форталезу» в 2 последних очных поединках
- И те, и другие в среднем забивают фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 3.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.51 и 1.44.
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Прогноз: Гости потенциально способны побороться за высокие места, и уж точно будут активны в атаке.
«Форталеза» по игре смотрится сильнее «Куябы», да и оппонент не преуспевает в плане реализации.
Ставка: Победа «Форталезы» за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.51