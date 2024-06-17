17 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Куяба» и «Форталеза». Начало игры — в 00:30 мск. «Куяба» — «Форталеза»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» стартовала крайне неудачно. Сейчас команда находится на 19 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Куяба» победила лишь в одном матче чемпионата. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 6 голов в 8 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Куяба» уступила «Крузейро» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Куяба» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего 5 пропущенных.

А вот с «Крисиумой» команда справилась блестяще — 5:2. Причем в этом поединке она забила свои первые мячи в текущем чемпионате.

Не сыграют: Дерик Ласерда, Лукас Фернандес — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Куяба» постепенно улучшает свои результаты. Оттолкнуться от дна таблице уже удалось.

Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются весьма успешно. Из 5 последних очных поединков «Куяба» выиграла 4 раза при одном поражении.

Наверняка номинальные хозяева постараются продолжить набирать очки. Вот только пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» выдала весьма скромный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Форталеза» выиграла лишь в 2 матчах из 7. Зато в пассиве команды нынче лишь одна коллизия в чемпионате.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде она минимально уступила «Баие».

А вот в Копа де Нордесте команда выступила блестяще. В финале в серии пенальти был обыгран «Регатас».

В пяти последних матчах «Форталеза» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: Калебе — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Форталеза» смотрится не столь монолитно. Да и с ничьими команда несколько зачастила.

При этом «Форталеза» явно способна побороться за попадание в топ-6. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч: 6 голов в 7 матчах.

Причем команда пропустила всего 5 мячей в нынешнем чемпионате. Вот только в двух последних очных встречах с «Куябой» она уступила.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Форталеза» просто обязана возвращаться на победный путь.

Статистика для ставок

«Куяба» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Куяба» обыграла «Форталезу» в 2 последних очных поединках

И те, и другие в среднем забивают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 3.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.51 и 1.44.

Прогноз: Гости потенциально способны побороться за высокие места, и уж точно будут активны в атаке.

«Форталеза» по игре смотрится сильнее «Куябы», да и оппонент не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Форталезы» за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.51