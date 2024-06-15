15 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Сурхан». Начало игры — в 18:00 мск. «Нефтчи» Фергана — «Сурхан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана старт чемпионата провел вполне продуктивно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть три пункта. «Нефтяники» одолели «Бунедкор» (3:0).

А вот до того команда минимально одолела АГМК. А вот встреча с «Навбахором» завершилась минимальной коллизией.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма приличные результаты. Да и оборона результативно ошибается крайне редко.

Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных поединков она выиграла 1 раз при 3 ничьих.

Несомненно, «Нефтчи» Фергана постарается утвердиться в группе лидеров. «Нефтяники» постепенно прибавляют от матча к матчу.

«Сурхан»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате выступает на своем уровне. Ныне «Сурхан» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Сурхан» лишь на 3 очка опережает зону вылета. Плюс команда выиграла всего в 3 матчах чемпионата из 10.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сурхан» минимально одолел «Согдиану».

А вот до того команда расписала мировую с ташкентским «Локомотивом» (1:1). Правда, «Насафу» «Сурхан» уступил с минимальным счетом.

Забивает команда в среднем фактически гол за матч. Да и пропускает «Сурхан» не так уж мало: 14 мячей в 10 поединках узбекского чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сурхан» не блещет стабильностью. Между тем, команда явно постарается оторваться от опасной зоны на более приличное расстояние.

При этом «Сурхан» еще ни разу не обыгрывал ферганцев. А вот две последних очных встречи завершились паритетами.

По своему потенциалу команда вполне способна подняться повыше в таблице. Вот только победы ей даются крайне натужно.

Нет сомнений, что «Сурхан» едет в Фергану за очками. Да и мотивация впервые одолеть «нефтяников» у них имеется.

Статистика для ставок

Ферганцы выиграли в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают в районе гола за матч

«Нефтчи» Фергана имеет одни из самых надежных тылов в лиге — всего 6 пропущенных мячей

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 7.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: Ферганцы ныне явно сильнее оппонента, и уж точно активно сыграют в атаке.

«Нефтяники» потенциально способны прибавить, и уж точно сразу понесутся к воротам соперникам.

Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22