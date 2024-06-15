ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ» Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной ИспанииПуть к Евро. Сербский ультрас, неуверенность Испании и судороги Франции Эдин ТерзичУход Терзича был ожидаем. Блеск Лиги чемпионов скрывал глубокие проблемы «Боруссии»
    Все новости спорта

    У «Сурхана» сразу будут проблемы

    «Нефтчи» Фергана — «Сурхан». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 15 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Нефтчи Фергана
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Сурхан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сурхан»
    15 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Сурхан». Начало игры — в 18:00 мск. «Нефтчи» Фергана — «Сурхан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 15 Июня 2024 года

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
    •  Нефтчи Фергана 18:00 Сурхан

    Сурхан

  • Термез
    •

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана старт чемпионата провел вполне продуктивно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть три пункта. «Нефтяники» одолели «Бунедкор» (3:0).

    А вот до того команда минимально одолела АГМК. А вот встреча с «Навбахором» завершилась минимальной коллизией.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма приличные результаты. Да и оборона результативно ошибается крайне редко.

    Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных поединков она выиграла 1 раз при 3 ничьих.

    Несомненно, «Нефтчи» Фергана постарается утвердиться в группе лидеров. «Нефтяники» постепенно прибавляют от матча к матчу.

    «Сурхан»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате выступает на своем уровне. Ныне «Сурхан» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Сурхан» лишь на 3 очка опережает зону вылета. Плюс команда выиграла всего в 3 матчах чемпионата из 10.

  • «Он даже чеканить не умеет!». Кто из тренеров Евро-2024 был лучшим игроком?
  • Вспоминаем игровую карьеру всех тренеров 24 национальных команд на чемпионате Европы в Германии
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сурхан» минимально одолел «Согдиану».

    А вот до того команда расписала мировую с ташкентским «Локомотивом» (1:1). Правда, «Насафу» «Сурхан» уступил с минимальным счетом.

    Забивает команда в среднем фактически гол за матч. Да и пропускает «Сурхан» не так уж мало: 14 мячей в 10 поединках узбекского чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сурхан» не блещет стабильностью. Между тем, команда явно постарается оторваться от опасной зоны на более приличное расстояние.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом «Сурхан» еще ни разу не обыгрывал ферганцев. А вот две последних очных встречи завершились паритетами.

    По своему потенциалу команда вполне способна подняться повыше в таблице. Вот только победы ей даются крайне натужно.

    Нет сомнений, что «Сурхан» едет в Фергану за очками. Да и мотивация впервые одолеть «нефтяников» у них имеется.

    Статистика для ставок

    • Ферганцы выиграли в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают в районе гола за матч

    • «Нефтчи» Фергана имеет одни из самых надежных тылов в лиге — всего 6 пропущенных мячей

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 7.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: Ферганцы ныне явно сильнее оппонента, и уж точно активно сыграют в атаке.

    «Нефтяники» потенциально способны прибавить, и уж точно сразу понесутся к воротам соперникам.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Френх — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Парри — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Крунич — Галфи
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Корда — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Миннен — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Накашима — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алга — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Илбирс — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Брауэр
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Музетти — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Ислочь — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Металлург Бекабад — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Валмиера — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтчи» Фергана — «Сурхан». 15 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Сурхан». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Сурхан» с коэффициентом 2.03.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры