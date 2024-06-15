Нефтчи Фергана
Сурхан
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана старт чемпионата провел вполне продуктивно. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана лишь на 2 очка отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 9 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела добыть три пункта. «Нефтяники» одолели «Бунедкор» (3:0).
А вот до того команда минимально одолела АГМК. А вот встреча с «Навбахором» завершилась минимальной коллизией.
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма приличные результаты. Да и оборона результативно ошибается крайне редко.
Матчи против «Сурхана» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных поединков она выиграла 1 раз при 3 ничьих.
Несомненно, «Нефтчи» Фергана постарается утвердиться в группе лидеров. «Нефтяники» постепенно прибавляют от матча к матчу.
«Сурхан»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате выступает на своем уровне. Ныне «Сурхан» располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Сурхан» лишь на 3 очка опережает зону вылета. Плюс команда выиграла всего в 3 матчах чемпионата из 10.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Сурхан» минимально одолел «Согдиану».
А вот до того команда расписала мировую с ташкентским «Локомотивом» (1:1). Правда, «Насафу» «Сурхан» уступил с минимальным счетом.
Забивает команда в среднем фактически гол за матч. Да и пропускает «Сурхан» не так уж мало: 14 мячей в 10 поединках узбекского чемпионата.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сурхан» не блещет стабильностью. Между тем, команда явно постарается оторваться от опасной зоны на более приличное расстояние.
При этом «Сурхан» еще ни разу не обыгрывал ферганцев. А вот две последних очных встречи завершились паритетами.
По своему потенциалу команда вполне способна подняться повыше в таблице. Вот только победы ей даются крайне натужно.
Нет сомнений, что «Сурхан» едет в Фергану за очками. Да и мотивация впервые одолеть «нефтяников» у них имеется.
Статистика для ставок
- Ферганцы выиграли в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают в районе гола за матч
- «Нефтчи» Фергана имеет одни из самых надежных тылов в лиге — всего 6 пропущенных мячей
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 7.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.94Испания — Хорватия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 3.10Венгрия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: Ферганцы ныне явно сильнее оппонента, и уж точно активно сыграют в атаке.
«Нефтяники» потенциально способны прибавить, и уж точно сразу понесутся к воротам соперникам.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22