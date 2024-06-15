15 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Венгрия и Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск. Венгрия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: Венгры традиционно способны дать бой кому угодно. В своей отборочной группе команда финишировала на 1 месте.

При этом Венгрия в 8 матчах отборочного цикла не проиграла ни разу. Да и забивали мадьяры в среднем 2 гола за матч.

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Последние матчи: в контрольных поединках венгры смотрелись весьма монолитно. Последний завершился викторией над Израилем (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Венгрия выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Из последних спаррингов команда проиграла лишь Ирландии (1:2). А вот с косоварами удалось расправиться (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Календарь и таблица Евро-2024

Состояние команды: в последних матчах венгры весьма неплохо оборонялись. Да и забивать в составе команды есть кому.

Матчи со швейцарцами для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Венгрия проиграла 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что венгры явно не боятся оппонента. Вот только швейцарцев команда не побеждает уже 42 (!) года.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцарцы достаточно непросто прошли квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 2 место.

При этом Швейцария пропустила вперед румын. А вот крепкие израильтяне остались позади на два зачетных пункта.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела не лучшим образом. Швейцарцы не сумели одолеть Австрию (1:1).

А вот матчи с крепкими оппонентами складываются для команды непросто. Датчан победить не удалось (0:0).

Зато со сборной Эстонии команда справилась (4:0). Да и спарринг с Ирландией завершился викторией (1:0).

Не сыграют: Денис Закария, Бреел Эмболо — травмированы.

Состояние команды: Швейцарцы достаточно крепки, но не блещут пресловутой стабильностью. Да и в кадровом плане у команды имеются пробоины.

Притом, что швейцарцы выиграли у венгров в двух последних очных встречах. Да и опытных игроков в составе команды немало.

В 5 своих последних матчах Швейцария добыла всего лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Несомненно, в этом поединке команда будет активно атаковать. Вот только без Эмболо и Закарии ей придется крайне нелегко.

Статистика для ставок

Швейцария уже 42 лет не проигрывает венграм

Венгрия в отборочном цикле не потерпела ни одного поражения

Обе команды в отборе на Евро в среднем забивали по 2 мяча за игру

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.33 и 1.71.

Прогноз: Швейцарцы явно будут активны в атаке, да и соперник отнюдь не лыком шит.

Обе команды имеют в своих составах прекрасных атакующих исполнителей, и вполне способны преуспеть в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.92