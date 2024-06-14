ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий СудаковУортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024 Икрам АлискеровПерез подерется с Таирой, Алискеров встретится с Троколи. Анонс карда UFC Vegas 93 Криштиану РоналдуНа пути к Евро. Мировой рекорд Роналду, очередная травма, амбиции Германии, фавориты Гвардиолы
  • 14:57
    • Заболотный близок к переходу в «Химки»
  • 14:37
    • Надаль и Алькарас примут участие в Олимпийских играх
  • 14:24
    • «Зенит» интересуется двумя игроками «Бешикташа»
  • 14:07
    • Официально: «Локомотив» продлил контракт с Исаевым
  • 13:37
    • «Милан» готов заплатить 20 млн евро за защитника «Тоттенхэма»
  • 13:11
    • Лунин может покинуть «Реал» из-за недоверия Анчелотти
  • 13:07
    • Винисиус может продолжить карьеру в ПСЖ
    Все новости спорта

    «Ньюэллс Олд Бойз» обойдет «Институто» в таблице?

    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Институто» Кордоба. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 14 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ньюэллс Олд Бойз» — «Институто» Кордоба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюэллс Олд Бойз»
    «Ньюэллс Олд Бойз» на своем поле примет «Институто» Кордоба в рамках 5-го тура чемпионата аргентины по футболу. Встреча пройдет в ночь на 14 июня и начнется в 03:15 по мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Институто» Кордоба: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 14 Июня 2024 года

    Ньюэллз Олд Бойз

  • Аргентина. Примера
    •  Ньюэллз Олд Бойз 03:15 Instituto Cordoba

    Instituto Cordoba

  • Аргентина. Примера
    •

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Турнирное положение: Клуб из города Росарио по итогам четырех проведенных туров набрал шесть баллов и находится с ними в середине таблицы.

    «Ньюэллс Олд Бойз» пока выступает бескомпромиссно, выиграв два матча и столько же раз проиграв. Разница мячей составляет 3:3.

    Последние матчи: «Прокаженные» в прошлом игровом дне первенства потерпели гостевое фиаско от «Банфилда» со счетом 0:2, а туром ранее они на своем поле смогли нанести минимальное поражение «Дефенса и Хустисии» со счетом 1:0, забив решающий гол в последней 10-минутке матча.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За девять прошедших поединков с учетом всех турниров «Ньюэллс Олд Бойз» смог выиграть в пяти из них, а в четырех других встречах он проиграл. Причем половина этих фиаско пришлось на предыдущие три игры, но все они были гостевыми. А семи последних своих матчах ставка на обе забьют сыграла лишь раз.

    «Институто» Кордоба

    Турнирное положение: Коллектив из города Кордова имеет на своем счету семь набранных баллов, с которыми разместился на девятой позиции в таблице.

    «Институто» выиграл два матча из четырех проведенных, раз уступил и раз сыграл вничью, забил пять мячей при четырех пропущенных.

  • От триумфа «Реала» до проклятья Кейна: победители и неудачники клубного сезона 2023/24
  • Определяем, кто же стал главными победителями и неудачниками в клубном сезоне 2023/24
  • Вчера

    • Последние матчи: «Красно-белые» в своем последнем проведенном поединке на своем поле смогли одолеть «Химнасия и Эсгрима» со счетом 2:1 в рамках чемпионата страны. Туром же ранее они потерпели гостевое фиаско от «Атлетико Хуракана» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Институто» в отрезке десяти минувших игр с учетом всех турниров проиграл аж в девяти случаях. Два раза за это время он еще выиграл и расписал одну мировую. Правда, за предыдущие четыре встречи у коллектива только одно фиаско и два выигрыша. А не смогла забить команда лишь в одном поединке из восьми последних.

    Статистика для ставок

    • «Ньюэллс Олд Бойз» дома выиграл четыре игры из шести предыдущих и раз уступил

    • «Институто» в гостях проиграл четыре матча из пяти минувших при одной победе

    • «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл у «Институто» в четырех из шести последних очных противостояний и дважды проиграл

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюэллс Олд Бойз» — 2.05, победа «Институто» — 3.97, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.63 и 1.49 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь здесь ставим на победу «Ньюэллс Олд Бойз», ведь он неплохо выступает при своих зрителях, да и к тому же весьма удачно играет против предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ньюэллс Олд Бойз» за 2.05.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что в матче будет забито минимум два гола, так как данные коллективы в своих последних отрезках забивают почти в каждом матче.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Эмбер — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Медьедович — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Осака — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Гирон — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Уотсон — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химнасия Хухуй — Чакарита Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:10
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Годой Крус — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сампайо Корреа — Кашиас-ду-Сул
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Жувентуде — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Институто» Кордоба. «Ньюэллс Олд Бойз» на своем поле примет «Институто» Кордоба в рамках 5-го тура чемпионата аргентины по футболу. Встреча пройдет в ночь на 14 июня и начнется в 03:15 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Ньюэллс Олд Бойз» — «Институто» Кордоба с коэффициентом 2.05.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры