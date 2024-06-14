«Ньюэллс Олд Бойз» на своем поле примет «Институто» Кордоба в рамках 5-го тура чемпионата аргентины по футболу. Встреча пройдет в ночь на 14 июня и начнется в 03:15 по мск. «Ньюэллс Олд Бойз» — «Институто» Кордоба: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ньюэллс Олд Бойз»

Турнирное положение: Клуб из города Росарио по итогам четырех проведенных туров набрал шесть баллов и находится с ними в середине таблицы.

«Ньюэллс Олд Бойз» пока выступает бескомпромиссно, выиграв два матча и столько же раз проиграв. Разница мячей составляет 3:3.

Последние матчи: «Прокаженные» в прошлом игровом дне первенства потерпели гостевое фиаско от «Банфилда» со счетом 0:2, а туром ранее они на своем поле смогли нанести минимальное поражение «Дефенса и Хустисии» со счетом 1:0, забив решающий гол в последней 10-минутке матча.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За девять прошедших поединков с учетом всех турниров «Ньюэллс Олд Бойз» смог выиграть в пяти из них, а в четырех других встречах он проиграл. Причем половина этих фиаско пришлось на предыдущие три игры, но все они были гостевыми. А семи последних своих матчах ставка на обе забьют сыграла лишь раз.

«Институто» Кордоба

Турнирное положение: Коллектив из города Кордова имеет на своем счету семь набранных баллов, с которыми разместился на девятой позиции в таблице.

«Институто» выиграл два матча из четырех проведенных, раз уступил и раз сыграл вничью, забил пять мячей при четырех пропущенных.

Последние матчи: «Красно-белые» в своем последнем проведенном поединке на своем поле смогли одолеть «Химнасия и Эсгрима» со счетом 2:1 в рамках чемпионата страны. Туром же ранее они потерпели гостевое фиаско от «Атлетико Хуракана» со счетом 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Институто» в отрезке десяти минувших игр с учетом всех турниров проиграл аж в девяти случаях. Два раза за это время он еще выиграл и расписал одну мировую. Правда, за предыдущие четыре встречи у коллектива только одно фиаско и два выигрыша. А не смогла забить команда лишь в одном поединке из восьми последних.

Статистика для ставок

«Ньюэллс Олд Бойз» дома выиграл четыре игры из шести предыдущих и раз уступил

«Институто» в гостях проиграл четыре матча из пяти минувших при одной победе

«Ньюэллс Олд Бойз» выиграл у «Институто» в четырех из шести последних очных противостояний и дважды проиграл

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюэллс Олд Бойз» — 2.05, победа «Институто» — 3.97, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.63 и 1.49 соответственно.

Прогноз: В первую очередь здесь ставим на победу «Ньюэллс Олд Бойз», ведь он неплохо выступает при своих зрителях, да и к тому же весьма удачно играет против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Ньюэллс Олд Бойз» за 2.05.

Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что в матче будет забито минимум два гола, так как данные коллективы в своих последних отрезках забивают почти в каждом матче.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.95.