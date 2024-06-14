Ньюэллз Олд Бойз
Instituto Cordoba
«Ньюэллс Олд Бойз»
Турнирное положение: Клуб из города Росарио по итогам четырех проведенных туров набрал шесть баллов и находится с ними в середине таблицы.
«Ньюэллс Олд Бойз» пока выступает бескомпромиссно, выиграв два матча и столько же раз проиграв. Разница мячей составляет 3:3.
Последние матчи: «Прокаженные» в прошлом игровом дне первенства потерпели гостевое фиаско от «Банфилда» со счетом 0:2, а туром ранее они на своем поле смогли нанести минимальное поражение «Дефенса и Хустисии» со счетом 1:0, забив решающий гол в последней 10-минутке матча.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: За девять прошедших поединков с учетом всех турниров «Ньюэллс Олд Бойз» смог выиграть в пяти из них, а в четырех других встречах он проиграл. Причем половина этих фиаско пришлось на предыдущие три игры, но все они были гостевыми. А семи последних своих матчах ставка на обе забьют сыграла лишь раз.
«Институто» Кордоба
Турнирное положение: Коллектив из города Кордова имеет на своем счету семь набранных баллов, с которыми разместился на девятой позиции в таблице.
«Институто» выиграл два матча из четырех проведенных, раз уступил и раз сыграл вничью, забил пять мячей при четырех пропущенных.
Последние матчи: «Красно-белые» в своем последнем проведенном поединке на своем поле смогли одолеть «Химнасия и Эсгрима» со счетом 2:1 в рамках чемпионата страны. Туром же ранее они потерпели гостевое фиаско от «Атлетико Хуракана» со счетом 0:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Институто» в отрезке десяти минувших игр с учетом всех турниров проиграл аж в девяти случаях. Два раза за это время он еще выиграл и расписал одну мировую. Правда, за предыдущие четыре встречи у коллектива только одно фиаско и два выигрыша. А не смогла забить команда лишь в одном поединке из восьми последних.
Статистика для ставок
- «Ньюэллс Олд Бойз» дома выиграл четыре игры из шести предыдущих и раз уступил
- «Институто» в гостях проиграл четыре матча из пяти минувших при одной победе
- «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл у «Институто» в четырех из шести последних очных противостояний и дважды проиграл
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюэллс Олд Бойз» — 2.05, победа «Институто» — 3.97, ничья — 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.63 и 1.49 соответственно.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.51Баия — Форталеза: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
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Прогноз: В первую очередь здесь ставим на победу «Ньюэллс Олд Бойз», ведь он неплохо выступает при своих зрителях, да и к тому же весьма удачно играет против предстоящего противника.
Рекомендуемая ставка: победа «Ньюэллс Олд Бойз» за 2.05.
Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что в матче будет забито минимум два гола, так как данные коллективы в своих последних отрезках забивают почти в каждом матче.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.95.