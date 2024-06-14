14 июня в 12-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Ислочь» и «Гомель». Начало игры — в 18:00 мск. «Ислочь» — «Гомель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ислочь»

Турнирное положение: Минчане привычно ходят в середняках белорусского чемпионата. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Ислочь» вполне способна побороться за попадание в топ-5. Вот только с реализацией не все так позитивно: 13 мячей в 11 матчах.

Последние матчи: минчане нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда проиграла в последних своих 2 матчах.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ислочь» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

Причем у минчан был шанс завоевать трофей. Однако в финале Кубка Белоруссии команда уступила «Неману» (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на спорт

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит неуверенно. Зато форвард Александр Шестюк настрелял уже 7 мячей.

Матчи против «Гомеля» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Ислочь» выиграла и проиграла по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и в двух последних очных поединках минчане были сильнее соперника — 3:1, 2:0.

«Гомель»

Турнирное положение: Гомельчане вполне способна пободаться за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем отставание от 4 позиции составляет лишь 2 очка. Вот только побеждают гомельчане по праздникам: всего лишь 4 виктории в 11 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла важнейшие очки. «Гомель» не смог одолеть витеблян (0:0).

А вот с могилевским «Днепром» справиться удалось (1:0). Да и вообще, гомельчане не пропускают в 3 матчах кряду.

Вообще, «Гомель» в 5 последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 3 мяча при всего лишь одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе подопечные Андрея Горовцова выглядят выгодно. Да и тылы гомельчан надежны и крепки.

В 11 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 9 мячей. Да и не проигрывает команда в 7 последних поединках.

Причем «Гомель» уже более полутора лет не обыгрывает минчан. Так что есть отличная мотивация прервать столь неудачную серию.

Нет сомнений, что гости будут стремиться зацепиться за очки. Вот только в плане реализации команде Горовцова срочно нужно прибавлять.

Статистика для ставок

Гомельчане не пропускали в 3 своих последних матчах

«Гомель» уже более полутора лет не может одолеть минчан

Минчане проиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ислочь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: Гомельчане в последних матчах смотрелись прилично, и наверняка постараются подняться повыше в таблице.

«Ислочь» проиграла два своих последних матча, тогда как «Гомель» блестяще обороняется.

Ставка: Победа «Гомеля» за 3.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.03