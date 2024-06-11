ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Испании — победитель Евро-2012Звезды континента. 10 лучших команд-участниц чемпионатов Европы всех времен Карлос АлькарасАлькарас выиграл «Ролан Гаррос»! Топ-10 событий главного турнира на грунте Антуан Гризманн (сборная Франции)На пути к Евро. Фавориты Моуринью, потеря капитана у чехов, странная осечка французов, грузины во всей красе
  • 00:19
    • Франция и Канада сыграли вничью
  • 23:48
    • Италия минимально победила Боснию и Герцеговину
  • 23:14
    • Ферстаппен победил на Гран-при Канады
    Все новости спорта

    Разгромит ли Северная Ирландия Андорру?

    Северная Ирландия — Андорра. Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Северной Ирландии Прогнозы на Сборная Андорры
    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Андорра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дион Чарльз
    В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Северная Ирландия — Андорра. Начало — 21:45 (мск). Северная Ирландия — Андорра: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2024 года

    Северная Ирландия

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Северная Ирландия 21:45 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
    •

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, заняв предпоследнее, четвертое место в группе.

    После восьми матчей команда набрала девять баллов, отстав аж на 13 пунктов от проходной второй строчки, которую заняла Словения.

    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала победу на чужом поле над Шотландией со счетом 1:0.

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на Евро-2024 и товарищеские встречи этого года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних трех матчах (отбора на Евро-2024 и контрольные поединки) Северная Ирландия ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Это говорит о хорошей форме хозяев, но и без этого Ольстер на голову превосходит соперника классом, так что просто обязан побеждать.

    Дион Чарльз — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Андорра

    Турнирное положение: Андорра в очередной раз провела крайне слабую квалификацию на чемпионат Европы 2024 года, заняв последнее шестое место в группе.

    После 10-ти матчей команда набрала лишь два балла, отстав аж на девять пунктов от ближайшего соперника — Косова.

  • На пути к Евро. Фейерверка не будет, Модрич дал урок португальцам, суровый приговор от Леманна
  • Краткий обзор ежедневных событий в преддверии чемпионата Европы по футболу в Германии
  • Вчера

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела очередное поражение, уступив Испании (0:5) на чужом поле.

    Эта неудача стала для коллектива седьмой в восьми последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних 16 матчах (в разных турнирах и товарищеских встреч) Андорра ни разу не выиграла при 12 поражениях и четырех ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Очевидно, что класс и такая форма не сулит никаких шансов гостям даже на ничью, и вопрос лишь в том, с каким именно счетом они проиграют.

    Берто Росас — автор двух из трех голов команды в отборе на Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Северной Ирландии забивали меньше 2,5 голов

    • В четырех из шести последних матчей Северная Ирландия не выиграла

    • в семи из восьми последних матчей Андорры только одна команда забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.26. Ничья — в 7.81, победа Андорры — в 14.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.64 и 2.52.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    Аналогичный сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь хозяева — явный фаворит игры, а в трех из четырех их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: Северная Ирландия победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Гоффен — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Миннен — Масарова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Векич — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дарт — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бюрель — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Букша — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Паркс — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Уотсон — Дэй
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Офнер — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кепфер — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Пера — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алга — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Северная Ирландия — Андорра. В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Северная Ирландия — Андорра. Начало — 21:45 (мск). / Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия — Андорра с коэффициентом 2.52.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры