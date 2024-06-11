В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Северная Ирландия — Андорра. Начало — 21:45 (мск). Северная Ирландия — Андорра: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, заняв предпоследнее, четвертое место в группе.

После восьми матчей команда набрала девять баллов, отстав аж на 13 пунктов от проходной второй строчки, которую заняла Словения.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала победу на чужом поле над Шотландией со счетом 1:0.

Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на Евро-2024 и товарищеские встречи этого года.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних трех матчах (отбора на Евро-2024 и контрольные поединки) Северная Ирландия ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме хозяев, но и без этого Ольстер на голову превосходит соперника классом, так что просто обязан побеждать.

Дион Чарльз — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Андорра

Турнирное положение: Андорра в очередной раз провела крайне слабую квалификацию на чемпионат Европы 2024 года, заняв последнее шестое место в группе.

После 10-ти матчей команда набрала лишь два балла, отстав аж на девять пунктов от ближайшего соперника — Косова.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела очередное поражение, уступив Испании (0:5) на чужом поле.

Эта неудача стала для коллектива седьмой в восьми последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних 16 матчах (в разных турнирах и товарищеских встреч) Андорра ни разу не выиграла при 12 поражениях и четырех ничьих.

Очевидно, что класс и такая форма не сулит никаких шансов гостям даже на ничью, и вопрос лишь в том, с каким именно счетом они проиграют.

Берто Росас — автор двух из трех голов команды в отборе на Евро-2024.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Северной Ирландии забивали меньше 2,5 голов

В четырех из шести последних матчей Северная Ирландия не выиграла

в семи из восьми последних матчей Андорры только одна команда забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.26. Ничья — в 7.81, победа Андорры — в 14.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.64 и 2.52.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Аналогичный сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь хозяева — явный фаворит игры, а в трех из четырех их последних матчей было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: Северная Ирландия победит и тотал меньше 2,5 голов за 2.68.