11 июня в матче шестого тура второго отборочного раунда в азиатской зоне сборная Южной Кореи на своем поле примет национальную команду Китая. Начало игры запланировано на 14:00 по мск. Южная Корея — Китай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Южная Корея

Турнирное положение: Эта сборная уже досрочно обеспечила себе выход в следующий раунд и уже точно финиширует на первой строке в группе.

Национальная команда Южной Кореи выиграла четыре поединка из пяти проведенных на данной стадии и раз сыграла вничью, разница мячей составляет 19:1.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «Воины Тэджу» в четвертом туре этого раунда квалификации на выезде разгромили сборную Сингапура со счетом 7:0. А в марте в этом же турнире дважды сыграли с Таиландом, разгромив его на выезде 3:0 и расписав дома мировую 1:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Корейцы за прошедшие десять встреч с учетом всех турниров смогла победить в основное время в четырех случаях, пять раз они еще сыграла за это время вничью и потерпели одно фиаско, которое было в полуфинале Кубка Азии-2024 от команды Иордании со счетом 0:2. И этот поединок стал единственны в данном отрезке, в котором Южная Корея не смогла забить.

Китай

Турнирное положение: За тур до финиша данной стадии отбора ЧМ-2026 эта сборная идет с восемью очками в своей группе на второй строке и третий Таиланд опережает на три пункта, при своей разницей мячей +1 против -2 у тайцев.

Национальная команда Китая на текущей стадии смогла выиграть две игры из пяти, столько же встреч еще свела вничью и раз уступила, забила 9 голов при 8 пропущенных.

Последние матчи: В преддверии данного поединка китайцы поделили дома очки с Таиландом 1:1 в четвертом туре отбора ЧМ-2026. А еще в марте в данном соревновании они дважды играли против Сингапура и смогли его разгромить на своем поле 4:1, а также расписать выездную мировую со счетом 2:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сборная Китая за прошедшие девять встреч с учетом всех турниров смогла добыть всего лишь одну викторию, да и ту дома над слабым Сингапуром.

В остальных же восьми случаях данного отрезка «драконы» четыре раза уступили и столько же игр свели вничью. И в четырех из девяти этих матчей они не смогли забить.

Статистика для ставок

Южная Корея выиграла у Китая в четырех предыдущих очных противостояниях. И каждый раз с сухим счетом

Китайцы смогли победить южных корейцев только раз за минувшие девять очных встреч

Только в двух случаях из девяти последних в противостоянии данных сборных забивали обе стороны

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: На Южную Корею букмекеры дают коэффициент 1.20. Ничья оценена в 7.30, а победа Китая оценена в 14.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.47 и 2.57 соответственно.

Прогноз: Китайцы всеми силами постараются засушить эту игру, ведь их вполне устроит ничья, и наверняка не дадут сопернику много забить.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 2.05.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка с форой +2 на гостей, так как хозяева уже утратили турнирную мотивацию, а вот для китайцев этот матч решающий.

Ставка: победа Китая с форой (+2) за 1.90.