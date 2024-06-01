Гремио
Брагантино
«Гремио»
Турнирное положение: после шести туров «Гремио» располагается на 12-м месте в чемпионате Бразилии с шестью очками, но у него на два матча меньше, чем у конкурентов. Напомним, в прошлом сезоне команда финишировала на втором месте.
Последние матчи: в бразильской Серии А подопечные Ренато Гаушо последний раз играли в конце апреля и уступили на выезде «Байа» со счетом 0:1. Тот матч у «Гремио» откровенно не получился, и поражение было абсолютно по делу.
Затем команда сыграла вничью в Кубке Бразилии с «Операрио» (0:0) и разгромила на своем поле в Кубке Либертадорес боливийский «Стронгест» (4:0).
Не сыграют: в команде достаточно травмированных, но более-менее серьезными потерями могут считаться только вингер Павон и ветеран-защитник Педро Жеромель.
Состояние команды: начало сезона сложилось для «Гремио» неоднозначно, клуб в межсезонье понес серьезные потери, лишившись нескольких лидеров, в том числе и Луиса Суареса, забившего львиную долю мячей. Ему на смену пришли известные нападающие Диего Коста и Сотельдо, которым потребовалось время влиться в коллектив, но постепенно они начинают играть все более важную роль в клубе.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: сейчас «Ред Булл Брагантино» занимает восьмую позицию в бразильской Серии А с 9 очками и по традиции будет бороться за попадание в Кубок Либертадорес.
Последние матчи: в шестом туре чемпионата подопечные Педро Каишиньи, успешно работающего с командой второй сезон, уступили на выезде «Байа» со счетом 0:1. Соперник забил в конце первого тайма, после чего закрылся и не дал ничего создать у собственных ворот.
Также была ничья в Кубке Либертадорес в гостях против «Кокимбо» (1:1) и уверенная победа в Кубке Бразилии на «Соузой» (3:0).
Не сыграют: из потерь стоит отметить травмы левого защитника Жуниньо Капишаба и основного нападающего Эдуардо Саша.
Состояние команды: традиционно «Ред Булл Брагантино» играет в атакующий футбол и раскрывает юные таланты, которые потом выгодно перепродает в топовые бразильские клубы или за рубеж. Этот сезон клуб начал довольно уверенно, неплохо выступает во всех турнирах и будет традиционно претендовать на лидирующие позиции в чемпионате.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Ред Булл Брагантино» на своем поле победил «Гремио» со счетом 3:0
- В гостях команды сыграли результативную ничью со счетом 3:3
- «Ред Булл Брагантино» не проигрывает на протяжении трех матчей
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: на победу «Гремио» дают 2,90, а на «Ред Булл Брагантино» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,98.
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Прогноз: обе команды играют в открытый футбол, который полностью соответствует требованиям Ренато Гаушо и Педро Каишиньи, обладают техничной средней линией и отличной атакой, зато в обороне действуют не всегда надежно.
Ставка: обе забьют за 1,76.
Прогноз: хозяева обладают более мастеровитым составом, гораздо лучше действуют на своем поле, а возглавляет один из лучших бразильских тренеров (Ренато Гаушо), который во всех командах давал результат, где работал.
Ставка: победа «Гремио» за 2,90.