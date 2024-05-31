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    Удержатся ли австриячки на втором месте?

    Австрия (жен) — Исландия (жен). Ставка (к. 2.05) и прогноз на отборочный чемпионат Европы среди женщин 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Австрия (жен) — Исландия (жен)
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    Эйлин Кэмпбелл
    31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Австрия (жен) — Исландия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Австрия (жен) — Исландия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 04 Июня 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 21:45 Сербия

    Сербия

  • Белград
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    Австрия (жен)

    Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Австрия (жен) набрала три очка и занимает второе место.

    Команда на три балла отстает от лидера Германии и лишь по дополнительным показателям — забитым мячам — опережает нынешнего соперника и конкурента.

    Австрия — Сербия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлом туре австриячки обыграли в гостях Польшу (3:1), что и позволило им выйти на второе место.

    Этот успех позволил сборной прервать безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи, при двух поражениях и одной ничьей.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (официальных и контрольных) Австрия победила только раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это явно не лучшая форма, но чтобы удержаться на второй позиции коллективу достаточно даже сыграть вничью.

    Эйлин Кэмпбелл — лучшая бомбардир команды в отборе с тремя голами.

    Исландия (жен)

    Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Исландия (жен) набрала три очка и занимает третье место.

    Команда на три балла отстает от лидера Германии и лишь по дополнительным показателям — забитым мячам — уступает нынешнему сопернику и конкуренту.

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    • Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле потерпели поражение от лидирующих немок (1:3).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию сборной в пять поединков, которые пришлись на нынешний отбор и Лигу наций, при четырех победах и одной ничьей.

    Не сыграют: Сесилия Рунарсдоттир — травмирована, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах Исландия проиграла лишь раз при четырех победах, одной ничьей и одном поражении.

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    Очевидно, что с такой формой команда вполне способна даже обыграть соперника на выезде и подняться на вторую строчку в группе.

    Все четыре мяча сборной в отборе забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей Австрии было забито больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах Австрии забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей Исландия победила.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.86. Ничья — в 3.70, победа Исландии — в 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.77 и 1.97.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. При этом в четырех из них было забито больше 2,5 голов.

    Оба данных сценария были реализованы в двух из трех последних поединков гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: Исландия не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.41

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    Австрия (жен) — Исландия (жен). 31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Австрия (жен) — Исландия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Австрия (жен) — Исландия (жен) с коэффициентом 2.05.
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