31 мая в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Австрия (жен) — Исландия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Австрия (жен) — Исландия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Австрия (жен)

Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Австрия (жен) набрала три очка и занимает второе место.

Команда на три балла отстает от лидера Германии и лишь по дополнительным показателям — забитым мячам — опережает нынешнего соперника и конкурента.

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Последние матчи: в прошлом туре австриячки обыграли в гостях Польшу (3:1), что и позволило им выйти на второе место.

Этот успех позволил сборной прервать безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на официальные и товарищеские встречи, при двух поражениях и одной ничьей.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках (официальных и контрольных) Австрия победила только раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это явно не лучшая форма, но чтобы удержаться на второй позиции коллективу достаточно даже сыграть вничью.

Эйлин Кэмпбелл — лучшая бомбардир команды в отборе с тремя голами.

Исландия (жен)

Турнирное положение: по итогам двух туров в группе Исландия (жен) набрала три очка и занимает третье место.

Команда на три балла отстает от лидера Германии и лишь по дополнительным показателям — забитым мячам — уступает нынешнему сопернику и конкуренту.

Последние матчи: гости в последней игре на чужом поле потерпели поражение от лидирующих немок (1:3).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию сборной в пять поединков, которые пришлись на нынешний отбор и Лигу наций, при четырех победах и одной ничьей.

Не сыграют: Сесилия Рунарсдоттир — травмирована, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах Исландия проиграла лишь раз при четырех победах, одной ничьей и одном поражении.

Очевидно, что с такой формой команда вполне способна даже обыграть соперника на выезде и подняться на вторую строчку в группе.

Все четыре мяча сборной в отборе забивали разные игроки, так что лучшего бомбардира у нее пока нет.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей Австрии было забито больше 2,5 голов

в пяти последних матчах Австрии забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей Исландия победила.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.86. Ничья — в 3.70, победа Исландии — в 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.77 и 1.97.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. При этом в четырех из них было забито больше 2,5 голов.

Оба данных сценария были реализованы в двух из трех последних поединков гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: Исландия не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.41