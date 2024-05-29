29 мая в 16-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Метта» и РФШ. Начало игры — в 18:00 мск. «Метта» — РФШ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Метта»

Турнирное положение: «Метта» привычно сражается за выживание в элите. На данный момент она находится на 7 строчке турнирной таблицы.

При этом «Метта» лишь на 5 очков опережает зону вылета. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один пункт. «Метта» не смогла переиграть «Гробиню» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Метта» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

А вот без побед команда остается уже 3 матча подряд. Причем до того она выиграла дважды кряду.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: сейчас «Метта» по игре смотрится не столь выгодно. Да и оборона команды частенько дает сбои.

Поединки с РФШ для команды традиционно проходят крайне неудачно. Из 5 последних матчей «Метта» разжилась ничьей при 4 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой лидеру. Вот только 4 последних очных встречи завершились победами рижан.

РФШ

Турнирное положение: Рижане уверенно мчатся к чемпионскому титулу. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом РФШ преуспевает в плане реализации. В 15 матчах игроки команды настреляли уже 38 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три пункта. Рижане минимально одолели «Тукумс 2000».

Причем до того команда настреляла 5 безответных мячей в ворота «Даугавпилса». Да и «Елгава» была обыграна (2:1).

Вообще, победная серия команды составляет 4 матча. И лишь поединок с «Валмиерой» был провальным (0:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: рижане сейчас на коне! Да и оборона команды дает сбой реже всех в чемпионате — всего 10 пропущенных мячей.

Между тем, РФШ выиграл в 12 из 15 матчей чемпионата. А вот проиграла команда всего дважды в нынешнем сезоне.

В 5 своих последних поединках рижане выиграли 4 раза. В них игроки команды отличились 12 мячами при 4 пропущенных.

Плюс ко всему, лидер чемпионата в двух последних матчах оставлял свои ворота сухими. Да и чемпионский ход нарушать явно не хочется!

Статистика для ставок

РФШ выиграл в 4 своих последних матчах

«Метта» уступила рижанам в 4 последних очных поединках

«Метта» не выигрывает в 3 матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: РФШ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.91, а победа оппонента — в скромные 12.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти полярными коэффициентами — 1.31 и 3.25.

Прогноз: Рижане явно сильнее оппонента, к тому же несутся к чемпионскому титулу.

РФШ победил в четырех своих последних матчах кряду, и наверняка будет активно атаковать.

Ставка: Фора РФШ -2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 2.02