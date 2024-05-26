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    «Фрозиноне» — «Удинезе». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 26 мая 2024 года

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    «Удинезе»
    26 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. «Фрозиноне» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2024 года

    Фрозиноне

  • Италия. Серия А
    •  Фрозиноне 21:45 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: «Канарейки» висят прямо над пропастью. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом команда выиграла всего 8 раз в 37 матчах. Да и результативность едва превышает гол за матч: 44 забитых мяча.

    Фрозиноне — Удинезе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Канарейки» минимально одолели «Монцу».

    А вот до того команда уступила чемпиону «Интеру» (0:5). Зато с «Эмполи» удалось расписать мировое соглашение (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрозиноне» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Энтони Ойоно — травмирован.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: «Канарейкам» никак нельзя проигрывать прямому конкуренту. Так что мотивация на последний тур максимальная!

    Матчи против «Удинезе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фрозиноне» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Вот только последняя виктория над фриуланцами случилась еще 8 лет назад.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Удинцы докатились до борьбы за выживание в Серии А. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    Команда забивает чуть менее гола за матч. Да и выиграл «Удинезе» всего в 5 матчах чемпионата, сильно зачастив с ничьими — 19 паритетов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова добыла всего один балл. Удинцы не сумели одолеть «Эмполи» (1:1).

    В пяти последних матчах «Удинезе» победил всего лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    При этом команда не проигрывает 4 матча кряду. Да и на финише фриуланцы явно способны прибавить в плане игры и результатов.

    Не сыграют: Санди Ловрич, Марко Сильвестри, Флориан Товен — травмированы.

    Состояние команды: удинцы все никак не предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и победы даются команде уж очень натужно.

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    Команда в последних матчах несколько пришла в себя. Да и опыт сохранения прописки в элите у удинцев немалый.

    Причем «Удинезе» в этой встрече явно будет играть на победу. Лоренцо Лукка настрелял 8 мячей в чемпионате, и уж точно может блеснуть в решающий для команды момент.

    Наверняка номинальные гости будут действовать активно. Фриуланцы опытнее соперника, да и «Фрозиноне» пропускает слишком часто.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» не проиграл в 4 своих последних матчах

    • «Фрозиноне» не обыгрывает удинцев уже 8 лет

    • «Удинезе» является самой миролюбивой командой лиги — 19 паритетов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрозиноне» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 2.00 и 1.90.

    Прогноз: Обе команды бьются за выживание, и явно будут активны в атаке.

    И тем, и другим необходимо побеждать, так что ждем от оппонентов высокой атакующей активности.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.25

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    «Фрозиноне» — «Удинезе». 26 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фрозиноне» и «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Фрозиноне» — «Удинезе» с коэффициентом 2.00.
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