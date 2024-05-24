24 мая в 8-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Вахш». Начало игры — в 16:00 мск. «Эсхата» — «Вахш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Эсхата» победила всего в 1 матче из 7. Да и пропустила команда уже 17 мячей при всего 7 забитых.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова была разгромлена. «Эсхата» пропустил 6 мячей от «Истиклола» (1:6).

А вот до того команда подписала мировую с «Истаравшаном» (2:2). А вот «Регар-ТадАЗу» она уступила со счетом 0:2.

В 5 своих последних матчах команда добыла всего 1 победу. В этих поединках «Эсхата» настреляла 6 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Уже в 4 матчах кряду она не знает радости побед.

Матчи против «Вахша» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и в атаке «Эсхата» выглядит ярче соперника.

«Вахш»

Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Вахш» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Вахш» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 5 раз в 7 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Вахш» проиграл «Истаравшану» (1:2).

А вот до того команда нанесла поражение «Равшану» (3:0). Правда, чуть ранее случилось минимальное поражение от ЦСКА Памир.

Во всех своих выездных поединках чемпионата «Вахш» проиграл. Обе виктории пришлись на матчи с родных стенах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вахш» выглядит крайне неуверенно. Зато оборона дает результативный сбой в среднем лишь раз за матч.

На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Вахша» отнюдь не все ладится.

Более того, «Вахш» уже 2 года не может обыграть «Эсхату». Да и нынешняя диспозиция отнюдь не говорит о явном превосходстве над оппонентом.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент слишком часто допускает ошибки в обороне.

Статистика для ставок

«Эсхата» обыграла «Вахш» в 2 последних очных поединках

«Вахш» в среднем забивает меньше гола за матч

«Эсхата» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Вахш» имеет явные проблемы в плане созидания, решить которые пока никак не удается.

Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.38