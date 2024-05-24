Эсхата
Хатлон
«Эсхата»
Турнирное положение: «Эсхата» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Эсхата» победила всего в 1 матче из 7. Да и пропустила команда уже 17 мячей при всего 7 забитых.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова была разгромлена. «Эсхата» пропустил 6 мячей от «Истиклола» (1:6).
А вот до того команда подписала мировую с «Истаравшаном» (2:2). А вот «Регар-ТадАЗу» она уступила со счетом 0:2.
В 5 своих последних матчах команда добыла всего 1 победу. В этих поединках «Эсхата» настреляла 6 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Уже в 4 матчах кряду она не знает радости побед.
Матчи против «Вахша» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и в атаке «Эсхата» выглядит ярче соперника.
«Вахш»
Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Вахш» располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Вахш» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 5 раз в 7 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Вахш» проиграл «Истаравшану» (1:2).
А вот до того команда нанесла поражение «Равшану» (3:0). Правда, чуть ранее случилось минимальное поражение от ЦСКА Памир.
Во всех своих выездных поединках чемпионата «Вахш» проиграл. Обе виктории пришлись на матчи с родных стенах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вахш» выглядит крайне неуверенно. Зато оборона дает результативный сбой в среднем лишь раз за матч.
На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Вахша» отнюдь не все ладится.
Более того, «Вахш» уже 2 года не может обыграть «Эсхату». Да и нынешняя диспозиция отнюдь не говорит о явном превосходстве над оппонентом.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент слишком часто допускает ошибки в обороне.
Статистика для ставок
- «Эсхата» обыграла «Вахш» в 2 последних очных поединках
- «Вахш» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Эсхата» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
- 2.10Бохум — Фортуна: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.71Бешикташ — Трабзонспор: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.35Металлург Бекабад — Навбахор: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Вахш» имеет явные проблемы в плане созидания, решить которые пока никак не удается.
Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.38