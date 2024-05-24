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    «Эсхата» привычно расправится с «Вахшем»

    «Эсхата» — «Вахш». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 24 мая 2024 года

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    «Эсхата»
    24 мая в 8-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Вахш». Начало игры — в 16:00 мск. «Эсхата» — «Вахш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 24 Мая 2024 года

    Эсхата

  • Худжанд
    •  Эсхата 16:00 Хатлон

    Хатлон

  • Бохтар
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    «Эсхата»

    Турнирное положение: «Эсхата» нынче бьется за сохранение прописки в элите. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эсхата» победила всего в 1 матче из 7. Да и пропустила команда уже 17 мячей при всего 7 забитых.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова была разгромлена. «Эсхата» пропустил 6 мячей от «Истиклола» (1:6).

    А вот до того команда подписала мировую с «Истаравшаном» (2:2). А вот «Регар-ТадАЗу» она уступила со счетом 0:2.

    В 5 своих последних матчах команда добыла всего 1 победу. В этих поединках «Эсхата» настреляла 6 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Уже в 4 матчах кряду она не знает радости побед.

    Матчи против «Вахша» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Несомненно, хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Да и в атаке «Эсхата» выглядит ярче соперника.

    «Вахш»

    Турнирное положение: Эта команда проводит бледный сезон. Ныне «Вахш» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Вахш» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и забить команде удалось всего 5 раз в 7 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Вахш» проиграл «Истаравшану» (1:2).

    А вот до того команда нанесла поражение «Равшану» (3:0). Правда, чуть ранее случилось минимальное поражение от ЦСКА Памир.

    Во всех своих выездных поединках чемпионата «Вахш» проиграл. Обе виктории пришлись на матчи с родных стенах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вахш» выглядит крайне неуверенно. Зато оборона дает результативный сбой в среднем лишь раз за матч.

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    На данный момент команда мотивирована оторваться от опасной зоны. Хоть в плане реализации у «Вахша» отнюдь не все ладится.

    Более того, «Вахш» уже 2 года не может обыграть «Эсхату». Да и нынешняя диспозиция отнюдь не говорит о явном превосходстве над оппонентом.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент слишком часто допускает ошибки в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Эсхата» обыграла «Вахш» в 2 последних очных поединках

    • «Вахш» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Эсхата» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Вахш» имеет явные проблемы в плане созидания, решить которые пока никак не удается.

    Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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    «Эсхата» — «Вахш». 24 мая в 8-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Вахш». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Эсхата» — «Вахш» с коэффициентом 2.30.
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