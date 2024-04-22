22 апреля в 9-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Начало игры — в 03:15 мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» проводит нынешний чемпионат весьма успешно. Ныне она располагается на 1 месте в Западной конференции МЛС.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел всего 1 поражение в 8 поединках. Да и результативность достаточно приличная: 17 забитых мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела добыть викторию. «Лос-Анджелес Гэлакси» расправился с «Ванкувером» (3:1).

Причем эта победа стала для команды четвертой кряду. Правда, лишь в одном из этих матчей «Гэлакси» не пропустили.

Вот только оборона «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит не лучшим образом. Лидер Западной конференции умудрился пропустить уже 12 мячей.

Не сыграют: Эрик Завалета — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не весьма уверенно. Так что «Гэлакси» явно постараются закрепиться на 1 строчке.

Матчи против «Сан-Хосе Эрткуэйкс» складываются для «Лос-Анджелес Гэлакси» традиционно продуктивно. Из 5 последних поединков выиграны 4 при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Лос-Анджелес Гэлакси» постарается оторваться от преследователей.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. На данный момент она находится на последнем 14 месте в таблице своей конференции.

Притом, что «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в 8 матчах чемпионата добыл всего 3 очка. Проиграла команда 7 раз, закономерно осев на дне таблицы.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела неудачу. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дома уступил «Колорадо Рэпидс» (0:3).

До того команда уступила «Остину» (3:4). Вообще же, пораженческая серия составляет уже 3 матча.

Победил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» только в матче с «Сиэтл Саундерс» (3:2). Да и пропустила команда уже 20 мячей в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выглядит бледновато. Команда уж слишком легко пропускает.

Последняя победа над «Гэлакси» случилась почти 2 года назад. А вот в двух последних очных встречах команда проиграла.

Притом, что «Сан-Хосе Эрткуэйкс» обладает довольно-таки скромным по именам составом. Несмотря на это, команда твердо намерена поправить свое турнирное положение.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» максимально мотивирован дать бой лидеру.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» не побеждает уже в 3 матчах подряд

«Лос-Анджелес Гэлакси» имеет четырехматчевую победную серию

«Лос-Анджелес Гэлакси» имеет лучшую атаку в Западной конференции — 17 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.64.

Прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит сильнее, к тому же прекрасно выступает на своей арене.

«Лос-Анджелес Гэлакси» явно постарается утвердиться в лидерах конференции, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10