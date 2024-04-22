2-й таймРубин — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Рубин» — «Локомотив». Онлайн Криштиану Роналду и Лионель МессиМесси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше» Родри и Коул Палмер«Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн
  • 13:01
    • «Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Гэлакси» начнут без раскачки

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, МЛС, 22 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Гэлакси»
    22 апреля в 9-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Начало игры — в 03:15 мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 22 Апреля 2024 года

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» проводит нынешний чемпионат весьма успешно. Ныне она располагается на 1 месте в Западной конференции МЛС.

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел всего 1 поражение в 8 поединках. Да и результативность достаточно приличная: 17 забитых мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела добыть викторию. «Лос-Анджелес Гэлакси» расправился с «Ванкувером» (3:1).

    Причем эта победа стала для команды четвертой кряду. Правда, лишь в одном из этих матчей «Гэлакси» не пропустили.

    Вот только оборона «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит не лучшим образом. Лидер Западной конференции умудрился пропустить уже 12 мячей.

    Не сыграют: Эрик Завалета — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не весьма уверенно. Так что «Гэлакси» явно постараются закрепиться на 1 строчке.

    Матчи против «Сан-Хосе Эрткуэйкс» складываются для «Лос-Анджелес Гэлакси» традиционно продуктивно. Из 5 последних поединков выиграны 4 при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Лос-Анджелес Гэлакси» постарается оторваться от преследователей.

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. На данный момент она находится на последнем 14 месте в таблице своей конференции.

    Притом, что «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в 8 матчах чемпионата добыл всего 3 очка. Проиграла команда 7 раз, закономерно осев на дне таблицы.

  • Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше»
  • Кладем конец всем спорам, сравнивая сезон за сезоном двух лучших игроков мира
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела неудачу. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» дома уступил «Колорадо Рэпидс» (0:3).

    До того команда уступила «Остину» (3:4). Вообще же, пораженческая серия составляет уже 3 матча.

    Победил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» только в матче с «Сиэтл Саундерс» (3:2). Да и пропустила команда уже 20 мячей в чемпионате.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выглядит бледновато. Команда уж слишком легко пропускает.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Последняя победа над «Гэлакси» случилась почти 2 года назад. А вот в двух последних очных встречах команда проиграла.

    Притом, что «Сан-Хосе Эрткуэйкс» обладает довольно-таки скромным по именам составом. Несмотря на это, команда твердо намерена поправить свое турнирное положение.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» максимально мотивирован дать бой лидеру.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не побеждает уже в 3 матчах подряд

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» имеет четырехматчевую победную серию

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» имеет лучшую атаку в Западной конференции — 17 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Гэлакси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 4.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.40 и 2.64.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Гэлакси» выглядит сильнее, к тому же прекрасно выступает на своей арене.

    «Лос-Анджелес Гэлакси» явно постарается утвердиться в лидерах конференции, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Гэлакси» в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Фритц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рууд — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Акрон — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хайденхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кельн — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Балтика — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Шинник — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. «Гэлакси» начнут без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры