Молодежная сборная Испании (U21) сыграет против сверстников из Бельгии (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 26 марта и начнется в 21:00 по мск. Испания (U21) — Бельгия (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Испания (U21)

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года испанская молодежка лидирует в группе B.

По итогам шести матчей команда набрала 13 очков, опережая по дополнительным показателям Шотландию и нынешнего соперника, которые занимают второе и третье место соответственно.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы потерпела поражение дома от Гибралтара (1:2).

Это поражение продлило безвыигрышную мини-серию пиренейцев, которая пришлась на отбор континентального первенства и товарищескую встречу.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Вейга, Барренечеа и Орос травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах во всех турнирах Испания (U21) одержал лишь две победы при двух ничьих и одном поражении.

Очевидно, что такая форма «Фурии Рохита» позволяет сопернику рассчитывать не только на ничью, но и даже на победу.

Диего Лопес, Омородион, Торре, Турриентес, Вейга — лучшие бомбардиры команды в отборочном цикле чемпионата Европы с двумя голами.

Бельгия (U21)

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года бельгийская молодежка занимает третью позицию.

По итогам шести матчей команда набрала 13 очков, уступая сопернику и второй в таблице Шотландии по дополнительным показателям, поскольку у них поровну баллов.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы обыграла Мальту (2:1).

Эта победа стала первой в трех последних матчах, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.

Не сыграют: ван дер Бремпт, Дескотт, Аль Дахиль — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В последних девяти матчах во всех турнирах Бельгия (U21) одержала четыре победы при двух поражениях и трех ничьих.

С одной стороны это не говорит о хорошей форме гостей, с другой — не лучшая соперника все же позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

Казим Олаигбе — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Испании было забито меньше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей Испании хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей Бельгия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.57. Ничья — в 3.90, победа Бельгии — в 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оценивается букмекерами одинаковым коэффициентом — 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Очевидно, что зачастую пиренейцы и сами не особо результативны, и своим соперникам в атаке не позволяют особо разгуляться.

При этом в пяти из шести последних матчей гостей также был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован такой сценарий.

Ставка: Бельгия не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.90.