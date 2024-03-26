Испания (U21)
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года испанская молодежка лидирует в группе B.
По итогам шести матчей команда набрала 13 очков, опережая по дополнительным показателям Шотландию и нынешнего соперника, которые занимают второе и третье место соответственно.
Испания U21 — Бельгия U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы потерпела поражение дома от Гибралтара (1:2).
Это поражение продлило безвыигрышную мини-серию пиренейцев, которая пришлась на отбор континентального первенства и товарищескую встречу.
Не сыграют: Вейга, Барренечеа и Орос травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах во всех турнирах Испания (U21) одержал лишь две победы при двух ничьих и одном поражении.
Очевидно, что такая форма «Фурии Рохита» позволяет сопернику рассчитывать не только на ничью, но и даже на победу.
Диего Лопес, Омородион, Торре, Турриентес, Вейга — лучшие бомбардиры команды в отборочном цикле чемпионата Европы с двумя голами.
Бельгия (U21)
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года бельгийская молодежка занимает третью позицию.
По итогам шести матчей команда набрала 13 очков, уступая сопернику и второй в таблице Шотландии по дополнительным показателям, поскольку у них поровну баллов.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы обыграла Мальту (2:1).
Эта победа стала первой в трех последних матчах, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.
Не сыграют: ван дер Бремпт, Дескотт, Аль Дахиль — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В последних девяти матчах во всех турнирах Бельгия (U21) одержала четыре победы при двух поражениях и трех ничьих.
С одной стороны это не говорит о хорошей форме гостей, с другой — не лучшая соперника все же позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.
Казим Олаигбе — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей Испании было забито меньше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей Испании хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей Бельгия выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.57. Ничья — в 3.90, победа Бельгии — в 5.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оценивается букмекерами одинаковым коэффициентом — 1.85.
- 3.00Грузия — Греция: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.05Уэльс — Польша: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.78Украина — Исландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Очевидно, что зачастую пиренейцы и сами не особо результативны, и своим соперникам в атаке не позволяют особо разгуляться.
При этом в пяти из шести последних матчей гостей также был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован такой сценарий.
Ставка: Бельгия не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.90.