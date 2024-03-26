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    Испания (U21) — Бельгия (U21). Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, отбор к молодежному ЧЕ, 26 марта 2024 года

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    Казим Олаигбе — лучший бомбардир Бельгии
    Молодежная сборная Испании (U21) сыграет против сверстников из Бельгии (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 26 марта и начнется в 21:00 по мск. Испания (U21) — Бельгия (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 26 Марта 2024 года
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    Испания (U21)

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года испанская молодежка лидирует в группе B.

    По итогам шести матчей команда набрала 13 очков, опережая по дополнительным показателям Шотландию и нынешнего соперника, которые занимают второе и третье место соответственно.

    Испания U21 — Бельгия U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на чемпионат Европы потерпела поражение дома от Гибралтара (1:2).

    Это поражение продлило безвыигрышную мини-серию пиренейцев, которая пришлась на отбор континентального первенства и товарищескую встречу.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Вейга, Барренечеа и Орос травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах во всех турнирах Испания (U21) одержал лишь две победы при двух ничьих и одном поражении.

    Очевидно, что такая форма «Фурии Рохита» позволяет сопернику рассчитывать не только на ничью, но и даже на победу.

    Диего Лопес, Омородион, Торре, Турриентес, Вейга — лучшие бомбардиры команды в отборочном цикле чемпионата Европы с двумя голами.

    Бельгия (U21)

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года бельгийская молодежка занимает третью позицию.

    По итогам шести матчей команда набрала 13 очков, уступая сопернику и второй в таблице Шотландии по дополнительным показателям, поскольку у них поровну баллов.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы обыграла Мальту (2:1).

    Эта победа стала первой в трех последних матчах, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.

    Не сыграют: ван дер Бремпт, Дескотт, Аль Дахиль — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В последних девяти матчах во всех турнирах Бельгия (U21) одержала четыре победы при двух поражениях и трех ничьих.

    С одной стороны это не говорит о хорошей форме гостей, с другой — не лучшая соперника все же позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью.

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    Казим Олаигбе — лучший бомбардир команды в отборочном цикле чемпионата Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Испании было забито меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей Испании хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей Бельгия выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.57. Ничья — в 3.90, победа Бельгии — в 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оценивается букмекерами одинаковым коэффициентом — 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Очевидно, что зачастую пиренейцы и сами не особо результативны, и своим соперникам в атаке не позволяют особо разгуляться.

    При этом в пяти из шести последних матчей гостей также был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован такой сценарий.

    Ставка: Бельгия не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.90.

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    Ставка и прогноз на матч Испания (U21) — Бельгия (U21) с коэффициентом 1.85. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за лидерство в группе?
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