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    Датчане не оставят шансов своему сопернику

    Дания — Фарерские Острова. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеские матчи, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Фарерские Острова
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    Дания
    В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Дания — Фарерские Острова. Начало — 22:15 (мск). Дания — Фарерские Острова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 22:15 Фарерские острова Фарерские острова
  • Евро-2024. Квалификация. Группа E
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    Дания

    Положение команды: Сборная отлично провела групповой этап квалификации Евро-2024 и напрямую вышла в основной этап турнира, заняв 1-е место в отборе.

    Дания соперничала со Словенией в группе Н, обе сборные набрали по 22 очка и сыграют на Евро-2024. За 10 встреч датчане забили 19 голов при 10-и пропущенных.

    Дания — Фарерские острова: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: После завершения квалификации Дания успела провести 1 товарищеский матч, 23-го марта сборная сыграла вничью со Швейцарией (0:0) на своем поле.

    Все прогнозы на Евро-2024

    За последние 5 матчей у датчан всего одно поражение от Северной Ирландии (0:2), 3 победы и 1 ничья. За этот период Дания забила 7 голов при 5-и пропущенных.

    Состояние команды: В последний год сборная выглядит очень интересно, у Дании есть несколько игроков, которые точно могут помочь сборной показать результат и в предстоящем товарищеском матче, и на Евро-2024.

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хейлунн отлично провел матчи отбора на Евро-2024, заняв 5-е место в списке лучших бомбардиров. Форвард забил 7 голов и сделал голевую передачу за 8 встреч квалификации.

    Фарерские острова

    Положение команды: Эта сборная не может похвастаться такими же отличными результатами, как и Дания. Фарерские Острова заняли последнее 5-е место в группе Е квалификации Евро-2024.

    За 8 встреч отбора фареры забили всего 2 мяча при 13-и пропущенных, за этот период команда набрала 2 очка, не имея ни единого шанса зацепиться за высокие места.

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    • Последние матчи: Помимо матчей отбора, сборная провела несколько контрольных встреч. В последнем матче Фарерские Острова крупно обыграли Лихтенштейн (0:4).

    Встречей ранее сборная сыграла вничью с Албанией (0:0). За последние 5 матчей фареры трижды проиграли, а также по одному разу сыграли вничью и победили. За этот период команда пропустила 5 голов при 4-х забитых.

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    Состояние команды: Фарерские Острова точно не будут считаться фаворитом в предстоящем матче с Данией. Команда может показывать результат в матче против того же Лихтенштейна, но никак не с Данией или той же Норвегией.

    Кроме того, датчане стабильно обыгрывают Фарерские Острова в очных встречах. Последняя игра закончилась поражением фареров со счетом 1:3.

    Статистика для ставок

    • Дания проиграла только одну игру из последних 5-и

    • В последних 5-и очных встречах датчане непременно побеждали

    • В 4-х из 5-и очных встреч Дания забивала фарерам минимум 2 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.00, а победа Фарерских Островов — в 19.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.45, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

    Прогноз: Дания стабильно обыгрывает своего соперника, а иногда — с разгромными счетами.

    Ставка: Победа Дании с форой (-2.5) за 2.15.

    Прогноз: Можно предположить, что датчане не позволят забить своему сопернику ни одного гола.

    Ставка: В предстоящем матче забьет только Дания за 1.68.

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    Ставка и прогноз на матч Дания — Фарерские Острова с коэффициентом 2.15. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Датчане не оставят шансов своему сопернику
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