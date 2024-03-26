В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Дания — Фарерские Острова. Начало — 22:15 (мск). Дания — Фарерские Острова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания

Положение команды: Сборная отлично провела групповой этап квалификации Евро-2024 и напрямую вышла в основной этап турнира, заняв 1-е место в отборе.

Дания соперничала со Словенией в группе Н, обе сборные набрали по 22 очка и сыграют на Евро-2024. За 10 встреч датчане забили 19 голов при 10-и пропущенных.

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Последние матчи: После завершения квалификации Дания успела провести 1 товарищеский матч, 23-го марта сборная сыграла вничью со Швейцарией (0:0) на своем поле.

Все прогнозы на Евро-2024

За последние 5 матчей у датчан всего одно поражение от Северной Ирландии (0:2), 3 победы и 1 ничья. За этот период Дания забила 7 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: В последний год сборная выглядит очень интересно, у Дании есть несколько игроков, которые точно могут помочь сборной показать результат и в предстоящем товарищеском матче, и на Евро-2024.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Расмус Хейлунн отлично провел матчи отбора на Евро-2024, заняв 5-е место в списке лучших бомбардиров. Форвард забил 7 голов и сделал голевую передачу за 8 встреч квалификации.

Фарерские острова

Положение команды: Эта сборная не может похвастаться такими же отличными результатами, как и Дания. Фарерские Острова заняли последнее 5-е место в группе Е квалификации Евро-2024.

За 8 встреч отбора фареры забили всего 2 мяча при 13-и пропущенных, за этот период команда набрала 2 очка, не имея ни единого шанса зацепиться за высокие места.

Последние матчи: Помимо матчей отбора, сборная провела несколько контрольных встреч. В последнем матче Фарерские Острова крупно обыграли Лихтенштейн (0:4).

Встречей ранее сборная сыграла вничью с Албанией (0:0). За последние 5 матчей фареры трижды проиграли, а также по одному разу сыграли вничью и победили. За этот период команда пропустила 5 голов при 4-х забитых.

Состояние команды: Фарерские Острова точно не будут считаться фаворитом в предстоящем матче с Данией. Команда может показывать результат в матче против того же Лихтенштейна, но никак не с Данией или той же Норвегией.

Кроме того, датчане стабильно обыгрывают Фарерские Острова в очных встречах. Последняя игра закончилась поражением фареров со счетом 1:3.

Статистика для ставок

Дания проиграла только одну игру из последних 5-и

В последних 5-и очных встречах датчане непременно побеждали

В 4-х из 5-и очных встреч Дания забивала фарерам минимум 2 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 9.00, а победа Фарерских Островов — в 19.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.45, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

Прогноз: Дания стабильно обыгрывает своего соперника, а иногда — с разгромными счетами.

Ставка: Победа Дании с форой (-2.5) за 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что датчане не позволят забить своему сопернику ни одного гола.

Ставка: В предстоящем матче забьет только Дания за 1.68.