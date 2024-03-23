«Нью-Йорк Ред Буллз»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице Восточной конференции дружина Сандро Шварца с семью очками идет на шестой строке.
«Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл два матча из четырех проведенных, а также по разу уступал и играл вничью. Разница мячей — 4:5.
Последние матчи: В минувшем туре первенства «быки» потерпели гостевое фиаско от «Коламбус Крю» со счетом 0:3, которое стало первым в сезоне и прервало 3-матчевую беспроигрышную серию.
Не сыграют: Почти все основные игроки в строю.
Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» начал сезон с мирового исхода, а затем выиграл два матча кряду с одинаковым счетом по 2:1, после чего потерпел первое поражение в сезоне. Стоит отметить, что в двух из четырех встреч коллектив не забивал.
«Интер Майами»
Турнирное положение: После пяти проведенных туров подопечные Херардо Мартино с десятью очками идут во главе Восточной конференции.
«Интер Майами» добился трех викторий, один поединок завершил вничью и раз уступил, забил 13 мячей, а в свои ворота пропустил пять голов.
Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «цапли» на выезде переиграли «ДС Юнайтед» со счетом 3:1, где дублем отметился Луис Суарес. Перед этим они дома обыграли 3:1 «Нэшвилл» и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ и вышли в четвертьфинал турнира.
Не сыграют: Лазарет команды переполнен и главной потерей будет отсутствие Лионеля Месси.
Состояние команды: «Интер Майами» в этом сезоне успел провести уже семь официальных встреч, в которых отпраздновал четыре виктории, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско. И во всех этих поединках коллектив неизменно забивал, а пять из них завершились верховыми тоталами.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Ред Буллз» дома не проигрывает вот уже четыре матча подряд в основное время, выиграв трижды
- «Интер Майами» на выезде три из последних пяти игр свел вничью при одной победе и одном фиаско
- В восьми очных противостояниях этих клубов пять раз побеждали «быки» и трижды выигрывали «цапли»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер Майами» — 3.04, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2.27, ничья — 3.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.01 соответственно.
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Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем, что эти команды сыграют по верхам, потому что между собой они, как правило, играют результативно, да и в этом сезоне большую часть своих матчей завершали на тотал больше.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.83.
Прогноз: Плюс к этому рискнем здесь поставить на то, что они наконец-то прервут свою бескомпромиссную серию в истории противостояний и завершат данный поединок вничью.
Ставка: ничья за 3.55.