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    Команды обеспечат верховой тотал

    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, регулярный чемпионат МЛС, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»
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    Луис Суарес
    «Нью-Йорк Ред Буллз» на своем поле сыграет против «Интер Майами» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Поединок состоится 23 марта и начнется в 21:00 по мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 23 Марта 2024 года

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице Восточной конференции дружина Сандро Шварца с семью очками идет на шестой строке.

    «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл два матча из четырех проведенных, а также по разу уступал и играл вничью. Разница мячей — 4:5.

    Последние матчи: В минувшем туре первенства «быки» потерпели гостевое фиаско от «Коламбус Крю» со счетом 0:3, которое стало первым в сезоне и прервало 3-матчевую беспроигрышную серию.

    Не сыграют: Почти все основные игроки в строю.

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    Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» начал сезон с мирового исхода, а затем выиграл два матча кряду с одинаковым счетом по 2:1, после чего потерпел первое поражение в сезоне. Стоит отметить, что в двух из четырех встреч коллектив не забивал.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: После пяти проведенных туров подопечные Херардо Мартино с десятью очками идут во главе Восточной конференции.

    «Интер Майами» добился трех викторий, один поединок завершил вничью и раз уступил, забил 13 мячей, а в свои ворота пропустил пять голов.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «цапли» на выезде переиграли «ДС Юнайтед» со счетом 3:1, где дублем отметился Луис Суарес. Перед этим они дома обыграли 3:1 «Нэшвилл» и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ и вышли в четвертьфинал турнира.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен и главной потерей будет отсутствие Лионеля Месси.

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    Состояние команды: «Интер Майами» в этом сезоне успел провести уже семь официальных встреч, в которых отпраздновал четыре виктории, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско. И во всех этих поединках коллектив неизменно забивал, а пять из них завершились верховыми тоталами.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Ред Буллз» дома не проигрывает вот уже четыре матча подряд в основное время, выиграв трижды

    • «Интер Майами» на выезде три из последних пяти игр свел вничью при одной победе и одном фиаско

    • В восьми очных противостояниях этих клубов пять раз побеждали «быки» и трижды выигрывали «цапли»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интер Майами» — 3.04, победа «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2.27, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.01 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем, что эти команды сыграют по верхам, потому что между собой они, как правило, играют результативно, да и в этом сезоне большую часть своих матчей завершали на тотал больше.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.83.

    Прогноз: Плюс к этому рискнем здесь поставить на то, что они наконец-то прервут свою бескомпромиссную серию в истории противостояний и завершат данный поединок вничью.

    Ставка: ничья за 3.55.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды обеспечат верховой тотал
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