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    Ферганцы начнут без раскачки

    «Нефтчи» — «Металлург» Бекабад. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 15 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Нефтчи Фергана
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Металлург» Бекабад
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    «Нефтчи» Фергана
    В рамках 3-го тура чемпионата Узбекистана 15 марта пройдет матч «Нефтчи» Фергана — «Металлург» Бекабад. Начало — 16:30 (мск). «Нефтчи» — «Металлург» Бекабад: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 15 Марта 2024 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 18:00 Сабаил Сабаил
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана в нынешнем сезоне вполне способен претендовать на что-то серьезное. Сейчас команда пребывает на 2 месте в таблице.

    При этом «Нефтчи» Фергана стартовал весьма успешно. В 2 турах чемпионата команда разжилась 6 очками.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда победила. «Нефтчи» Фергана минимально переиграл самаркандское «Динамо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    В пяти своих последних поединках команда не проигрывает. Да и вообще, ферганцы явно способны прибавить.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и оборона ферганцев действует вполне уверенно: лишь 1 пропущенный мяч в двух стартовых турах.

    Вот только поединки против «Металлурга» для команды проходят нелегко. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Нефтчи» Фергана постарается продлить свой успешный сериал. Хозяева намерены действовать первым номером.

    «Металлург» Бекабад

    Турнирное положение: «Металлурги» традиционно не претендуют ни на что серьезное. На текущий момент она пребывает на 8 строчке таблицы.

    Да и вообще, «Металлург» Бекабад пока ни разу не выиграл в новом чемпионате. А вот забила команда всего 2 мяча в двух турах.

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  • 12/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. «Металлург» Бекабад не сумел переиграть «Согдиану» (0:0).

    До того команда также взяла один балл. «Металлург» Бекабад расписал мировую с «Локомотивом» из Ташкента (2:2).

    Правда, в контрольных поединках команда не блистала. «Металлурги» не выиграли ни в одном из них.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Металлург» Бекабад явно будет находиться в середине турнирной таблицы. Вот только побеждать надо учиться!

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    Правда, последняя виктория случилась еще в первый день зимы. Да и с реализацией имеются некоторые сложности.

    Между тем, «Металлург» Бекабад способен дать бой кому угодно. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Металлургам» будет за счастье даже ничья.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Бекабад еще не побеждал в нынешнем чемпионате

    • «Нефтчи» Фергана выиграл в 2 стартовых турах

    • «Металлурги» последний раз обыгрывали ферганцев почти полтора года назад

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.99.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.14 и 1.66.

    Прогноз: Ферганцы симпатично смотрелись в стартовых турах, и явно постарается удержаться в группе лидеров.

    Хозяева смотрятся сильнее соперника, и явно проведут старт поединка в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.14

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    Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» — «Металлург» Бекабад с коэффициентом 2.09. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. Ферганцы начнут без раскачки
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