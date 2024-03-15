«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана в нынешнем сезоне вполне способен претендовать на что-то серьезное. Сейчас команда пребывает на 2 месте в таблице.
При этом «Нефтчи» Фергана стартовал весьма успешно. В 2 турах чемпионата команда разжилась 6 очками.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Узбекистана команда победила. «Нефтчи» Фергана минимально переиграл самаркандское «Динамо».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
В пяти своих последних поединках команда не проигрывает. Да и вообще, ферганцы явно способны прибавить.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и оборона ферганцев действует вполне уверенно: лишь 1 пропущенный мяч в двух стартовых турах.
Вот только поединки против «Металлурга» для команды проходят нелегко. Из 5 последних очных поединков выиграны 3 при 2 поражениях.
И уж совсем очевидно, что «Нефтчи» Фергана постарается продлить свой успешный сериал. Хозяева намерены действовать первым номером.
«Металлург» Бекабад
Турнирное положение: «Металлурги» традиционно не претендуют ни на что серьезное. На текущий момент она пребывает на 8 строчке таблицы.
Да и вообще, «Металлург» Бекабад пока ни разу не выиграл в новом чемпионате. А вот забила команда всего 2 мяча в двух турах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потеряла 2 очка. «Металлург» Бекабад не сумел переиграть «Согдиану» (0:0).
До того команда также взяла один балл. «Металлург» Бекабад расписал мировую с «Локомотивом» из Ташкента (2:2).
Правда, в контрольных поединках команда не блистала. «Металлурги» не выиграли ни в одном из них.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Металлург» Бекабад явно будет находиться в середине турнирной таблицы. Вот только побеждать надо учиться!
Правда, последняя виктория случилась еще в первый день зимы. Да и с реализацией имеются некоторые сложности.
Между тем, «Металлург» Бекабад способен дать бой кому угодно. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать строго от обороны. «Металлургам» будет за счастье даже ничья.
Статистика для ставок
- «Металлург» Бекабад еще не побеждал в нынешнем чемпионате
- «Нефтчи» Фергана выиграл в 2 стартовых турах
- «Металлурги» последний раз обыгрывали ферганцев почти полтора года назад
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.99.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.14 и 1.66.
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Прогноз: Ферганцы симпатично смотрелись в стартовых турах, и явно постарается удержаться в группе лидеров.
Хозяева смотрятся сильнее соперника, и явно проведут старт поединка в агрессивных атаках.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.14