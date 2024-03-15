В рамках 21-го тура чемпионата Украины 15 марта пройдет матч «Александрия» — «Ворскла». Начало — 19:00 (мск). «Александрия» — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Александрия»

Турнирное положение: Команда Руслана Ротаня проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас александрийцы находятся на 11 месте.

При этом «Александрия» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и с реализацией у команды швах: всего 14 забитых мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие очки. «Александрия» переиграла крепкое «Полесье» (2:1).

После зимней паузы александрийцы еще не проигрывали. Поражение от «Шахтера» было техническим, из-за досадное ошибки руководства клуба.

А вот с крепкой «Зарей» команда Ротаня расписала сухую мировую (0:0). Не забываем, что и «горняков» александрийцы остановили.

Не сыграют: Иван Калюжный — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в трех последних матчах команда явно прибавила. «Александрия» намеревается подняться в верхнюю часть таблицы.

Матчи против полтавчан для команды исторически складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Александрия» проиграла трижды.

И уж совсем очевидно, что «Александрия» будет действовать первым номером. Состав у команды весьма приличный, плюс лидеры пребывают в хороших кондициях.

«Ворскла»

Турнирное положение: Полтавчане ныне являются крепкими середняками УПЛ. На текущий момент они пребывают на 7 строчке таблицы.

Причем отставание от 5 места составляет всего 4 очка. Правда, оборону полтавчан надежной явно не назовешь: 27 пропущенных мячей.

Последние матчи: в минувшем туре УПЛ «Ворскла» минимально одолела «Черноморец». Сергею Долганскому пока удается добывать результат.

Причем до того полтавчане переиграли «Верес» (2:1). И лишь с «Зарей» вышло не столь успешно: поражение 0:1.

Вообще, «Ворскла» нынче выглядит весьма неплохо. Полтавчане имеют стабильный состав и постепенно прибавляют.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Полтавчане сражаются за попадание в топ-5. Потенциал для этого у них имеется.

Правда, в плане реализации команда Долганского все еще не преуспевает. В 20 поединках «Ворскла» забила всего 21 мяч.

В матче первого круга полтавчане выиграли с минимальным счетом. Да и вообще, с характером у команды проблем не было никогда.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ворскла» весной выглядит живенько, и явно поднимется, как минимум, на пару строчек.

Статистика для ставок

«Александрия» весной еще не проигрывала

«Ворскла» выиграла в 2 своих последних матчах

в последней очной встрече победили полтавчане (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Александрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

Прогноз: Обе команды явно постараются улучшить свое турнирное положение, а значит, будут максимально активны в атаке.

После зимней паузы обе команды выглядят довольно симпатично, и явно способны прибавить по ходу встречи.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече не будет победителя.

Ставка: Ничья за 2.95