«Александрия»
Турнирное положение: Команда Руслана Ротаня проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас александрийцы находятся на 11 месте.
При этом «Александрия» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и с реализацией у команды швах: всего 14 забитых мячей.
Александрия — Ворскла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие очки. «Александрия» переиграла крепкое «Полесье» (2:1).
После зимней паузы александрийцы еще не проигрывали. Поражение от «Шахтера» было техническим, из-за досадное ошибки руководства клуба.
А вот с крепкой «Зарей» команда Ротаня расписала сухую мировую (0:0). Не забываем, что и «горняков» александрийцы остановили.
Не сыграют: Иван Калюжный — дисквалифицирован.
Состояние команды: в трех последних матчах команда явно прибавила. «Александрия» намеревается подняться в верхнюю часть таблицы.
Матчи против полтавчан для команды исторически складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Александрия» проиграла трижды.
И уж совсем очевидно, что «Александрия» будет действовать первым номером. Состав у команды весьма приличный, плюс лидеры пребывают в хороших кондициях.
«Ворскла»
Турнирное положение: Полтавчане ныне являются крепкими середняками УПЛ. На текущий момент они пребывают на 7 строчке таблицы.
Причем отставание от 5 места составляет всего 4 очка. Правда, оборону полтавчан надежной явно не назовешь: 27 пропущенных мячей.
Последние матчи: в минувшем туре УПЛ «Ворскла» минимально одолела «Черноморец». Сергею Долганскому пока удается добывать результат.
Причем до того полтавчане переиграли «Верес» (2:1). И лишь с «Зарей» вышло не столь успешно: поражение 0:1.
Вообще, «Ворскла» нынче выглядит весьма неплохо. Полтавчане имеют стабильный состав и постепенно прибавляют.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Полтавчане сражаются за попадание в топ-5. Потенциал для этого у них имеется.
Правда, в плане реализации команда Долганского все еще не преуспевает. В 20 поединках «Ворскла» забила всего 21 мяч.
В матче первого круга полтавчане выиграли с минимальным счетом. Да и вообще, с характером у команды проблем не было никогда.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ворскла» весной выглядит живенько, и явно поднимется, как минимум, на пару строчек.
Статистика для ставок
- «Александрия» весной еще не проигрывала
- «Ворскла» выиграла в 2 своих последних матчах
- в последней очной встрече победили полтавчане (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Александрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.
- 1.82Байер — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Обе команды явно постараются улучшить свое турнирное положение, а значит, будут максимально активны в атаке.
После зимней паузы обе команды выглядят довольно симпатично, и явно способны прибавить по ходу встречи.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече не будет победителя.
Ставка: Ничья за 2.95