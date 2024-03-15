ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России Алехандро ГарначоВива Гарначо. Становление аргентинского шоумена «Манчестер Юнайтед» «Боруссия» Дортмунд — ПСВ«Боруссия» Дортмунд — ПСВ 2:0. Онлайн
  • 22:46
    • Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов
  • 01:49
    • Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
  • 01:43
    • «Атлетико» по пенальти прошел «Интер» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 01:26
    • «ПСЖ» разобрался с «Ниццей» и вышел в полуфинал Кубка Франции
    Все новости спорта

    Голевой спектакль заказывали?!

    «Александрия» — «Ворскла». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, УПЛ, 15 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Александрия Прогнозы на Ворскла
    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Ворскла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Степанюк
    В рамках 21-го тура чемпионата Украины 15 марта пройдет матч «Александрия» — «Ворскла». Начало — 19:00 (мск). «Александрия» — «Ворскла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 15 Марта 2024 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 19:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
    •

    «Александрия»

    Турнирное положение: Команда Руслана Ротаня проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас александрийцы находятся на 11 месте.

    При этом «Александрия» лишь на 4 очка опережает опасную зону. Да и с реализацией у команды швах: всего 14 забитых мячей.

    Александрия — Ворскла: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.402.953.35Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла важнейшие очки. «Александрия» переиграла крепкое «Полесье» (2:1).

    После зимней паузы александрийцы еще не проигрывали. Поражение от «Шахтера» было техническим, из-за досадное ошибки руководства клуба.

    А вот с крепкой «Зарей» команда Ротаня расписала сухую мировую (0:0). Не забываем, что и «горняков» александрийцы остановили.

    Не сыграют: Иван Калюжный — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в трех последних матчах команда явно прибавила. «Александрия» намеревается подняться в верхнюю часть таблицы.

    Матчи против полтавчан для команды исторически складываются неудачно. Из пяти последних поединков «Александрия» проиграла трижды.

    И уж совсем очевидно, что «Александрия» будет действовать первым номером. Состав у команды весьма приличный, плюс лидеры пребывают в хороших кондициях.

    «Ворскла»

    Турнирное положение: Полтавчане ныне являются крепкими середняками УПЛ. На текущий момент они пребывают на 7 строчке таблицы.

    Причем отставание от 5 места составляет всего 4 очка. Правда, оборону полтавчан надежной явно не назовешь: 27 пропущенных мячей.

  • Трансферный дайджест. 5-11 марта
  • «Жирона» может пополнить украинскую диаспору, за Жоау Невеша бьются два топ-клуба АПЛ, рекордсмен «Милана» на «карандаше» у толстосумов
  • 11/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре УПЛ «Ворскла» минимально одолела «Черноморец». Сергею Долганскому пока удается добывать результат.

    Причем до того полтавчане переиграли «Верес» (2:1). И лишь с «Зарей» вышло не столь успешно: поражение 0:1.

    Вообще, «Ворскла» нынче выглядит весьма неплохо. Полтавчане имеют стабильный состав и постепенно прибавляют.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Полтавчане сражаются за попадание в топ-5. Потенциал для этого у них имеется.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Правда, в плане реализации команда Долганского все еще не преуспевает. В 20 поединках «Ворскла» забила всего 21 мяч.

    В матче первого круга полтавчане выиграли с минимальным счетом. Да и вообще, с характером у команды проблем не было никогда.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ворскла» весной выглядит живенько, и явно поднимется, как минимум, на пару строчек.

    Статистика для ставок

    • «Александрия» весной еще не проигрывала

    • «Ворскла» выиграла в 2 своих последних матчах

    • в последней очной встрече победили полтавчане (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Александрия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: Обе команды явно постараются улучшить свое турнирное положение, а значит, будут максимально активны в атаке.

    После зимней паузы обе команды выглядят довольно симпатично, и явно способны прибавить по ходу встречи.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 2.95

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Юань — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фритц — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Портленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Казахстан — Туркменистан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фиорентина — Маккаби Х
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Александрия» — «Ворскла» с коэффициентом 2.45. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. Голевой спектакль заказывали?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры