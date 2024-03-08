«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. В МЛС команда стартовала явно ниже ожиданий.
При этом «Нэшвилл» неплохо выступает в Кубке КОНКАКАФ. Да и в МЛС команда в новом сезоне еще не проигрывала.
Нэшвилл — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда не сумела победить. «Нэшвилл» расписал мировую с «Колорадо Рэпидс» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Нэшвилл» добыл 2 виктории при 3 ничьих. Причем в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь дважды.
До последнего матча команда не пропускала в трех матчах кряду. Да и в предыдущем раунде «Моса» была разгромлена дважды — 3:0 и 4:0.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: вот только в матчах с крепкими соперниками команда явно не преуспевает. У «Нэшвилла» неплохая атака, но этого зачастую не хватает.
Матчи против «Интера Майами» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Нэшвилл» выиграл 2 раза при одном поражении.
И уж совсем очевидно, что «Нэшвилл» постарается выиграть в первой встрече. Команда уж точно будет активно атаковать.
«Интер Майами»
Турнирное положение: Команда Лионеля Месси явно надеется провести куда лучший сезон, нежели предыдущий. На текущий момент команда пребывает на 1 строчке таблицы Восточной конференции.
Да и вообще, «Интер Майами» блистает в плане реализации. В двух стартовых турах МЛС игроки команды настреляли 8 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Интер Майами» переиграл «Орландо Сити» со счетом 5:0.
До того команда дала бой «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). А вот с «Реал Солт-Лейк» клуб из Майами справился (2:0).
Вообще, «Интер Майами» явно прибавил в новом сезоне. В последнем матче по дублю в свой актив записали Лионель Месси и Луис Суарес.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде «Интер Майами» явно способен на многое. Во всех турнирах перед командой стоят максимальные задачи.
В пяти своих последних поединках «Интер Майами» выиграл дважды при трех паритетах. А вот в официальных матчах команда пропустила лишь однажды.
Плюс ко всему, «Интер Майами» явно поднаторел в плане надежности своих тылов. Да и состав команды по именам смотрится уж очень симпатично.
И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Ну, разве может быть иначе, если в деле пара Месси — Суарес?!
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» не проигрывал в 6 своих последних поединках
- «Интер Майами» в 3 официальных матчах текущего года пропустил всего 1 мяч
- последний очный поединок соперников завершился сухой ничьей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько различными коэффициентами — 1.73 и 2.12.
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Прогноз: «Интер Майами» отлично проявил себя в первых матчах нового сезона, и явно постарается продолжить победный ход.
Гости смотрятся сильнее соперника, и наверняка проявят надлежащую агрессию в атаке.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет только одна команда.
Ставка: Обе не забьют за 2.27