В рамках 1/8 финала Кубка КОНКАКАФ 8 марта пройдет матч «Нэшвилл» — «Интер Майами». Начало — 05:00 (мск). «Нэшвилл» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. В МЛС команда стартовала явно ниже ожиданий.

При этом «Нэшвилл» неплохо выступает в Кубке КОНКАКАФ. Да и в МЛС команда в новом сезоне еще не проигрывала.

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Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда не сумела победить. «Нэшвилл» расписал мировую с «Колорадо Рэпидс» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Нэшвилл» добыл 2 виктории при 3 ничьих. Причем в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь дважды.

До последнего матча команда не пропускала в трех матчах кряду. Да и в предыдущем раунде «Моса» была разгромлена дважды — 3:0 и 4:0.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: вот только в матчах с крепкими соперниками команда явно не преуспевает. У «Нэшвилла» неплохая атака, но этого зачастую не хватает.

Матчи против «Интера Майами» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Нэшвилл» выиграл 2 раза при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что «Нэшвилл» постарается выиграть в первой встрече. Команда уж точно будет активно атаковать.

«Интер Майами»

Турнирное положение: Команда Лионеля Месси явно надеется провести куда лучший сезон, нежели предыдущий. На текущий момент команда пребывает на 1 строчке таблицы Восточной конференции.

Да и вообще, «Интер Майами» блистает в плане реализации. В двух стартовых турах МЛС игроки команды настреляли 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Интер Майами» переиграл «Орландо Сити» со счетом 5:0.

До того команда дала бой «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). А вот с «Реал Солт-Лейк» клуб из Майами справился (2:0).

Вообще, «Интер Майами» явно прибавил в новом сезоне. В последнем матче по дублю в свой актив записали Лионель Месси и Луис Суарес.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде «Интер Майами» явно способен на многое. Во всех турнирах перед командой стоят максимальные задачи.

В пяти своих последних поединках «Интер Майами» выиграл дважды при трех паритетах. А вот в официальных матчах команда пропустила лишь однажды.

Плюс ко всему, «Интер Майами» явно поднаторел в плане надежности своих тылов. Да и состав команды по именам смотрится уж очень симпатично.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Ну, разве может быть иначе, если в деле пара Месси — Суарес?!

Статистика для ставок

«Нэшвилл» не проигрывал в 6 своих последних поединках

«Интер Майами» в 3 официальных матчах текущего года пропустил всего 1 мяч

последний очный поединок соперников завершился сухой ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько различными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

Прогноз: «Интер Майами» отлично проявил себя в первых матчах нового сезона, и явно постарается продолжить победный ход.

Гости смотрятся сильнее соперника, и наверняка проявят надлежащую агрессию в атаке.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет только одна команда.

Ставка: Обе не забьют за 2.27