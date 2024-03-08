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    Команда Месси переиграет «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» — «Интер Майами». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок КОНКАКАФ, 8 марта 2024 года

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    Лионель Месси
    В рамках 1/8 финала Кубка КОНКАКАФ 8 марта пройдет матч «Нэшвилл» — «Интер Майами». Начало — 05:00 (мск). «Нэшвилл» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 10 Марта 2024 года
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    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. В МЛС команда стартовала явно ниже ожиданий.

    При этом «Нэшвилл» неплохо выступает в Кубке КОНКАКАФ. Да и в МЛС команда в новом сезоне еще не проигрывала.

    Нэшвилл — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда не сумела победить. «Нэшвилл» расписал мировую с «Колорадо Рэпидс» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Нэшвилл» добыл 2 виктории при 3 ничьих. Причем в этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота лишь дважды.

    До последнего матча команда не пропускала в трех матчах кряду. Да и в предыдущем раунде «Моса» была разгромлена дважды — 3:0 и 4:0.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: вот только в матчах с крепкими соперниками команда явно не преуспевает. У «Нэшвилла» неплохая атака, но этого зачастую не хватает.

    Матчи против «Интера Майами» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Нэшвилл» выиграл 2 раза при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что «Нэшвилл» постарается выиграть в первой встрече. Команда уж точно будет активно атаковать.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: Команда Лионеля Месси явно надеется провести куда лучший сезон, нежели предыдущий. На текущий момент команда пребывает на 1 строчке таблицы Восточной конференции.

    Да и вообще, «Интер Майами» блистает в плане реализации. В двух стартовых турах МЛС игроки команды настреляли 8 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Интер Майами» переиграл «Орландо Сити» со счетом 5:0.

    До того команда дала бой «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). А вот с «Реал Солт-Лейк» клуб из Майами справился (2:0).

    Вообще, «Интер Майами» явно прибавил в новом сезоне. В последнем матче по дублю в свой актив записали Лионель Месси и Луис Суарес.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Интер Майами» явно способен на многое. Во всех турнирах перед командой стоят максимальные задачи.

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    В пяти своих последних поединках «Интер Майами» выиграл дважды при трех паритетах. А вот в официальных матчах команда пропустила лишь однажды.

    Плюс ко всему, «Интер Майами» явно поднаторел в плане надежности своих тылов. Да и состав команды по именам смотрится уж очень симпатично.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Ну, разве может быть иначе, если в деле пара Месси — Суарес?!

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» не проигрывал в 6 своих последних поединках

    • «Интер Майами» в 3 официальных матчах текущего года пропустил всего 1 мяч

    • последний очный поединок соперников завершился сухой ничьей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько различными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

    Прогноз: «Интер Майами» отлично проявил себя в первых матчах нового сезона, и явно постарается продолжить победный ход.

    Гости смотрятся сильнее соперника, и наверняка проявят надлежащую агрессию в атаке.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет только одна команда.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Интер Майами» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Месси переиграет «Нэшвилл»
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